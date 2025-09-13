«Это самое страшное»: Волочкову предупредили о риске нарваться на маньяка при поиске мужчины

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, как любая другая состоявшаяся и сформировавшаяся женщина, имеет полное право самостоятельно распоряжаться своей личной жизнью и не отчитываться перед кем-либо, заявила психолог Александра Метальникова, комментируя совет балерине от Прохора Шаляпина найти спутника жизни постарше.

Подобные рекомендации можно считать проявлением патриархального мужского хамства, уверена эксперт. Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что мужчины зачастую сами не знают, как правильно жить свою жизнь, поэтому не могут диктовать женщинам, как им поступать. То, что мужчина воспринимает как разумный совет, для женщины может оказаться совершенно не относящимся к её жизни. Однако желания часто не сбываются из-за неправильной формулировки.

«Как говорят, бойтесь своих желаний. Обычно такие люди, как Волочкова, сформулировали два параметра и ждут, когда судьба им подкинет кого-то, кто по этим параметрам соответствует. А то, что человек, который этим параметрам соответствует, может оказаться каким-нибудь маньяком, сталкером, абьюзером. Это самое страшное», — отметила психолог.

По её словам, важно осознание собственных потребностей, их приоритетности и понимания, что идеальных мужчин не существует. При этом чем больше критериев у женщины есть, тем проще ей будет отобрать среди множества мужчин того, кто действительно подходит, поскольку часто представительницы прекрасного пола склонны цепляться за первого встречного. Не стоит ограничиваться глянцевым образом, навязанным журналами, нужно чётко понимать, что партнёр должен уважать, ценить и любить женщину именно такой, какая она есть.