Молодая невеста Лепса намекнула на планы о беременности в преддверии свадьбы

19-летняя избранница певца Григория Лепса Аврора Киба опубликовала в личном блоге новый образ, приуроченный к празднованию Хэллоуина. Новая публикация вызвала нешуточный ажиотаж среди подписчиков молодой избранницы певца.

Образы Авроры Кибы к Хэллоуину. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @avrorakiba

В видео, где она последовательно демонстрирует пляжный образ в красном наряде и свадебное платье, блогерша ответила на вопросы о костюме для Хэллоуина, совместив это с важным личным заявлением.

«Но попугать вас напоследок всё-таки решила. А то, может, в следующем году такой возможности не будет. Ну, буду пугать животом», — прокомментировала Киба, намекая на возможную беременность.

При этом поклонники напомнили, что для официального бракосочетания Лепсу необходимо найти 300 миллионов рублей, о которых он ранее упоминал в интервью. Сама Аврора сообщила, что пропустила праздничные мероприятия из-за болезни, но решила подготовить для аудитории символическое поздравление.

Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Артист говорил, что собирается жениться на девушке летом 2025 года. Но позже развёл руками и сказал, что «не накопил» на торжество.