Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

27 октября, 09:36

Детский омбудсмен предложила дать многодетным отцам возможность досрочной пенсии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Многодетные отцы должны получить право на досрочный выход на пенсию. С такой инициативой выступила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Правительству РФ в целях укрепления института семьи и популяризации многодетности предусмотреть возможность досрочного выхода на пенсию многодетных отцов», — говорится в докладе, опубликованном на официальном сайте детского омбудсмена.

Ранее Life.ru выяснил, почему многодетные живут дольше нерожавших. Тем временем в России предложили давать многодетным отцам скидку 50% на билеты на спорт. В Госдуме уже поддержали идею о скидках.

