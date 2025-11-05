Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 15:13

В Госдуме предложили отправлять мам-предпринимателей в «налоговый декрет»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FamVeld

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести для женщин-предпринимателей годичное освобождение от всех налогов после рождения или усыновления ребёнка. С соответствующей инициативой они обратились к министру финансов Антону Силуанову.

«В целях поддержки матерей-предпринимательниц и стимулирования рождаемости считаем необходимым внедрить механизм «налоговый декрет», — говорится в тексте.

По мнению парламентариев, такая мера должна распространяться на все налоговые режимы, включая УСН, ОСНО, ЕСХН и патентную систему. Авторы инициативы поясняют, что существующие меры поддержки требуют от женщин-ИП полного прекращения деятельности на время ухода за ребёнком, что зачастую ведёт к потере бизнеса.

Они подчёркивают, что новый механизм позволит предпринимательницам не закрывать ИП, снизит финансовую нагрузку и стресс в первый год жизни ребёнка, а впоследствии — безболезненно вернуться к работе.

Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство и ушла от налогов на 233 млн
Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство и ушла от налогов на 233 млн

Ранее сообщалось, что в Государственной думе рассматриваются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. Законопроект, уже принятый в первом чтении, предполагает полное освобождение этой категории граждан от транспортного и земельного налогов.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar