В России предложили платить зарплату родителям, сидящим с детьми дома
Обложка © Life.ru
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил платить родителям, которые временно оставляют карьеру ради воспитания детей. По его мнению, труд матери или отца, полностью занятых семьёй, ничуть не легче офисной работы и заслуживает государственной оплаты.
В обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий попросил рассмотреть возможность внедрения зарплаты для одного из родителей, ухаживающего за ребёнком до определённого возраста. Милонов подчеркнул, что после декрета многим мамам и папам приходится отказываться от работы, чтобы следить за малышами до пяти-шести лет. Особенно остро это чувствуется в многодетных семьях, где заботы и расходы возрастают в несколько раз. В таких случаях резко падает общий доход семьи, хотя нагрузка становится только больше, пояснил чиновник. Он уверен, что государство должно признать воспитание детей полноценным трудом и компенсировать его финансово.
По мнению Милонова, подобная мера не только поддержит семьи, но и поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, передаёт RT.
Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила разрешить многодетным отцам раньше выходить на пенсию. По её словам, такая льгота стала бы логичным шагом поддержки семей, где папы активно участвуют в воспитании. Инициатива уже направлена в правительство для проработки.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.