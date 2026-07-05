Хоровод дружбы и гастрономическая Россия: В «Сенеже» открыли финал конкурса «Это у нас семейное»

В Мастерской управления «Сенеж» 5 июля состоялось торжественное открытие финала второго сезона Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», ставшее настоящим праздником в преддверии Дня семьи, любви и верности. Масштабное событие организовано президентской платформой «Россия — страна возможностей».

«Это — лицо страны. Её характер, её тепло, её сила. Конкурс год за годом объединяет все больше семей. Во втором сезоне — более 726 тысяч участников, и это почти на 150 тысяч больше, чем в прошлом году. Семьи приезжают в национальных костюмах, с семейными реликвиями, с историями, которые передаются из поколения в поколение. И каждая из них доказывает: настоящая команда начинается с семьи», — заявил генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В «Сенеже» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное

Церемония объединила 328 семейных команд из 85 регионов России, а это более двух тысяч человек разных поколений. Тон празднику задал яркий парад регионов: участники выходили в национальных костюмах, представляя свои традиции и культурные особенности. Шествие завершилось большим хороводом, который символически подчеркнул единство огромной многонациональной страны.

В «Сенеже» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное

Продолжением вечера стал фестиваль «Гастрономическая Россия», где каждая делегация знакомила гостей с блюдами своей кухни. Творческая часть включила семейное караоке, позволившее бабушкам, внукам и родителям лучше узнать друг друга через музыку. Финал в этом году посвящён культурному коду страны, и площадка сразу наполнилась красками, образами и неповторимыми интонациями разных уголков России.

В «Сенеже» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное

Впереди у участников насыщенная программа. 6 и 7 июля пройдут основные оценочные испытания, где семьям предстоит показать эрудицию, смекалку и слаженность командной работы. Помимо соревновательной части, гостей ждут встречи с членами Наблюдательного совета конкурса, известными спикерами, лекции, творческие мастер-классы, концерты, экскурсии, уличные забавы и спортивные эстафеты.

В «Сенеже» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное

Финал конкурса собрал впечатляющее количество участников: 777 детей, 648 родителей и 459 представителей старшего поколения (бабушек и дедушек). Также присутствовали 10 прабабушек и прадедушек, и другие члены семей. Возраст финалистов варьируется от 5 до 86 лет. Рекордсменкой по возрасту стала прабабушка Клавдия Константиновна Макарова из Екатеринбурга. Среди конкурсантов выделяются 200 многодетных семей. Например, в семьях Соловьёвых, Забродиных и Петренко из Калининградской области воспитывается в общей сложности 36 детей, а в семье Прошкиных из Новосибирской области – 20. Кроме того, в финале представлены восемь семей, охватывающих четыре поколения. Особо отмечаются семейные пары Новиковых (Нижегородская область) и Лещенко (Санкт-Петербург), прожившие вместе 59 и 58 лет соответственно.

В «Сенеже» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное

В «Сенеже» стартовал финал конкурса «Это у нас семейное». Фото © Telegram /Это у нас семейное

Объявление победителей состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности. 60 лучших семей получат сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, а все финалисты отправятся в семейные путешествия. Конкурс «Это у нас семейное» входит в национальный проект «Семья».

Ранее сообщалось, что семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, принимают активное участие в конкурсе «Это у нас семейное». Проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал для них инструментом разрушения психологических барьеров и доказательством того, что яркие эмоции доступны каждому. Ряд таких команд уже добились серьёзных успехов, став полуфиналистами и победителями окружных этапов.