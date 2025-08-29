«Посчастливилось»: Волочкова вспомнила о поддержке Плисецкой и Щедрина в трудные времена

Российская балерина Анастасия Волочкова с благодарностью вспомнила о поддержке, оказанной ей в свое время композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой. Тёплые слова она опубликовала на странице в соцсети.

Волочкова рассказала, что именно Щедрин и Плисецкая проявили смелость и поддержали её публично в тот момент, когда от неё отвернулись другие коллеги. Она отметила, что супруги высоко оценивали её талант, называя великой русской балериной.

«Мне посчастливилось пожить в одно время с этими людьми и поработать с ними. Такое выпадает не каждому!», — добавила Волочкова.