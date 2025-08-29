Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 августа, 12:59

«Посчастливилось»: Волочкова вспомнила о поддержке Плисецкой и Щедрина в трудные времена

Волочкова рассказала, что Плисецкая и Щедрин называли её великой балериной

Анастасия Волочкова с Майей Плесецкой и Родионом Щедриным. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Анастасия Волочкова с Майей Плесецкой и Родионом Щедриным. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова с благодарностью вспомнила о поддержке, оказанной ей в свое время композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой. Тёплые слова она опубликовала на странице в соцсети.

Волочкова рассказала, что именно Щедрин и Плисецкая проявили смелость и поддержали её публично в тот момент, когда от неё отвернулись другие коллеги. Она отметила, что супруги высоко оценивали её талант, называя великой русской балериной.

«Мне посчастливилось пожить в одно время с этими людьми и поработать с ними. Такое выпадает не каждому!», — добавила Волочкова.

Генконсульство России в ФРГ сообщило о деталях смерти Щедрина
Генконсульство России в ФРГ сообщило о деталях смерти Щедрина

Напомним, что автор балетов «Конёк-горбунок», «Чайка», «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и «Дама с собачкой» Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Трагическую новость сообщил Мариинский театр. С 1958 года он был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (она умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет). С 1990-х супруги жили в Мюнхене. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Анастасия Волочкова
  • Майя Плисецкая
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar