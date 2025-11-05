В Соцфонде назвали максимальный размер пособия по беременности в 2026 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России продолжит расти: в 2026 году он увеличится более чем в 2,5 раза по сравнению с 2023-м и составит свыше 955 тысяч рублей. Эти данные привёл глава Социального фонда Сергей Чирков.

«Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», — приводит его слова ТАСС.

Чирков пояснил, что такой рост стал возможен, в частности, благодаря реформе системы социального страхования. Ключевыми изменениями он назвал объединение фондов, введение единого тарифа и установление с 2023 года единой облагаемой базы для начисления страховых взносов.

Для получения пособия в размере полного среднего заработка требуется всего два календарных года официального стажа, предшествующих уходу в декрет.

«Именно легальный статус занятости, гарантирующий уплату страховых взносов, является решающим фактором, определяющим не только право на получение пособия, но и его конечный, максимально возможный для женщины размер», — заключил глава Соцфонда.

Ранее стало известно, что жительницам российских деревень хотят увеличить пособие по беременности. Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил увеличить на 50% пособие по беременности и родам для женщин, официально работающих и постоянно проживающих в сельской местности не менее трёх лет. Дополнительной мерой поддержки должна стать компенсация транспортных расходов на проезд к медицинским учреждениям в рамках системы обязательного медицинского страхования. По мнению авторов инициативы, принятие соответствующих законодательных изменений позволит укрепить демографический потенциал сельских территорий и снизит финансовые и медицинские барьеры, препятствующие рождению детей в сельской местности.