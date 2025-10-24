Волочкова раскрыла секрет, почему мужчины обожают заниматься с ней сексом

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова заявила, что главной её «фишкой» в сексе является умение делать шпагат, освоить который дано не каждой женщине. При этом она подчеркнула, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, объясняя свою внешность прекрасной генетикой.

«Я не нуждаюсь в пластических операциях. Я боюсь всех этих вмешательств. У меня генетика потрясающая. Какие уколы красоты? Я боюсь иголок. Я благодарна Богу за неземную красоту, которую он мне дал», — высказалась заслуженная артистка России в «Шоу без купюр» с Кристиной Лекси и её подругами.

Она также резко высказалась о женщинах, делающих пластические операции, назвав их внешность одинаковой и сравнив с обезьянами. Своими «уколами красоты» балерина назвала баню, ледяную купель, массаж и здоровое питание.

«Если посмотреть на этих кашёлок: ну какая-то тётка или девка накачала себе сиськи, губы — как обезьяны одинаковые, попы себе накачали», — заявила Волочкова.

Ранее сообщалось, что бывшая балерина Анастасия Волочкова провела время на природе со своей подругой Еленой Галицыной, у них прошла импровизированная фотосессия. Посещение бани Волочкова сняла на видео на открытом воздухе, используя лишь яблоки с ветки в качестве элемента декора. Сама артистка заявила, что подобная съёмка вызвала у неё ассоциации с фотосессией на Мальдивах, а также отметила высокую степень доверия к подруге, позволяющую ей не беспокоиться о внешнем виде на видео.