Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, чья сценическая карьера продолжается более трёх десятилетий, раскрыла оборотную сторону успеха, сопряжённого с постоянным преодолением физической боли. Как призналась балерина, каждое выступление требует приёма обезболивающих препаратов за полтора часа до начала из-за хронических проблем с суставами.

Анастасия Волочкова призналась, что страдает от серьёзных проблем со здоровьем. Видео © Пятый канал

«Люди, просто я же не рассказываю вам, через какую боль я танцую, через какие мытарства, через какие нарушения в этих суставах… Я на сцену выхожу, мои золотые, через боль всю свою жизнь», — заявила собеседница Пятого канала.

Недавнее обращение в реабилитационный центр потребовало от звезды преодоления страха перед медицинскими процедурами — инъекции в суставы она делает под седацией. Особое беспокойство врачей вызвал экстремальный пищевой режим балерины, состоящий преимущественно из одного яйца утром и салатных листьев вечером, что она компенсирует «энергией из воздуха».

Теперь артистка соблюдает назначенную специалистами питательную программу, включающую мясо кролика и индейки, которое она ранее исключала из рациона. Продолжая ежедневные тренировки в балетном и спортивном залах, Волочкова готовит новый спектакль, посвящённый сложным взаимоотношениям с матерью, демонстрируя профессиональную устойчивость вопреки физическим ограничениям.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что главной её «фишкой» в сексе является умение делать шпагат, освоить который дано не каждой женщине. При этом она подчеркнула, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, объясняя свою внешность прекрасной генетикой.