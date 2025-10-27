Детский омбудсмен предложила дать многодетным отцам возможность досрочной пенсии
Многодетные отцы должны получить право на досрочный выход на пенсию. С такой инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
«Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте детского омбудсмена.
