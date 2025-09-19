«У меня нет дочери»: Волочкова перестала общаться с семьёй

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что прекратила общение с матерью Тамарой и дочерью Ариадной. Она считает, что родные «предали» её и заблокировали, что привело к ухудшению отношений.

«Я не в настроении обсуждать их. Я их послала и сказала: «Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы звоните, только когда вам нужны деньги», — рассказала Волочкова в интервью блогеру Вере Ганеевой на Rutube.

Она объяснила, что мать воспитывала её как проект. Волочкова добавила, что близкие продолжают просить только деньги и не заботятся о её здоровье. Говоря о дочери, балерина упомянула, что организовала для неё свадьбу, но теперь считает, что «у неё нет дочери».

Также Волочкова рассказала, что ежедневно сталкивается с хейтом, однако старается не обращать на это внимания.