Топ рецептов закусок: от тёщиного языка до канапе
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Рецепты закусок: тёщин язык, баклажаны как грибы, венгерская закуска, канапе и другие идеи на праздничный стол и на зиму — в Life.ru.
Лучшие закуски — сборник рецептов. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Закуски нужны не только для праздничного стола. Одни удобно заготовить заранее или убрать в холодильник на несколько дней, другие собираются за 15 минут, когда гости уже почти у двери. Life.ru собрал семь рецептов закусок: острый тёщин язык, баклажаны «как грибы», овощи по-венгерски, солёные огурцы, домашнюю хреновину, рулетики из лаваша и канапе.
В подборке есть два формата. Баклажаны, огурцы и овощные смеси подходят для хранения, а лаваш и закуски на шпажках лучше готовить непосредственно перед подачей.
Домашние заготовки требуют особенно строгой гигиены. Овощи нужно тщательно мыть, нельзя уменьшать указанное в проверенном рецепте количество соли или уксуса, а подозрительные и вздувшиеся банки следует выбрасывать. Роспотребнадзор напоминает, что домашние консервы могут стать причиной ботулизма, поэтому непроверенные овощные смеси нельзя просто закатывать и хранить при комнатной температуре.
Поэтому в рецептах ниже отдельно указано, что хранится в холодильнике, что можно заморозить, а что готовится методом длительного брожения.
Закуски на любой случай — с чего начать
Для праздничного стола обычно достаточно трёх-четырёх разных закусок. Лучше выбирать не похожие блюда, а сочетать форматы: одну овощную закуску, рулет из лаваша, канапе и что-то острое.
Заготовки удобно готовить в сезон, когда баклажаны, помидоры и огурцы стоят дешевле. Но не каждое блюдо, разложенное по банкам, автоматически становится безопасными консервами. Если рецепт не рассчитан на хранение при комнатной температуре, банку нужно держать в холодильнике или замораживать готовую смесь в контейнерах.
Любителям кабачков пригодится подборка заготовок из кабачков, где есть кабачковая версия тёщиного языка. А классическую кабачковую икру по ГОСТу лучше готовить по отдельной проверенной рецептуре.
Тёщин язык из баклажанов
Тещин язык из баклажанов — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Название этой закуски связано с формой баклажанов: овощи режут длинными пластинами, напоминающими «язычки». Внутрь кладут острый томатный соус, после чего ломтики сворачивают в рулетики.
Время подготовки: 25 минут
Время приготовления: 35 минут
Общее время: 1 час
Выход: 20 рулетиков, 6–8 порций
Хранение: до четырёх дней в холодильнике или до трёх месяцев в морозильной камере
Ингредиенты
- баклажаны — 3 крупные штуки;
- помидоры — 500 г;
- сладкий красный перец — 1 штука;
- острый перец — половина стручка;
- чеснок — 3 зубчика;
- растительное масло — 4 столовые ложки;
- столовый уксус 9% — 1 столовая ложка;
- сахар — 1 чайная ложка;
- соль — по вкусу;
- петрушка или кинза — небольшой пучок.
Как приготовить
- Баклажаны нарежьте вдоль пластинами толщиной около пяти миллиметров.
- Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажными полотенцами.
- Смажьте пластины маслом и выложите на противень.
- Запекайте при 200 °C около 15–18 минут, пока баклажаны не станут мягкими.
- Помидоры, сладкий и острый перец измельчите блендером.
- Перелейте смесь в сотейник, добавьте сахар и соль. Варите 12–15 минут.
- Добавьте измельчённый чеснок, уксус и рубленую зелень. Снимите соус с огня.
- Нанесите немного начинки на каждый ломтик баклажана и сверните рулетиком.
- Уберите в холодильник минимум на один час.
Для зимнего хранения готовые рулетики лучше заморозить порциями. После размораживания текстура станет мягче, но вкус сохранится.
Вариант тёщиного языка из кабачков есть в материале Life.ru о лучших заготовках из кабачков.
Баклажаны как грибы
Закуска из баклажанов — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Главный секрет этой закуски — укроп, чеснок, лук и кисло-солёный маринад. Баклажаны не превращаются в грибы буквально, но получают похожую упругую текстуру и знакомый аромат.
Время подготовки: 15 минут
Время приготовления: 20 минут
Время охлаждения: 2 часа
Общее время: 2 часа 35 минут
Выход: около 1 кг, 6 порций
Хранение: три-четыре дня в холодильнике
Ингредиенты
- баклажаны — 1 кг;
- репчатый лук — 1 штука;
- чеснок — 3 зубчика;
- укроп — большой пучок;
- вода — 1,5 л;
- соль — 1 столовая ложка для варки;
- растительное масло — 3 столовые ложки;
- столовый уксус 9% — 2 столовые ложки;
- сахар — 1 чайная ложка;
- чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить
- Баклажаны очистите по желанию и нарежьте кубиками.
- Вскипятите воду с солью.
- Опустите баклажаны в кипящую воду и варите пять минут после повторного закипания.
- Откиньте на дуршлаг и дайте жидкости полностью стечь.
- Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок и укроп измельчите.
- Смешайте масло, уксус, сахар и перец.
- Соедините баклажаны, лук, чеснок и зелень.
- Влейте заправку, перемешайте и уберите в холодильник на два часа.
Не переваривайте овощи: слишком мягкие кубики потеряют форму и превратятся в пюре. Эту закуску не следует герметично закатывать по непроверенной технологии — она рассчитана на хранение в холодильнике.
Венгерская закуска с морковью
Венгерская закуска с морковью — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Венгерский характер этой закуске дают сладкий перец и паприка. Морковь остаётся слегка хрустящей, а томатная основа получается яркой, пряной и в меру острой.
Время подготовки: 20 минут
Время приготовления: 30 минут
Общее время: 50 минут
Выход: около 1,5 кг, 8 порций
Хранение: до пяти дней в холодильнике
Ингредиенты
- морковь — 600 г;
- сладкий перец — 3 штуки;
- репчатый лук — 2 штуки;
- протёртые помидоры — 500 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- растительное масло — 3 столовые ложки;
- сладкая паприка — 2 чайные ложки;
- острая паприка — четверть чайной ложки;
- сахар — 1 столовая ложка;
- соль — 1 чайная ложка;
- яблочный уксус — 2 столовые ложки.
Как приготовить
- Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.
- Перец нарежьте полосками, лук — полукольцами.
- Разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности.
- Добавьте морковь и перец. Готовьте семь минут.
- Влейте протёртые помидоры, положите сладкую и острую паприку.
- Добавьте сахар и соль. Тушите под крышкой 15 минут.
- В конце положите чеснок и влейте яблочный уксус.
- Переложите закуску в чистую ёмкость, остудите и уберите в холодильник.
Подавать овощи можно холодными или тёплыми. Закуска подходит к картофелю, мясу, птице и поджаренному хлебу.
Закуска из огурцов на зиму
Вкусная закуска из огурцов на зиму — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для длительного хранения огурцов без морозильной камеры подходит молочнокислое брожение. Огурцы ферментируются несколько недель, после чего их держат в холодильнике.
Время подготовки: 25 минут
Время брожения: три-четыре недели
Общее время: около месяца (25 минут подготовки + 3–4 недели брожения)
Выход: около 1,8 кг огурцов
Хранение: четыре-шесть месяцев в холодильнике после завершения брожения
Ингредиенты
- небольшие огурцы — 1,8 кг;
- вода — 1,9 л;
- соль без йода — 110 г;
- свежий или сушёный укроп — 4–5 веточек или зонтиков;
- чеснок — 2 зубчика;
- острый перец — по желанию.
Как приготовить
- Огурцы тщательно вымойте. Срежьте тонкий слой со стороны цветка, хвостик можно оставить.
- Половину укропа и специй положите на дно чистой ёмкости.
- Плотно уложите огурцы, добавьте оставшийся укроп и чеснок.
- Полностью растворите соль в воде.
- Залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом.
- Установите чистый гнёт: овощи не должны подниматься над жидкостью.
- Оставьте ёмкость при температуре около 21–24 °C на три-четыре недели.
- Несколько раз в неделю проверяйте поверхность и удаляйте появившуюся пену.
- После завершения брожения переставьте огурцы в холодильник.
Мягкие, скользкие огурцы или продукт с неприятным запахом нужно выбросить. При соблюдении технологии полностью ферментированные огурцы могут храниться в холодильнике четыре-шесть месяцев. Если хочется попробовать и другие способы заготовки огурцов на зиму — от горячей засолки до маринования, — Life.ru собрал восемь проверенных вариантов.
Хреновая закуска
Хреновина — рецепт вкусной и простой закуски к столу. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Хреновину обычно подают к мясу, холодцу, картофелю и пельменям. Здесь не нужна варка: свежий хрен сохраняет резкость, а помидоры смягчают его вкус.
Время подготовки: 25 минут
Общее время: 25 минут
Выход: около 1,2 кг, 10–12 порций
Хранение: три-четыре дня в холодильнике
Ингредиенты
- спелые помидоры — 1 кг;
- корень хрена — 100 г;
- чеснок — 60 г;
- соль — 1 столовая ложка без горки;
- сахар — 1 чайная ложка;
- столовый уксус 9% — 1 столовая ложка.
Как приготовить
- Помидоры вымойте, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусочками.
- Корень хрена очистите и нарежьте небольшими кубиками.
- Измельчите хрен в закрытой чаше блендера или мясорубке с надетым на выход пакетом: запах получается очень резким.
- Отдельно измельчите помидоры и чеснок.
- Соедините все ингредиенты, добавьте соль, сахар и уксус.
- Перемешайте и оставьте в холодильнике на два-три часа.
Такую закуску не стоит закатывать герметично без проверенной технологии консервирования — храните хреновину только в холодильнике.
Тем, кто ищет другую острую овощную заготовку, пригодится рецепт фаршированных зелёных помидоров с хреном и чесноком.
Рулетики из лаваша с начинкой
Рулетики из лаваша с начинкой — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Рулет из лаваша можно приготовить утром перед праздником, а вечером только нарезать. Начинка с курицей и огурцом получается сытной, но не слишком тяжёлой.
Время подготовки: 20 минут
Время охлаждения: 1 час
Общее время: 1 час 20 минут
Выход: 24 кусочка, 6–8 порций
Хранение: не более суток в холодильнике
Ингредиенты
- тонкий армянский лаваш — 2 больших листа;
- готовое куриное филе — 300 г;
- творожный сыр — 250 г;
- свежий огурец — 1 штука;
- сладкий перец — 1 штука;
- укроп — небольшой пучок;
- чеснок — 1 зубчик по желанию;
- соль и перец — по вкусу.
Как приготовить
- Куриное филе, огурец и сладкий перец нарежьте мелким кубиком.
- Творожный сыр смешайте с рубленым укропом и чесноком.
- Разложите первый лист лаваша и нанесите половину сырной смеси.
- Распределите половину курицы и овощей.
- Накройте вторым листом, повторите слои.
- Плотно сверните лаваш рулетом.
- Заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на один час.
- Нарежьте острым ножом на кусочки шириной около двух сантиметров.
Не кладите слишком много огурца: он выделит сок, и лаваш быстро размокнет. Для фуршета каждый кусочек можно закрепить небольшой шпажкой.
Закуски на шпажках и канапе
Канапе — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Канапе — самый удобный вариант, если гости будут общаться стоя или перемещаться между столом и гостиной. Здесь не нужны приборы, а приготовить три разных вкуса можно из небольшого набора продуктов.
Время подготовки: 25 минут
Общее время: 25 минут
Выход: 24 канапе, 6–8 порций
Хранение: до четырёх часов в холодильнике под плёнкой
Ингредиенты для варианта с сыром
- твёрдый сыр — 120 г;
- виноград без косточек — 8 ягод;
- грецкие орехи — 4 половинки.
Ингредиенты для варианта с рыбой
- слабосолёная красная рыба — 100 г;
- свежий огурец — половина;
- творожный сыр — 80 г.
Ингредиенты для варианта с моцареллой
- мини-моцарелла — 8 шариков;
- помидоры черри — 8 штук;
- листья базилика — 8 штук.
Как приготовить
- Сыр нарежьте кубиками. На каждую шпажку наденьте сыр, половинку ореха и виноградину.
- Огурец нарежьте толстыми кружочками. Добавьте творожный сыр и свёрнутый ломтик красной рыбы.
- Для третьего варианта соедините на шпажке помидор черри, лист базилика и шарик моцареллы.
- Разложите канапе группами на большом блюде.
Собирайте канапе не раньше чем за несколько часов до подачи. Огурец и помидоры выделяют сок, а сыр и рыба не должны долго находиться при комнатной температуре.
FAQ — частые вопросы
Какие закуски лучше подойдут на праздничный стол?
Для праздничного стола удобны рулетики из лаваша, канапе, овощные рулетики и небольшие порционные закуски. Лучше сочетать разные вкусы: острый, свежий, сырный и мясной или рыбный.
Как приготовить тёщин язык из баклажанов на зиму?
Безопаснее всего приготовить баклажанные рулетики по обычному рецепту, полностью остудить и заморозить порциями. Для хранения герметичных овощных консервов при комнатной температуре нужна проверенная технология с рассчитанной кислотностью и тепловой обработкой.
Сколько хранится закуска из баклажанов «как грибы»?
В закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C она хранится три-четыре дня. Если появился неприятный запах, слизь или признаки брожения, закуску нужно выбросить.
Какие закуски приготовить быстро, если гости уже на пороге?
Быстрее всего собрать канапе с сыром и виноградом, моцареллой и помидорами или красной рыбой и огурцом. На три варианта потребуется около 25 минут.
Что приготовить на фуршетный стол из простых продуктов?
Подойдут рулетики из лаваша, сырные кубики с виноградом, овощные канапе и небольшие бутерброды. Еду лучше делать порционной, чтобы её можно было взять одной рукой без ножа и вилки.
Семь рецептов закрывают разные ситуации: огурцы можно подготовить на зиму, овощные закуски — поставить к семейному обеду, а рулетики и канапе — подать на праздник. Главное — учитывать срок хранения и не превращать обычное блюдо для холодильника в герметичную заготовку без проверенной технологии.