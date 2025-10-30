Киба показала редкое фото с Лепсом и жёстко пошутила про свадьбу
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ avrorakiba
Юная возлюбленная певца Григория Лепса опубликовала фото с музыкантом, которое «ещё никто не видел» и пошутила по поводу скорой свадьбы. Она разместила в соцсети анекдот, который высмеивает затягивание важных событий:
— Когда свадьба?
— На горизонте.
— Ого, уже?!
— Горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения.
Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Артист говорил, что собирается жениться на девушке летом 2025 года. Но позже развёл руками и сказал, что «не накопил» на торжество.
