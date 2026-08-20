Салаты на зиму: топ-6 рецептов Оглавление Салат из огурцов на зиму классический («Пальчики оближешь») Салат из огурцов на зиму без стерилизации Салат из огурцов с луком на зиму Салат из баклажанов на зиму FAQ — частые вопросы Собрали лучшие рецепты салатов на зиму: огурцы «пальчики оближешь», без стерилизации, из кабачков и баклажанов — с пропорциями и советами по хранению. 20 августа, 05:48 Салаты, которые можно заготовить на зиму. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат на зиму — это готовое блюдо из нарезанных овощей в маринаде с уксусом, которое сразу можно подавать на стол, а не самостоятельная закуска. Это принципиально другой формат, чем, например, закуска из огурцов на зиму — там огурцы остаются целыми или крупными кусками и заквашиваются без уксуса и лука, методом холодного брожения. Если вы ищете именно рецепт целых засоленных огурцов, а не нарезанный салат, загляните в статьи «Рецепты солёных огурцов на зиму — быстрые и простые» и «Рецепты самых вкусных огурцов на зиму: 8 способов горячей, холодной засолки и маринования».

Салат из огурцов на зиму классический («Пальчики оближешь»)

Салат из огурцов на зиму классический. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат из огурцов «Пальчики оближешь» — одна из самых известных заготовок на зиму. Хрустящие огурцы в пикантном маринаде — идеальный вариант закуски, уже давно любимый многими хозяйками. Обязательно заготовьте впрок баночки этого вкусного салата.

Ингредиенты на 4 порции (баночки по 0,5) (1 порция — 470 г):

Огурцы — 4 кг

Петрушка — 1 пучок

Растительное масло — 1 стакан

Сахар — 1 стакан

Уксус 9% — 1 стакан

Соль — 4 ст. ложки

Чеснок — 1 головка

Перец чёрный молотый — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт:

Выберите небольшие огурцы примерно одного размера. Промойте под проточной водой и срежьте кончики. Нарежьте брусочками (каждый огурец на 4 части). Если огурцы маленькие — на 2 части. Переложите нарезанные огурцы в кастрюлю с толстым дном. У петрушки удалите жёсткие черешки, промойте, нарежьте. Положите в кастрюлю (при желании замените её укропом). Очистите чеснок и нарежьте тонкими слайсами, добавьте к огурцам. Посыпьте огурцы сахаром, солью и перцем. Добавьте уксус и растительное масло строго в указанном количестве. Перемешайте деревянной ложкой и оставьте мариноваться 6 часов, периодически помешивая. Подготовьте банки: тщательно промойте и просушите. Уложите огурцы в банки, залейте маринадом без пустот. Простерилизуйте: застелите дно кастрюли полотенцем, поставьте банки, закрытые крышками, налейте воды до плечиков банок и стерилизуйте 20 минут после закипания. Достаньте банки щипцами, сразу закатайте. Проверьте герметичность. Переверните банки на крышки, укутайте в плед до полного остывания.

Салат можно будет есть уже через несколько дней — за это время овощи пропитаются маринадом. Хорошо подойдёт и к повседневному ужину, и к праздничному столу.

Салат из огурцов на зиму без стерилизации

Салат из огурцов без стерилизации — популярная зимняя заготовка. Готовится путём маринования, лёгкого тушения и пастеризации в банках, а затем медленно остывает под укутыванием. Главный консервант — уксус: он сохраняет продукт и даёт приятную кислинку.

Ингредиенты на порцию 1400 г (3 баночки по 0,5):

Огурцы — 1 кг

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Укроп — 1 пучок

Соль — 1 ст. ложка

Сахар — 2 ст. ложки

Уксус 9% — 2 ст. ложки

Растительное масло — 3 ст. ложки

Перец горошком — по вкусу

Пошаговый рецепт:

Помойте и очистите овощи. Огурцы выберите небольшие, с тонкой кожурой (грубую кожуру можно слегка счистить полосками). Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой, чеснок мелко порубите. Выложите лук, морковь и чеснок в отдельную миску. Мелко нашинкуйте укроп, добавьте к овощам. Отрежьте кончики огурцов, нарежьте тонкими кружочками. Добавьте огурцы к овощам и зелени, всыпьте соль и сахар, влейте уксус и масло. Перемешайте, оставьте мариноваться 1,5–2 часа при комнатной температуре. Периодически перемешивайте, чтобы салат дал сок. Переложите в кастрюлю с толстыми стенками, поварите 7–8 минут после закипания, периодически помешивая, пока огурцы не станут оливкового цвета. Разложите горячий салат по стерилизованным банкам до самого края, поставьте на крышки и укутайте пледом до остывания.

Хрустящие овощи и пряный маринад делают эту заготовку украшением и повседневного, и праздничного стола.

Салат из огурцов с луком на зиму

Салат из огурцов с луком на зиму — рецепт. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат из огурцов с луком — вкусная и ароматная закуска на зиму, подходящая к любому гарниру. Для него можно брать огурцы, потерявшие товарный вид, — по вкусу они не уступают отборным.

Ингредиенты (4 банки по 0,7):

Огурцы — 2 кг

Лук репчатый — 400 г

Соль — 60 г

Сахар — 100 г

Уксус 9% — 150 мл

Растительное масло — 180 мл

Горчица в зёрнах — 10 г

Душистый перец — 6 шт.

Пошаговый рецепт:

Помойте и очистите огурцы (с тонкой кожурой) и лук. Нарежьте огурцы и лук полукольцами. Смешайте в миске, добавьте соль и сахар, оставьте на 1 час. Добавьте уксус, масло, горчицу и перец, перемешайте, оставьте ещё на 1 час. Разложите по стерилизованным банкам, слегка утрамбовывая. Между слоями — душистый перец или лавровый лист. Поставьте закрытые (не до конца) банки в кастрюлю с полотенцем на дне, налейте воду до плечиков, стерилизуйте 20 минут после закипания. Достаньте щипцами, сразу закатайте, проверьте герметичность. Переверните на крышки, укутайте до остывания.

Такая заготовка станет отличной закуской к горячим блюдам и напомнит о лете даже в самый холодный день.

Салат из кабачков на зиму

Салат из кабачков, помидоров, перца и лука на зиму готовится быстро, без стерилизации и предварительной обжарки, а результат получается пряным и сочным.

Ингредиенты на 6 баночек по 0,5:

Кабачки — 2 кг

Болгарский перец — 500 г

Лук — 300 г

Морковь — 300 г

Томатная паста — 120 г

Вода — 500 мл

Чеснок — 5 зубчиков

Соль — 45 г

Сахар — 90 г

Уксус 9% — 100 мл

Растительное масло — 150 мл

Чёрный перец горошком — 8 шт.

Лавровый лист — 4 шт.

Чёрный душистый перец — по вкусу

Помидоры — 4 шт.

Пошаговый рецепт:

Выберите молодые кабачки без семян, помойте и почистите овощи. Кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке. Лук нарежьте кубиками, чеснок мелко порубите. Болгарский перец нарежьте кубиками или соломкой. Помидоры нарежьте кубиками (кожицу при необходимости снимите, ошпарив кипятком). В кастрюле с толстым дном тушите кабачки, морковь, лук и перец с парой ложек воды 20 минут на среднем огне. Добавьте помидоры, чеснок, сахар и соль, тушите ещё 10 минут. Влейте растительное масло (лучше рафинированное). Добавьте перец горошком, лавровый лист, душистый перец, тушите ещё 10 минут. Влейте уксус. Потушите ещё пару минут, снимите с огня. Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, укутайте до остывания.

Такой салат хорошо сочетается с картошкой, мясом или запечёнными овощами — удобная заготовка на каждый день.

Салат из баклажанов на зиму

Салат из баклажанов на зиму — рецепт. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Салат «Тёщин язык» — популярная закуска из баклажанов на зиму, с гармоничным, в меру острым и сладковатым вкусом. Хорош и сам по себе, и как гарнир к мясу, и как начинка для сэндвичей. Здесь это именно зимняя заготовка в банках — если ищете «Тёщин язык» в формате быстрой закуски к столу, такой рецепт есть в подборке «Топ рецептов закусок: от тёщиного языка до канапе».

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 кг

Помидоры — 1 кг

Болгарский перец — 500 г

Чеснок — 20 г

Соль — 50 г

Сахар — 100 г

Уксус 9% — 120 мл

Растительное масло — 200 мл

Острый перец — 1 шт. (по желанию)

Чёрный перец горошком — 10 шт.

Пошаговый рецепт:

Помойте баклажаны, отрежьте лишнее. Почистите чеснок. Нарежьте баклажаны кружочками. Засыпьте солью, оставьте на 30 минут, затем промойте от горечи. Очистите сладкий и острый перец от плодоножек, семян и перегородок. Ошпарьте помидоры кипятком, затем холодной водой и снимите кожицу. Перекрутите в мясорубке перец, помидоры и чеснок. Добавьте сахар, 2 ст. ложки соли, масло и уксус. Залейте баклажаны маринадом, тушите 30 минут. Простерилизуйте банки и крышки. Разложите салат по банкам, закатайте, укутайте до остывания, затем уберите в прохладное тёмное место.

Готовый «Тёщин язык» — яркая и пикантная закуска, которая хорошо дополнит и сытный ужин, и праздничный стол.

Овощное ассорти на зиму (огурцы, помидоры, лук)

Салат из огурцов и помидоров на зиму — пикантная, яркая заготовка. Подойдёт и как дополнение к основному блюду, и как гарнир, если её слегка подогреть.

Ингредиенты на 6 банок по 0,5:

Огурцы — 1 кг

Помидоры — 1 кг

Лук репчатый — 300 г

Укроп (зонтики) — 20 г

Чеснок — 15 г

Соль — 45 г

Сахар — 90 г

Уксус 9% — 120 мл

Растительное масло — 100 мл

Чёрный перец горошком — 12 шт.

Лавровый лист — 6 шт.

Маринад на 1 л воды: соль — 30 г, сахар — 60 г, уксус 9% — 90 мл

Пошаговый рецепт:

Огурцы помойте, обсушите, нарежьте кружками или полукругами. Помидоры (лучше сливовидные) помойте, обсушите, нарежьте крупными дольками. Лук нарежьте полукольцами одинаковой толщины. Промойте с содой и просушите банки и крышки. На дно каждой банки — зонтик укропа, 2 зубчика раздавленного чеснока, 2 горошины перца, 1 лавровый лист. Уложите слоями до верха огурцы, лук, помидоры, слегка утрамбовывая. Сварите маринад: вскипятите воду, растворите сахар, соль и уксус, прокипятите 2–3 минуты. Залейте банки горячим маринадом доверху, накройте крышками, но пока не закручивайте их. Поставьте банки в кастрюлю с полотенцем на дне, залейте воду до плечиков, стерилизуйте 20 минут после закипания. Аккуратно достаньте, закатайте, переверните вверх дном, укутайте до остывания.

Зимой такая баночка отлично оттенит вкус горячих блюд и разнообразит повседневное меню.

FAQ — частые вопросы

Можно ли уменьшить количество соли или уксуса?

С солью иногда можно экспериментировать под свой вкус, но с уксусом лучше не рисковать. Именно он (и в меньшей степени соль) работает как консервант — создаёт среду, в которой вредные бактерии не размножаются. Уменьшив его количество, вы повышаете риск порчи заготовки, особенно при хранении в комнатных условиях. Если всё же решили скорректировать пропорции — внимательно следите за банками в первые недели.

Нужно ли стерилизовать банки, если в рецепте написано «без стерилизации»?

Формулировка «без стерилизации» обычно означает, что в рецепте заложена другая защита — длительная варка или тушение овощей перед раскладкой либо высокая концентрация уксуса и соли. Но саму тару и крышки перед заполнением всё равно нужно тщательно вымыть (можно с содой) и обработать кипятком или прогреванием — на них могут быть споры бактерий или плесени.

Как понять, что заготовка испортилась?

Признаки: вздутая или «играющая» крышка (часто из-за газообразования при размножении бактерий); помутнение маринада (кроме первых 1–2 дней, когда муть даёт крахмал); пузырьки и пена; плесень на поверхности или под крышкой; резкий неприятный запах при открытии; овощи стали слишком мягкими и скользкими. При любых сомнениях банку лучше выбросить — пробовать на вкус не стоит: некоторые опасные микроорганизмы не меняют вкус и запах.

Сколько хранится салат на зиму без холодильника?

При комнатной температуре срок заметно сокращается — обычно речь о нескольких неделях, но многое зависит от концентрации консервантов в конкретном рецепте и от того, была ли овощная масса хорошо проварена перед раскладкой. Если есть возможность хранить заготовку в прохладном месте (погреб, кладовка с постоянной невысокой температурой), это надёжнее.

Авторы Ксения Вернер