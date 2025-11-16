Россия и США
«Нам сказали нажраться перед рехабом»: Волочкова рассказала, почему сбежала из антиалкогольного шоу

Обложка © ТАСС/Максим Константинов

Балерина Анастасия Волочкова покинула шоу «Звёзды под капельницей» после скандального инцидента, произошедшего во время подготовительных мероприятий. По информации «7дней.ru», конфликт разгорелся из-за распространения компрометирующей информации о поведении артистки.

Волочкова пропустила обязательную образовательную лекцию в рамках проекта, предпочтя устроить прощальную вечеринку с алкоголем. На следующее утро в Cети появились сообщения о её ночёвке в незнакомом месте, сопровождаемые критическими комментами со стороны треш-блогера Александра Гамбарова. Эмоциональная реакция балерины на публичные обсуждения её частной жизни привела к немедленному прекращению съёмок.

Вслед за Волочковой проект покинул и Никита Джигурда, у которого ранее была выявлена вторая стадия алкогольной зависимости. Не исключено, что уход этих двух ярких участников может существенно снизить зрительский интерес к программе, поскольку именно их эпатажное поведение вызывало наибольший резонанс у аудитории.

Однако, как Волочкова сама заявила в беседе с «Газета.ru», перед съёмками им даже порекомендовали выпить. По её словам, в отличие от остальных, она не может себе подобного позволить из-за запланированных выступлений и спектаклей. Более того, решение покинуть проект было связано с тем, что Александр Гамбаров взял себе её букет белых роз.

«Нам сказали: вы перед этим рехабом напейтесь, нажритесь. Но у меня другие истории были в жизни, у меня уже были запланированы спектакли, выступления», — поделилась звезда.

Анастасия Волочкова призналась, что страдает от серьёзных проблем со здоровьем

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла необычную деталь своей интимной жизни, связанную с умением выполнять шпагат. Артистка подчеркнула, что никогда не прибегала к услугам пластической хирургии, объясняя свою внешность исключительно благоприятной наследственностью.

