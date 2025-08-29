«Посчастливилось»: Волочкова вспомнила о поддержке Плисецкой и Щедрина в трудные времена
Анастасия Волочкова с Майей Плесецкой и Родионом Щедриным. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова с благодарностью вспомнила о поддержке, оказанной ей в свое время композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой. Тёплые слова она опубликовала на странице в соцсети.
Волочкова рассказала, что именно Щедрин и Плисецкая проявили смелость и поддержали её публично в тот момент, когда от неё отвернулись другие коллеги. Она отметила, что супруги высоко оценивали её талант, называя великой русской балериной.
«Мне посчастливилось пожить в одно время с этими людьми и поработать с ними. Такое выпадает не каждому!», — добавила Волочкова.
Напомним, что автор балетов «Конёк-горбунок», «Чайка», «Кармен-сюита», «Анна Каренина» и «Дама с собачкой» Родион Щедрин скончался в ночь на 29 августа. Ему было 92 года. Трагическую новость сообщил Мариинский театр. С 1958 года он был женат на знаменитой балерине Майе Плисецкой (она умерла 2 мая 2015 года в возрасте 89 лет). С 1990-х супруги жили в Мюнхене. Согласно завещанию, прах Щедрина необходимо соединить с прахом Плисецкой и развеять его над Россией.