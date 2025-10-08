«На те же грабли, что и я»: Волочкова разочарована браком дочери Ариадны

«Вообще, мне абсолютно без разницы, как они живут и что у неё происходит. Больно ли мне, что Ариадна не воспринимает меня как авторитета? Я просто смирилась с этим, вот и всё. Ну вот она выбрала этого человека, своего мужа. Это выбор, который я уважаю. Просто, когда будет ситуация, и моя дочь поймёт, что она наступила на те же грабли, на которые я наступила в отношениях с её отцом, это будет её выбор», — поделилась балерина.