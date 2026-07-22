Бывший алкоголик из Нальчика стал звездой TikTok благодаря соседу Димы Билана

Бывший алкоголик из Нальчика превратился в настоящую звезду TikTok благодаря музыке и встрече с соседом Димы Билана. Сейчас он зарабатывает около 15 тысяч рублей за выступления на корпоративных мероприятиях и всерьёз рассматривает возможность уйти с работы электрика.

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/marzic_legenda

История Марзика — пример того, как можно полностью изменить жизнь после 50, пишет Mash. В 2018 году мужчина пережил развод и погрузился в длительные запои, до такой степени, что его увольняли с работы. Казалось, перспектив нет, пока он не познакомился с Тимуром, владельцем строительной компании из города Майский. Он оказался бывшим соседом Димы Билана, певец жил напротив его дома в детстве. Мужчина предложил Марзику работу на стройке и убедил оставить ежедневное употребление алкоголя, став наставником и поддержкой.

На одном из корпоративных праздников Марзик развлекал коллег исполнением песни So Strung Out группы C-Block. Видео с его выступлением быстро разошлось по социальным сетям, и обычный электрик неожиданно оказался в центре внимания с миллионами просмотров. Сегодня он выступает на свадьбах и корпоративах в Кабардино-Балкарии, его приглашают в другие регионы и даже за границу, а Тимур стал его концертным директором. Марзик расширяет репертуар, изучает английские и турецкие песни, чтобы радовать ещё более широкую аудиторию.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае с актёром Алексеем Макаровым, который смог победить алкогольную зависимость и похудел ради любимой женщины. На протяжении долгих лет его сопровождали эпитеты «дебошир», «ловелас» и «алкоголик». Ещё с 17 лет Макаров пристрастился к спиртному, и личные неудачи или нехватка интересных ролей лишь усиливали зависимость. В периоды затяжных запоев артист часто терял контроль над собой, пока не нашёл силы изменить жизнь и вернуться к стабильности.