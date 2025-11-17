Артисты обвинили шоу «Звёзды под капельницей» в спаивании участников

Новое телешоу «Звёзды под капельницей» столкнулось с жёсткой критикой со стороны известных медийных персон после выхода первого выпуска. Актёр Оскар Кучера заявил, что проект эксплуатирует проблемы людей с зависимостями ради рейтингов.

«Какой же лютый *** показывают в шоу про алкоголиков-звезд... Мне так жалко этих несчастных Джигурд, Волочковых и прочих жёлудей. Это какое-то дно. Они их, судя по всему специально напаивают. <...> Это же больные люди и выставлять их в таком виде... Грустно», — написал он в своём телеграме.

Абсолютно солидарен с ним оказался и шоумен Гоген Солнцев. Он добавил, что участникам нужна полноценная помощь, а не телевизионное шоу. Особенное внимание критиков привлекли сцены с Анастасией Волочковой, которая ушла из проекта после алкогольного соблазна, и Никитой Джигурдой. Также в стороне не остался актёр Станислав Садальский.

«Подходит больше другое название: «Звёзды спились». Печально-омерзительное телеогнище! Почти все персонажи яркие. Волочкова в привычном состоянии — вдрызг — одна шоу делает, только продержалась недолго. Ну и Джигурда, само собой, ушёл за ней», — написал он в своём блоге.

Ране Life.ru сообщал, что российские знаменитости примут участие в новом телевизионном проекте «Звёзды под капельницей», посвящённом реабилитации лиц с зависимостями. В рамках шоу медицинские специалисты будут работать с восемью публичными персонами, включая Анастасию Волочкову, Никиту Джигурду, Машу Малиновскую, Анну Михееву (HOFMANNITA), Рому Жёлудя, блогеров Диану Астер и Габар, а также актрису Евгению Осипову. Проект предполагает демонстрацию процесса лечения от алкогольной или наркотической зависимости.