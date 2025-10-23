«Нет закона для неверующих»: В Госдуме призвали защитить права женщин от деятелей РПЦ

В Госдуме отреагировали на слова священника Кирилла Марковского, предложившего женщинам отдавать часть доходов на нужды церкви. Так, председатель комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина заявила, что подобные высказывания лишь отталкивают россиян от церкви.

«Расцениваю как сигнал законодателям, что пора принимать закон о защите прав женщин от отдельных представителей РПЦ. Ну а если серьёзно, у нас есть закон о защите прав верующих, но у нас нет закона, который защищал бы права неверующих», — приводит слова парламентария «Газета.ru».

Останина также обратилась к РПЦ с просьбой ограничить публичные высказывания священнослужителей, чтобы избежать оскорблений в адрес женщин.

Напомним, ранее священник Кирилл Марковский вызвал общественный резонанс, заявив, что зарплата в 100 тысяч рублей для женщин – это «небогоугодная роскошь». По его первоначальному заявлению, большая часть этих денег (90 тысяч рублей) должна была бы направляться на нужды церкви. Позже он уточнил, что оговорился, и настоящей роскошью считает зарплату в миллион рублей.