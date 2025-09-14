Анастасия Волочкова снялась голой в саду с яблоками после бани

Бывшая балерина Анастасия Волочкова провела пикник у своей подруги Елены Галицыной, который завершился откровенной фотосессией на природе. После посещения бани артистка вышла на улицу обнажённой, прикрываясь только яблоками с ветки, в то время как подруга снимала её на видео.

Анастасия Волочкова опубликовала кадры из сада с яблоками. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Волочкова отметила, что импровизированная съёмка напомнила ей о фотосессии на Мальдивах. Балерина призналась подруге, что доверяет настолько, что ей «абсолютно все равно», как она выглядит на видео. Девушки встретились, чтобы отдохнуть и обсудить события прошедшей недели.

«Ты знаешь, ты из меня делаешь какую-то красивую музу», — сказала Волочкова, добавив, что стоя с яблоками в руках, не могла решить, съесть их или использовать для кадра.