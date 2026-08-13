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Топ рецептов закусок: от тёщиного языка до канапе

Оглавление
Закуски на любой случай — с чего начать
Тёщин язык из баклажанов
Баклажаны как грибы
Венгерская закуска с морковью
Закуска из огурцов на зиму
Хреновая закуска
Рулетики из лаваша с начинкой
Закуски на шпажках и канапе
FAQ — частые вопросы

Рецепты закусок: тёщин язык, баклажаны как грибы, венгерская закуска, канапе и другие идеи на праздничный стол и на зиму — в Life.ru.

13 августа, 07:40
Лучшие закуски — сборник рецептов. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Лучшие закуски — сборник рецептов. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Закуски нужны не только для праздничного стола. Одни удобно заготовить заранее или убрать в холодильник на несколько дней, другие собираются за 15 минут, когда гости уже почти у двери. Life.ru собрал семь рецептов закусок: острый тёщин язык, баклажаны «как грибы», овощи по-венгерски, солёные огурцы, домашнюю хреновину, рулетики из лаваша и канапе.

В подборке есть два формата. Баклажаны, огурцы и овощные смеси подходят для хранения, а лаваш и закуски на шпажках лучше готовить непосредственно перед подачей.

Домашние заготовки требуют особенно строгой гигиены. Овощи нужно тщательно мыть, нельзя уменьшать указанное в проверенном рецепте количество соли или уксуса, а подозрительные и вздувшиеся банки следует выбрасывать. Роспотребнадзор напоминает, что домашние консервы могут стать причиной ботулизма, поэтому непроверенные овощные смеси нельзя просто закатывать и хранить при комнатной температуре.

Поэтому в рецептах ниже отдельно указано, что хранится в холодильнике, что можно заморозить, а что готовится методом длительного брожения.

Закуски на любой случай — с чего начать

Для праздничного стола обычно достаточно трёх-четырёх разных закусок. Лучше выбирать не похожие блюда, а сочетать форматы: одну овощную закуску, рулет из лаваша, канапе и что-то острое.

Заготовки удобно готовить в сезон, когда баклажаны, помидоры и огурцы стоят дешевле. Но не каждое блюдо, разложенное по банкам, автоматически становится безопасными консервами. Если рецепт не рассчитан на хранение при комнатной температуре, банку нужно держать в холодильнике или замораживать готовую смесь в контейнерах.

Любителям кабачков пригодится подборка заготовок из кабачков, где есть кабачковая версия тёщиного языка. А классическую кабачковую икру по ГОСТу лучше готовить по отдельной проверенной рецептуре.

Тёщин язык из баклажанов

Тещин язык из баклажанов — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тещин язык из баклажанов — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Название этой закуски связано с формой баклажанов: овощи режут длинными пластинами, напоминающими «язычки». Внутрь кладут острый томатный соус, после чего ломтики сворачивают в рулетики.

Время подготовки: 25 минут

Время приготовления: 35 минут

Общее время: 1 час

Выход: 20 рулетиков, 6–8 порций

Хранение: до четырёх дней в холодильнике или до трёх месяцев в морозильной камере

Ингредиенты

  • баклажаны — 3 крупные штуки;
  • помидоры — 500 г;
  • сладкий красный перец — 1 штука;
  • острый перец — половина стручка;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • растительное масло — 4 столовые ложки;
  • столовый уксус 9% — 1 столовая ложка;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • соль — по вкусу;
  • петрушка или кинза — небольшой пучок.

Как приготовить

  • Баклажаны нарежьте вдоль пластинами толщиной около пяти миллиметров.
  • Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажными полотенцами.
  • Смажьте пластины маслом и выложите на противень.
  • Запекайте при 200 °C около 15–18 минут, пока баклажаны не станут мягкими.
  • Помидоры, сладкий и острый перец измельчите блендером.
  • Перелейте смесь в сотейник, добавьте сахар и соль. Варите 12–15 минут.
  • Добавьте измельчённый чеснок, уксус и рубленую зелень. Снимите соус с огня.
  • Нанесите немного начинки на каждый ломтик баклажана и сверните рулетиком.
  • Уберите в холодильник минимум на один час.

Для зимнего хранения готовые рулетики лучше заморозить порциями. После размораживания текстура станет мягче, но вкус сохранится.

Вариант тёщиного языка из кабачков есть в материале Life.ru о лучших заготовках из кабачков.

Баклажаны как грибы

Закуска из баклажанов — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Закуска из баклажанов — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный секрет этой закуски — укроп, чеснок, лук и кисло-солёный маринад. Баклажаны не превращаются в грибы буквально, но получают похожую упругую текстуру и знакомый аромат.

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 20 минут

Время охлаждения: 2 часа

Общее время: 2 часа 35 минут

Выход: около 1 кг, 6 порций

Хранение: три-четыре дня в холодильнике

Ингредиенты

  • баклажаны — 1 кг;
  • репчатый лук — 1 штука;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • укроп — большой пучок;
  • вода — 1,5 л;
  • соль — 1 столовая ложка для варки;
  • растительное масло — 3 столовые ложки;
  • столовый уксус 9% — 2 столовые ложки;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить

  • Баклажаны очистите по желанию и нарежьте кубиками.
  • Вскипятите воду с солью.
  • Опустите баклажаны в кипящую воду и варите пять минут после повторного закипания.
  • Откиньте на дуршлаг и дайте жидкости полностью стечь.
  • Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок и укроп измельчите.
  • Смешайте масло, уксус, сахар и перец.
  • Соедините баклажаны, лук, чеснок и зелень.
  • Влейте заправку, перемешайте и уберите в холодильник на два часа.

Не переваривайте овощи: слишком мягкие кубики потеряют форму и превратятся в пюре. Эту закуску не следует герметично закатывать по непроверенной технологии — она рассчитана на хранение в холодильнике.

Венгерская закуска с морковью

Венгерская закуска с морковью — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венгерская закуска с морковью — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венгерский характер этой закуске дают сладкий перец и паприка. Морковь остаётся слегка хрустящей, а томатная основа получается яркой, пряной и в меру острой.

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 30 минут

Общее время: 50 минут

Выход: около 1,5 кг, 8 порций

Хранение: до пяти дней в холодильнике

Ингредиенты

  • морковь — 600 г;
  • сладкий перец — 3 штуки;
  • репчатый лук — 2 штуки;
  • протёртые помидоры — 500 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • растительное масло — 3 столовые ложки;
  • сладкая паприка — 2 чайные ложки;
  • острая паприка — четверть чайной ложки;
  • сахар — 1 столовая ложка;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • яблочный уксус — 2 столовые ложки.

Как приготовить

  • Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.
  • Перец нарежьте полосками, лук — полукольцами.
  • Разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности.
  • Добавьте морковь и перец. Готовьте семь минут.
  • Влейте протёртые помидоры, положите сладкую и острую паприку.
  • Добавьте сахар и соль. Тушите под крышкой 15 минут.
  • В конце положите чеснок и влейте яблочный уксус.
  • Переложите закуску в чистую ёмкость, остудите и уберите в холодильник.

Подавать овощи можно холодными или тёплыми. Закуска подходит к картофелю, мясу, птице и поджаренному хлебу.

Закуска из огурцов на зиму

Вкусная закуска из огурцов на зиму — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вкусная закуска из огурцов на зиму — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для длительного хранения огурцов без морозильной камеры подходит молочнокислое брожение. Огурцы ферментируются несколько недель, после чего их держат в холодильнике.

Время подготовки: 25 минут
Время брожения: три-четыре недели
Общее время: около месяца (25 минут подготовки + 3–4 недели брожения)
Выход: около 1,8 кг огурцов
Хранение: четыре-шесть месяцев в холодильнике после завершения брожения

Ингредиенты

  • небольшие огурцы — 1,8 кг;
  • вода — 1,9 л;
  • соль без йода — 110 г;
  • свежий или сушёный укроп — 4–5 веточек или зонтиков;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • острый перец — по желанию.

Как приготовить

  1. Огурцы тщательно вымойте. Срежьте тонкий слой со стороны цветка, хвостик можно оставить.
  2. Половину укропа и специй положите на дно чистой ёмкости.
  3. Плотно уложите огурцы, добавьте оставшийся укроп и чеснок.
  4. Полностью растворите соль в воде.
  5. Залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом.
  6. Установите чистый гнёт: овощи не должны подниматься над жидкостью.
  7. Оставьте ёмкость при температуре около 21–24 °C на три-четыре недели.
  8. Несколько раз в неделю проверяйте поверхность и удаляйте появившуюся пену.
  9. После завершения брожения переставьте огурцы в холодильник.

Мягкие, скользкие огурцы или продукт с неприятным запахом нужно выбросить. При соблюдении технологии полностью ферментированные огурцы могут храниться в холодильнике четыре-шесть месяцев. Если хочется попробовать и другие способы заготовки огурцов на зиму — от горячей засолки до маринования, — Life.ru собрал восемь проверенных вариантов.

Хреновая закуска

Хреновина — рецепт вкусной и простой закуски к столу. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хреновина — рецепт вкусной и простой закуски к столу. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хреновину обычно подают к мясу, холодцу, картофелю и пельменям. Здесь не нужна варка: свежий хрен сохраняет резкость, а помидоры смягчают его вкус.

Время подготовки: 25 минут

Общее время: 25 минут

Выход: около 1,2 кг, 10–12 порций

Хранение: три-четыре дня в холодильнике

Ингредиенты

  • спелые помидоры — 1 кг;
  • корень хрена — 100 г;
  • чеснок — 60 г;
  • соль — 1 столовая ложка без горки;
  • сахар — 1 чайная ложка;
  • столовый уксус 9% — 1 столовая ложка.

Как приготовить

  • Помидоры вымойте, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусочками.
  • Корень хрена очистите и нарежьте небольшими кубиками.
  • Измельчите хрен в закрытой чаше блендера или мясорубке с надетым на выход пакетом: запах получается очень резким.
  • Отдельно измельчите помидоры и чеснок.
  • Соедините все ингредиенты, добавьте соль, сахар и уксус.
  • Перемешайте и оставьте в холодильнике на два-три часа.

Такую закуску не стоит закатывать герметично без проверенной технологии консервирования — храните хреновину только в холодильнике.

Тем, кто ищет другую острую овощную заготовку, пригодится рецепт фаршированных зелёных помидоров с хреном и чесноком.

Рулетики из лаваша с начинкой

Рулетики из лаваша с начинкой — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рулетики из лаваша с начинкой — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рулет из лаваша можно приготовить утром перед праздником, а вечером только нарезать. Начинка с курицей и огурцом получается сытной, но не слишком тяжёлой.

Время подготовки: 20 минут

Время охлаждения: 1 час

Общее время: 1 час 20 минут

Выход: 24 кусочка, 6–8 порций

Хранение: не более суток в холодильнике

Ингредиенты

  • тонкий армянский лаваш — 2 больших листа;
  • готовое куриное филе — 300 г;
  • творожный сыр — 250 г;
  • свежий огурец — 1 штука;
  • сладкий перец — 1 штука;
  • укроп — небольшой пучок;
  • чеснок — 1 зубчик по желанию;
  • соль и перец — по вкусу.

Как приготовить

  • Куриное филе, огурец и сладкий перец нарежьте мелким кубиком.
  • Творожный сыр смешайте с рубленым укропом и чесноком.
  • Разложите первый лист лаваша и нанесите половину сырной смеси.
  • Распределите половину курицы и овощей.
  • Накройте вторым листом, повторите слои.
  • Плотно сверните лаваш рулетом.
  • Заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на один час.
  • Нарежьте острым ножом на кусочки шириной около двух сантиметров.

Не кладите слишком много огурца: он выделит сок, и лаваш быстро размокнет. Для фуршета каждый кусочек можно закрепить небольшой шпажкой.

Закуски на шпажках и канапе

Канапе — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Канапе — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Канапе — самый удобный вариант, если гости будут общаться стоя или перемещаться между столом и гостиной. Здесь не нужны приборы, а приготовить три разных вкуса можно из небольшого набора продуктов.

Время подготовки: 25 минут

Общее время: 25 минут

Выход: 24 канапе, 6–8 порций

Хранение: до четырёх часов в холодильнике под плёнкой

Ингредиенты для варианта с сыром

  • твёрдый сыр — 120 г;
  • виноград без косточек — 8 ягод;
  • грецкие орехи — 4 половинки.

Ингредиенты для варианта с рыбой

  • слабосолёная красная рыба — 100 г;
  • свежий огурец — половина;
  • творожный сыр — 80 г.

Ингредиенты для варианта с моцареллой

  • мини-моцарелла — 8 шариков;
  • помидоры черри — 8 штук;
  • листья базилика — 8 штук.

Как приготовить

  • Сыр нарежьте кубиками. На каждую шпажку наденьте сыр, половинку ореха и виноградину.
  • Огурец нарежьте толстыми кружочками. Добавьте творожный сыр и свёрнутый ломтик красной рыбы.
  • Для третьего варианта соедините на шпажке помидор черри, лист базилика и шарик моцареллы.
  • Разложите канапе группами на большом блюде.

Собирайте канапе не раньше чем за несколько часов до подачи. Огурец и помидоры выделяют сок, а сыр и рыба не должны долго находиться при комнатной температуре.

FAQ — частые вопросы

Какие закуски лучше подойдут на праздничный стол?

Для праздничного стола удобны рулетики из лаваша, канапе, овощные рулетики и небольшие порционные закуски. Лучше сочетать разные вкусы: острый, свежий, сырный и мясной или рыбный.

Как приготовить тёщин язык из баклажанов на зиму?

Безопаснее всего приготовить баклажанные рулетики по обычному рецепту, полностью остудить и заморозить порциями. Для хранения герметичных овощных консервов при комнатной температуре нужна проверенная технология с рассчитанной кислотностью и тепловой обработкой.

Сколько хранится закуска из баклажанов «как грибы»?

В закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C она хранится три-четыре дня. Если появился неприятный запах, слизь или признаки брожения, закуску нужно выбросить.

Какие закуски приготовить быстро, если гости уже на пороге?

Быстрее всего собрать канапе с сыром и виноградом, моцареллой и помидорами или красной рыбой и огурцом. На три варианта потребуется около 25 минут.

Что приготовить на фуршетный стол из простых продуктов?

Подойдут рулетики из лаваша, сырные кубики с виноградом, овощные канапе и небольшие бутерброды. Еду лучше делать порционной, чтобы её можно было взять одной рукой без ножа и вилки.

Семь рецептов закрывают разные ситуации: огурцы можно подготовить на зиму, овощные закуски — поставить к семейному обеду, а рулетики и канапе — подать на праздник. Главное — учитывать срок хранения и не превращать обычное блюдо для холодильника в герметичную заготовку без проверенной технологии.

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Авторы
Кирилл Золотарев
Кирилл Золотарев
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