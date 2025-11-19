В России хотят выплачивать многодетным родителям в декрете до 100% зарплаты

Депутат Госдумы Яна Лантратова в обращении к министру труда и социальной защиты Антону Котякову предложила ввести в России прогрессивную систему оплачиваемого отпуска по уходу за третьим и последующими детьми. Она рекомендовала установить декретные выплаты в размере 80-100% от среднего заработка в зависимости от очерёдности рождения ребёнка и его возраста.

«При рождении четвёртого ребёнка — отпуск до 4,5 года с выплатой 90% среднего заработка, при рождении пятого и последующих — отпуск до 5,5 года с выплатой 100% среднего заработка», — цитирует парламентария 360.ru.

При этом отпуск должен предоставляться любому из родителей с возможностью разделения, а также предусматривать гибкий график работы и частичную занятость без потери прав на выплаты. Такая система поможет сохранить профессиональный потенциал женщин и снизит риски потери квалификации после длительного отпуска по уходу за детьми, уверена Лантратова.