Киба показала редкое фото с Лепсом и жёстко пошутила про свадьбу

Юная возлюбленная певца Григория Лепса опубликовала фото с музыкантом, которое «ещё никто не видел» и пошутила по поводу скорой свадьбы. Она разместила в соцсети анекдот, который высмеивает затягивание важных событий:

— Когда свадьба? — На горизонте. — Ого, уже?! — Горизонт — это воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения.

Ранее 19-летняя Аврора Киба сообщила, что планирует жить за счёт своего 62-летнего жениха, певца Григория Лепса, но только после их свадьбы. Артист говорил, что собирается жениться на девушке летом 2025 года. Но позже развёл руками и сказал, что «не накопил» на торжество.