19 сентября, 04:30

«У меня нет дочери»: Волочкова перестала общаться с семьёй

Анастасия Волочкова. Обложка © Telegram / Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что прекратила общение с матерью Тамарой и дочерью Ариадной. Она считает, что родные «предали» её и заблокировали, что привело к ухудшению отношений.

«Я не в настроении обсуждать их. Я их послала и сказала: «Добрые люди, я никому ничего не должна. Вы звоните, только когда вам нужны деньги», — рассказала Волочкова в интервью блогеру Вере Ганеевой на Rutube.

Она объяснила, что мать воспитывала её как проект. Волочкова добавила, что близкие продолжают просить только деньги и не заботятся о её здоровье. Говоря о дочери, балерина упомянула, что организовала для неё свадьбу, но теперь считает, что «у неё нет дочери».

Также Волочкова рассказала, что ежедневно сталкивается с хейтом, однако старается не обращать на это внимания.

«Я великая русская балерина, я вошла в историю! Мне абсолютно всё равно, хорошо я танцую или плохо», — сказала она.

Ранее Анастасия поделилась историей о том, как мать обманула её с квартирой, которую подарил бизнесмен. Оказалось, что женщина оформила все документы на себя. В апреле 19-летняя дочь Волочковой сыграла свадьбу, после которой возникли слухи о конфликте между балериной и женихом, что привело к потасовке и вынудило Волочковоу уйти с торжества.

