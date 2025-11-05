В Госдуме предложили отправлять мам-предпринимателей в «налоговый декрет»

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести для женщин-предпринимателей годичное освобождение от всех налогов после рождения или усыновления ребёнка. С соответствующей инициативой они обратились к министру финансов Антону Силуанову.

«В целях поддержки матерей-предпринимательниц и стимулирования рождаемости считаем необходимым внедрить механизм «налоговый декрет», — говорится в тексте.

По мнению парламентариев, такая мера должна распространяться на все налоговые режимы, включая УСН, ОСНО, ЕСХН и патентную систему. Авторы инициативы поясняют, что существующие меры поддержки требуют от женщин-ИП полного прекращения деятельности на время ухода за ребёнком, что зачастую ведёт к потере бизнеса.

Они подчёркивают, что новый механизм позволит предпринимательницам не закрывать ИП, снизит финансовую нагрузку и стресс в первый год жизни ребёнка, а впоследствии — безболезненно вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе рассматриваются поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие расширение льгот для участников специальной военной операции и членов их семей. Законопроект, уже принятый в первом чтении, предполагает полное освобождение этой категории граждан от транспортного и земельного налогов.