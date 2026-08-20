Салаты на зиму: топ-6 рецептов
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Собрали лучшие рецепты салатов на зиму: огурцы «пальчики оближешь», без стерилизации, из кабачков и баклажанов — с пропорциями и советами по хранению.
Салаты, которые можно заготовить на зиму. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Салат на зиму — это готовое блюдо из нарезанных овощей в маринаде с уксусом, которое сразу можно подавать на стол, а не самостоятельная закуска. Это принципиально другой формат, чем, например, закуска из огурцов на зиму — там огурцы остаются целыми или крупными кусками и заквашиваются без уксуса и лука, методом холодного брожения. Если вы ищете именно рецепт целых засоленных огурцов, а не нарезанный салат, загляните в статьи «Рецепты солёных огурцов на зиму — быстрые и простые» и «Рецепты самых вкусных огурцов на зиму: 8 способов горячей, холодной засолки и маринования».
Салат из огурцов на зиму классический («Пальчики оближешь»)
Салат из огурцов на зиму классический. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Салат из огурцов «Пальчики оближешь» — одна из самых известных заготовок на зиму. Хрустящие огурцы в пикантном маринаде — идеальный вариант закуски, уже давно любимый многими хозяйками. Обязательно заготовьте впрок баночки этого вкусного салата.
Ингредиенты на 4 порции (баночки по 0,5) (1 порция — 470 г):
- Огурцы — 4 кг
- Петрушка — 1 пучок
- Растительное масло — 1 стакан
- Сахар — 1 стакан
- Уксус 9% — 1 стакан
- Соль — 4 ст. ложки
- Чеснок — 1 головка
- Перец чёрный молотый — 1 ч. ложка
Пошаговый рецепт:
- Выберите небольшие огурцы примерно одного размера. Промойте под проточной водой и срежьте кончики.
- Нарежьте брусочками (каждый огурец на 4 части). Если огурцы маленькие — на 2 части.
- Переложите нарезанные огурцы в кастрюлю с толстым дном.
- У петрушки удалите жёсткие черешки, промойте, нарежьте. Положите в кастрюлю (при желании замените её укропом).
- Очистите чеснок и нарежьте тонкими слайсами, добавьте к огурцам.
- Посыпьте огурцы сахаром, солью и перцем. Добавьте уксус и растительное масло строго в указанном количестве.
- Перемешайте деревянной ложкой и оставьте мариноваться 6 часов, периодически помешивая.
- Подготовьте банки: тщательно промойте и просушите.
- Уложите огурцы в банки, залейте маринадом без пустот.
- Простерилизуйте: застелите дно кастрюли полотенцем, поставьте банки, закрытые крышками, налейте воды до плечиков банок и стерилизуйте 20 минут после закипания.
- Достаньте банки щипцами, сразу закатайте. Проверьте герметичность.
- Переверните банки на крышки, укутайте в плед до полного остывания.
Салат можно будет есть уже через несколько дней — за это время овощи пропитаются маринадом. Хорошо подойдёт и к повседневному ужину, и к праздничному столу.
Салат из огурцов на зиму без стерилизации
Салат из огурцов без стерилизации — популярная зимняя заготовка. Готовится путём маринования, лёгкого тушения и пастеризации в банках, а затем медленно остывает под укутыванием. Главный консервант — уксус: он сохраняет продукт и даёт приятную кислинку.
Ингредиенты на порцию 1400 г (3 баночки по 0,5):
- Огурцы — 1 кг
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Укроп — 1 пучок
- Соль — 1 ст. ложка
- Сахар — 2 ст. ложки
- Уксус 9% — 2 ст. ложки
- Растительное масло — 3 ст. ложки
- Перец горошком — по вкусу
Пошаговый рецепт:
- Помойте и очистите овощи. Огурцы выберите небольшие, с тонкой кожурой (грубую кожуру можно слегка счистить полосками).
- Лук нарежьте полукольцами, морковь — тонкой соломкой, чеснок мелко порубите.
- Выложите лук, морковь и чеснок в отдельную миску.
- Мелко нашинкуйте укроп, добавьте к овощам.
- Отрежьте кончики огурцов, нарежьте тонкими кружочками.
- Добавьте огурцы к овощам и зелени, всыпьте соль и сахар, влейте уксус и масло.
- Перемешайте, оставьте мариноваться 1,5–2 часа при комнатной температуре.
- Периодически перемешивайте, чтобы салат дал сок.
- Переложите в кастрюлю с толстыми стенками, поварите 7–8 минут после закипания, периодически помешивая, пока огурцы не станут оливкового цвета.
- Разложите горячий салат по стерилизованным банкам до самого края, поставьте на крышки и укутайте пледом до остывания.
Хрустящие овощи и пряный маринад делают эту заготовку украшением и повседневного, и праздничного стола.
Салат из огурцов с луком на зиму
Салат из огурцов с луком на зиму — рецепт. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Салат из огурцов с луком — вкусная и ароматная закуска на зиму, подходящая к любому гарниру. Для него можно брать огурцы, потерявшие товарный вид, — по вкусу они не уступают отборным.
Ингредиенты (4 банки по 0,7):
- Огурцы — 2 кг
- Лук репчатый — 400 г
- Соль — 60 г
- Сахар — 100 г
- Уксус 9% — 150 мл
- Растительное масло — 180 мл
- Горчица в зёрнах — 10 г
- Душистый перец — 6 шт.
Пошаговый рецепт:
- Помойте и очистите огурцы (с тонкой кожурой) и лук.
- Нарежьте огурцы и лук полукольцами.
- Смешайте в миске, добавьте соль и сахар, оставьте на 1 час.
- Добавьте уксус, масло, горчицу и перец, перемешайте, оставьте ещё на 1 час.
- Разложите по стерилизованным банкам, слегка утрамбовывая. Между слоями — душистый перец или лавровый лист.
- Поставьте закрытые (не до конца) банки в кастрюлю с полотенцем на дне, налейте воду до плечиков, стерилизуйте 20 минут после закипания.
- Достаньте щипцами, сразу закатайте, проверьте герметичность.
- Переверните на крышки, укутайте до остывания.
Такая заготовка станет отличной закуской к горячим блюдам и напомнит о лете даже в самый холодный день.
Салат из кабачков на зиму
Салат из кабачков, помидоров, перца и лука на зиму готовится быстро, без стерилизации и предварительной обжарки, а результат получается пряным и сочным.
Ингредиенты на 6 баночек по 0,5:
- Кабачки — 2 кг
- Болгарский перец — 500 г
- Лук — 300 г
- Морковь — 300 г
- Томатная паста — 120 г
- Вода — 500 мл
- Чеснок — 5 зубчиков
- Соль — 45 г
- Сахар — 90 г
- Уксус 9% — 100 мл
- Растительное масло — 150 мл
- Чёрный перец горошком — 8 шт.
- Лавровый лист — 4 шт.
- Чёрный душистый перец — по вкусу
- Помидоры — 4 шт.
Пошаговый рецепт:
- Выберите молодые кабачки без семян, помойте и почистите овощи.
- Кабачки нарежьте кубиками, морковь натрите на тёрке.
- Лук нарежьте кубиками, чеснок мелко порубите.
- Болгарский перец нарежьте кубиками или соломкой.
- Помидоры нарежьте кубиками (кожицу при необходимости снимите, ошпарив кипятком).
- В кастрюле с толстым дном тушите кабачки, морковь, лук и перец с парой ложек воды 20 минут на среднем огне.
- Добавьте помидоры, чеснок, сахар и соль, тушите ещё 10 минут.
- Влейте растительное масло (лучше рафинированное).
- Добавьте перец горошком, лавровый лист, душистый перец, тушите ещё 10 минут. Влейте уксус.
- Потушите ещё пару минут, снимите с огня.
- Разложите по стерилизованным банкам, закатайте, укутайте до остывания.
Такой салат хорошо сочетается с картошкой, мясом или запечёнными овощами — удобная заготовка на каждый день.
Салат из баклажанов на зиму
Салат из баклажанов на зиму — рецепт. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Салат «Тёщин язык» — популярная закуска из баклажанов на зиму, с гармоничным, в меру острым и сладковатым вкусом. Хорош и сам по себе, и как гарнир к мясу, и как начинка для сэндвичей. Здесь это именно зимняя заготовка в банках — если ищете «Тёщин язык» в формате быстрой закуски к столу, такой рецепт есть в подборке «Топ рецептов закусок: от тёщиного языка до канапе».
Ингредиенты:
- Баклажаны — 2 кг
- Помидоры — 1 кг
- Болгарский перец — 500 г
- Чеснок — 20 г
- Соль — 50 г
- Сахар — 100 г
- Уксус 9% — 120 мл
- Растительное масло — 200 мл
- Острый перец — 1 шт. (по желанию)
- Чёрный перец горошком — 10 шт.
Пошаговый рецепт:
- Помойте баклажаны, отрежьте лишнее. Почистите чеснок.
- Нарежьте баклажаны кружочками.
- Засыпьте солью, оставьте на 30 минут, затем промойте от горечи.
- Очистите сладкий и острый перец от плодоножек, семян и перегородок.
- Ошпарьте помидоры кипятком, затем холодной водой и снимите кожицу.
- Перекрутите в мясорубке перец, помидоры и чеснок.
- Добавьте сахар, 2 ст. ложки соли, масло и уксус.
- Залейте баклажаны маринадом, тушите 30 минут.
- Простерилизуйте банки и крышки.
- Разложите салат по банкам, закатайте, укутайте до остывания, затем уберите в прохладное тёмное место.
Готовый «Тёщин язык» — яркая и пикантная закуска, которая хорошо дополнит и сытный ужин, и праздничный стол.
Овощное ассорти на зиму (огурцы, помидоры, лук)
Салат из огурцов и помидоров на зиму — пикантная, яркая заготовка. Подойдёт и как дополнение к основному блюду, и как гарнир, если её слегка подогреть.
Ингредиенты на 6 банок по 0,5:
- Огурцы — 1 кг
- Помидоры — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Укроп (зонтики) — 20 г
- Чеснок — 15 г
- Соль — 45 г
- Сахар — 90 г
- Уксус 9% — 120 мл
- Растительное масло — 100 мл
- Чёрный перец горошком — 12 шт.
- Лавровый лист — 6 шт.
- Маринад на 1 л воды: соль — 30 г, сахар — 60 г, уксус 9% — 90 мл
Пошаговый рецепт:
- Огурцы помойте, обсушите, нарежьте кружками или полукругами.
- Помидоры (лучше сливовидные) помойте, обсушите, нарежьте крупными дольками.
- Лук нарежьте полукольцами одинаковой толщины.
- Промойте с содой и просушите банки и крышки.
- На дно каждой банки — зонтик укропа, 2 зубчика раздавленного чеснока, 2 горошины перца, 1 лавровый лист.
- Уложите слоями до верха огурцы, лук, помидоры, слегка утрамбовывая.
- Сварите маринад: вскипятите воду, растворите сахар, соль и уксус, прокипятите 2–3 минуты.
- Залейте банки горячим маринадом доверху, накройте крышками, но пока не закручивайте их.
- Поставьте банки в кастрюлю с полотенцем на дне, залейте воду до плечиков, стерилизуйте 20 минут после закипания.
- Аккуратно достаньте, закатайте, переверните вверх дном, укутайте до остывания.
Зимой такая баночка отлично оттенит вкус горячих блюд и разнообразит повседневное меню.
FAQ — частые вопросы
Можно ли уменьшить количество соли или уксуса?
С солью иногда можно экспериментировать под свой вкус, но с уксусом лучше не рисковать. Именно он (и в меньшей степени соль) работает как консервант — создаёт среду, в которой вредные бактерии не размножаются. Уменьшив его количество, вы повышаете риск порчи заготовки, особенно при хранении в комнатных условиях. Если всё же решили скорректировать пропорции — внимательно следите за банками в первые недели.
Нужно ли стерилизовать банки, если в рецепте написано «без стерилизации»?
Формулировка «без стерилизации» обычно означает, что в рецепте заложена другая защита — длительная варка или тушение овощей перед раскладкой либо высокая концентрация уксуса и соли. Но саму тару и крышки перед заполнением всё равно нужно тщательно вымыть (можно с содой) и обработать кипятком или прогреванием — на них могут быть споры бактерий или плесени.
Как понять, что заготовка испортилась?
Признаки: вздутая или «играющая» крышка (часто из-за газообразования при размножении бактерий); помутнение маринада (кроме первых 1–2 дней, когда муть даёт крахмал); пузырьки и пена; плесень на поверхности или под крышкой; резкий неприятный запах при открытии; овощи стали слишком мягкими и скользкими. При любых сомнениях банку лучше выбросить — пробовать на вкус не стоит: некоторые опасные микроорганизмы не меняют вкус и запах.
Сколько хранится салат на зиму без холодильника?
При комнатной температуре срок заметно сокращается — обычно речь о нескольких неделях, но многое зависит от концентрации консервантов в конкретном рецепте и от того, была ли овощная масса хорошо проварена перед раскладкой. Если есть возможность хранить заготовку в прохладном месте (погреб, кладовка с постоянной невысокой температурой), это надёжнее.