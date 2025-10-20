Сектор Газа
20 октября, 07:21

В России хотят ввести новую льготу для многодетных матерей

Обложка © freepik / prostooleh

Государству следует ввести льготное зубопротезирование для многодетных матерей, включая возможность получения бесплатных протезов либо существенной скидки на соответствующие услуги. С таким предложением в беседе с «Газетой.ru» выступила кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

По её словам, текущая федеральная программа предусматривает бесплатное изготовление зубных протезов лишь для пяти категорий граждан, при этом регионы могут расширять этот список за счёт собственных бюджетов. Речь идёт в основном о простых акриловых конструкциях, которые подходят возрастным пациентам, но не удовлетворяют потребности молодых многодетных матерей.

Эксперт отметила, что средний возраст рождения третьего ребёнка составляет 32 года, а современные методы протезирования, такие как имплантация или циркониевые коронки, в госпрограмму не входят. Она предложила альтернативное решение — предоставление целевых скидок или выделение установленного бюджетного лимита для этой социально значимой категории граждан.

«Инициатива выглядит справедливой и актуальной», — поддержал идею о льготном протезировании многодетных матерей врач-стоматолог-ортопед Шамиль Омаров.

Ранее Life.ru выяснил, почему многодетные живут дольше нерожавших. Тем временем в России предложили давать многодетным отцам скидку 50% на билеты на спорт. В Госдуме уже поддержали идею о скидках.

Борис Эльфанд
