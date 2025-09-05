Точка невозврата: Психолог объяснил, почему Волочкова не может наладить отношения с матерью

Мать убедила балерину Анастасию Волочкову переписать на неё квартиру, которая потом тайком была продана. Эта измена стала для артистки не просто ударом, а точкой невозврата, оставив глубокую рану в душе. Кроме того, между ними есть конкуренция, ведь Тамара Антонова не сумела добиться тех же высот, что её дочь. Об этом порталу «Страсти» заявил психолог Станислав Самбурский.

Между матерью и дочерью существует скрытая конкуренция. Не добившись признания на сцене, мать завидовала успехам Анастасии и пыталась контролировать её жизнь, вмешиваясь в личные отношения и создавая атмосферу постоянного давления.

«Для Анастасии продажа матерью студии стало точкой невозврата. В её словах слышится не просто злость, а боль ребёнка, которому в самый важный момент сказали: «Ты не можешь рассчитывать на меня», — пояснил психолог.

В основе конфликта лежит феномен родительской ревности: когда родители видят в детях то, чего сами не смогли достичь, любовь становится условной и превращается в своего рода проект. В таких семьях ребёнок ощущает себя лишь до тех пор, пока приносит успех и удовлетворяет амбиции.

Интересно, что после предательства в личной жизни артистки появились мужчины, которые повторяли сценарий обмана и невозврата. Это отражение усвоенной в детстве модели «любви через использование». Однако в её словах слышится решимость — она отказывается быть жертвой и стремится вырваться из замкнутого круга.

«Для неё [Анастасии Волочковой] важно назвать вещи своими именами. Это и есть первая попытка отделить себя от сценария матери: «Я — не проект. Я имею право на собственную жизнь», — добавил эксперт.