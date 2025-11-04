Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 00:36

В России предложили платить зарплату родителям, сидящим с детьми дома

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил платить родителям, которые временно оставляют карьеру ради воспитания детей. По его мнению, труд матери или отца, полностью занятых семьёй, ничуть не легче офисной работы и заслуживает государственной оплаты.

В обращении к министру труда Антону Котякову парламентарий попросил рассмотреть возможность внедрения зарплаты для одного из родителей, ухаживающего за ребёнком до определённого возраста. Милонов подчеркнул, что после декрета многим мамам и папам приходится отказываться от работы, чтобы следить за малышами до пяти-шести лет. Особенно остро это чувствуется в многодетных семьях, где заботы и расходы возрастают в несколько раз. В таких случаях резко падает общий доход семьи, хотя нагрузка становится только больше, пояснил чиновник. Он уверен, что государство должно признать воспитание детей полноценным трудом и компенсировать его финансово.

По мнению Милонова, подобная мера не только поддержит семьи, но и поможет улучшить демографическую ситуацию в стране, передаёт RT.

Матвиенко предложила направить маткапитал на поддержку многодетных семей
Матвиенко предложила направить маткапитал на поддержку многодетных семей

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова предложила разрешить многодетным отцам раньше выходить на пенсию. По её словам, такая льгота стала бы логичным шагом поддержки семей, где папы активно участвуют в воспитании. Инициатива уже направлена в правительство для проработки.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Виталий Милонов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar