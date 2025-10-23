Матвиенко предложила наказывать работодателей за вопросы о детях женщинам

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила практику дискриминационных вопросов о планировании семьи, которые работодатели задают женщинам при трудоустройстве. Она призвала к наказанию таких работодателей.

«Приходит женщина наниматься на работу. Первый вопрос, который ей задают: «А вы в декрет не собираетесь?» Вот вам и вся демография на этом заканчивается», — сказала Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по демографии.

По её мнению, требуется разработать и представить общественности этические принципы, которые будут регулировать определённые аспекты деятельности.

А ранее в Госдуме призвали защитить права женщин от деятелей РПЦ. Так в нижней палате парламента отреагировали на слова священника Кирилла Марковского, предложившего женщинам отдавать часть доходов на нужды церкви. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что подобные высказывания лишь отталкивают россиян от церкви.