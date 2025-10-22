Катя Гордон публично раскритиковала Аврору Кибу за «неумение говорить»

После скандального комментария Авроры Кибы о Виктории Боней певица и телеведущая Екатерина Гордон резко раскритиковала новичка шоу-бизнеса за неспособность строить речь и уважительно общаться с аудиторией. Это она высказала в ролике в своём Telegram-канале.

Катя Гордон раскритиковала Аврору Кибу за неумение говорить. Видео © Telegram / Гордон Екатерина

«Когда я вижу выступление Авроры Кибы, где она не может построить ни одного сложносочинённого предложения, я хочу сказать следующее… Аврора, мне совершенно неважно, какая разница в возрасте у тебя с господином Лепсом, но мне важно, что ты не умеешь разговаривать. Поучись, почитай, слово есть единица мышления и речи… Это дикий позор!» — сказала она.

Гордон подчеркнула, что её особенно возмутило, что Авроре приходилось подсказывать, что говорить, что, по её мнению, является «апогеем непрофессионализма». Певица отметила, что уважение к себе и аудитории не компенсируют никакие украшения и аксессуары. Она добавила, что новичкам шоу-бизнеса важно научиться говорить и думать прежде, чем выходить на публику, иначе это демонстрирует самомнение и пренебрежение к зрителям.

Ранее невеста Григория Лепса Аврора Киба резко ответила на заявление телеведущей Виктории Бони о том, что её отец якобы задолжал крупную сумму и умер. Киба назвала эти сведения вздором, подчеркнув, что её семья обеспечена, а она с детства привыкла к публичной жизни и красным дорожкам. По её словам, слухи о долгах в 25 млн рублей не соответствуют действительности: она уточнила, что примерно такую сумму семья тратит за лето.