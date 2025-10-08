«На те же грабли, что и я»: Волочкова разочарована браком дочери Ариадны
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art
Российская балерина Анастасия Волочкова продолжает критиковать мужа своей дочери Ариадны. Артистка заявляет, что больше не лезет в личную жизнь пары, но считает, что дочь ошиблась с выбором. Об этом она заявила в интервью с Лианой Николо.
Волочкова активно сравнивает зятя Никиту с Игорем Вдовиным, которого называла альфонсом, намекая на его возможную корыстную заинтересованность. Балерина заявляет, что Ариадна всё же ошиблась с выбором, и повторяет путь своей матери.
«Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у неё происходит. Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и всё. Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто, когда будет ситуация, и моя дочь поймёт, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с её отцом, это будет её выбор», — поделилась балерина.
Больше всего артистку задевает нежелание дочери носить её фамилию. Волочкова подчеркнула, что независимо от будущей фамилии, Ариадна навсегда останется её дочерью.
В апреле 19-летняя дочь Волочковой сыграла свадьбу, после которой возникли слухи о конфликте между балериной и женихом, что привело к потасовке и вынудило Волочкову уйти с торжества. А уже в сентябре Анастасия Волочкова прекратила общение со своей матерью Тамарой и дочерью Ариадной, обвинив их в «предательстве». Балерина утверждает, что родственники интересуются только её деньгами и не заботятся о здоровье артистки. В отношении дочери Волочкова заявила, что организовала для неё свадьбу, но теперь чувствует, что «у неё нет дочери».
