Топ рецептов закусок: от тёщиного языка до канапе Оглавление Закуски на любой случай — с чего начать Тёщин язык из баклажанов Баклажаны как грибы Венгерская закуска с морковью Закуска из огурцов на зиму Хреновая закуска Рулетики из лаваша с начинкой Закуски на шпажках и канапе FAQ — частые вопросы Рецепты закусок: тёщин язык, баклажаны как грибы, венгерская закуска, канапе и другие идеи на праздничный стол и на зиму — в Life.ru. 13 августа, 07:40 Лучшие закуски — сборник рецептов. Обложка ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Закуски нужны не только для праздничного стола. Одни удобно заготовить заранее или убрать в холодильник на несколько дней, другие собираются за 15 минут, когда гости уже почти у двери. Life.ru собрал семь рецептов закусок: острый тёщин язык, баклажаны «как грибы», овощи по-венгерски, солёные огурцы, домашнюю хреновину, рулетики из лаваша и канапе.

В подборке есть два формата. Баклажаны, огурцы и овощные смеси подходят для хранения, а лаваш и закуски на шпажках лучше готовить непосредственно перед подачей.

Домашние заготовки требуют особенно строгой гигиены. Овощи нужно тщательно мыть, нельзя уменьшать указанное в проверенном рецепте количество соли или уксуса, а подозрительные и вздувшиеся банки следует выбрасывать. Роспотребнадзор напоминает, что домашние консервы могут стать причиной ботулизма, поэтому непроверенные овощные смеси нельзя просто закатывать и хранить при комнатной температуре.

Поэтому в рецептах ниже отдельно указано, что хранится в холодильнике, что можно заморозить, а что готовится методом длительного брожения.

Закуски на любой случай — с чего начать

Для праздничного стола обычно достаточно трёх-четырёх разных закусок. Лучше выбирать не похожие блюда, а сочетать форматы: одну овощную закуску, рулет из лаваша, канапе и что-то острое.

Заготовки удобно готовить в сезон, когда баклажаны, помидоры и огурцы стоят дешевле. Но не каждое блюдо, разложенное по банкам, автоматически становится безопасными консервами. Если рецепт не рассчитан на хранение при комнатной температуре, банку нужно держать в холодильнике или замораживать готовую смесь в контейнерах.

Любителям кабачков пригодится подборка заготовок из кабачков, где есть кабачковая версия тёщиного языка. А классическую кабачковую икру по ГОСТу лучше готовить по отдельной проверенной рецептуре.

Тёщин язык из баклажанов

Тещин язык из баклажанов — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Название этой закуски связано с формой баклажанов: овощи режут длинными пластинами, напоминающими «язычки». Внутрь кладут острый томатный соус, после чего ломтики сворачивают в рулетики.

Время подготовки: 25 минут

Время приготовления: 35 минут

Общее время: 1 час

Выход: 20 рулетиков, 6–8 порций

Хранение: до четырёх дней в холодильнике или до трёх месяцев в морозильной камере

Ингредиенты

баклажаны — 3 крупные штуки;

помидоры — 500 г;

сладкий красный перец — 1 штука;

острый перец — половина стручка;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 4 столовые ложки;

столовый уксус 9% — 1 столовая ложка;

сахар — 1 чайная ложка;

соль — по вкусу;

петрушка или кинза — небольшой пучок.

Как приготовить

Баклажаны нарежьте вдоль пластинами толщиной около пяти миллиметров.

Посолите, оставьте на 15 минут, затем промокните бумажными полотенцами.

Смажьте пластины маслом и выложите на противень.

Запекайте при 200 °C около 15–18 минут, пока баклажаны не станут мягкими.

Помидоры, сладкий и острый перец измельчите блендером.

Перелейте смесь в сотейник, добавьте сахар и соль. Варите 12–15 минут.

Добавьте измельчённый чеснок, уксус и рубленую зелень. Снимите соус с огня.

Нанесите немного начинки на каждый ломтик баклажана и сверните рулетиком.

Уберите в холодильник минимум на один час.

Для зимнего хранения готовые рулетики лучше заморозить порциями. После размораживания текстура станет мягче, но вкус сохранится.

Вариант тёщиного языка из кабачков есть в материале Life.ru о лучших заготовках из кабачков.

Баклажаны как грибы

Закуска из баклажанов — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный секрет этой закуски — укроп, чеснок, лук и кисло-солёный маринад. Баклажаны не превращаются в грибы буквально, но получают похожую упругую текстуру и знакомый аромат.

Время подготовки: 15 минут

Время приготовления: 20 минут

Время охлаждения: 2 часа

Общее время: 2 часа 35 минут

Выход: около 1 кг, 6 порций

Хранение: три-четыре дня в холодильнике

Ингредиенты

баклажаны — 1 кг;

репчатый лук — 1 штука;

чеснок — 3 зубчика;

укроп — большой пучок;

вода — 1,5 л;

соль — 1 столовая ложка для варки;

растительное масло — 3 столовые ложки;

столовый уксус 9% — 2 столовые ложки;

сахар — 1 чайная ложка;

чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить

Баклажаны очистите по желанию и нарежьте кубиками.

Вскипятите воду с солью.

Опустите баклажаны в кипящую воду и варите пять минут после повторного закипания.

Откиньте на дуршлаг и дайте жидкости полностью стечь.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок и укроп измельчите.

Смешайте масло, уксус, сахар и перец.

Соедините баклажаны, лук, чеснок и зелень.

Влейте заправку, перемешайте и уберите в холодильник на два часа.

Не переваривайте овощи: слишком мягкие кубики потеряют форму и превратятся в пюре. Эту закуску не следует герметично закатывать по непроверенной технологии — она рассчитана на хранение в холодильнике.

Венгерская закуска с морковью

Венгерская закуска с морковью — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Венгерский характер этой закуске дают сладкий перец и паприка. Морковь остаётся слегка хрустящей, а томатная основа получается яркой, пряной и в меру острой.

Время подготовки: 20 минут

Время приготовления: 30 минут

Общее время: 50 минут

Выход: около 1,5 кг, 8 порций

Хранение: до пяти дней в холодильнике

Ингредиенты

морковь — 600 г;

сладкий перец — 3 штуки;

репчатый лук — 2 штуки;

протёртые помидоры — 500 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 3 столовые ложки;

сладкая паприка — 2 чайные ложки;

острая паприка — четверть чайной ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка;

яблочный уксус — 2 столовые ложки.

Как приготовить

Морковь натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.

Перец нарежьте полосками, лук — полукольцами.

Разогрейте масло и обжарьте лук до прозрачности.

Добавьте морковь и перец. Готовьте семь минут.

Влейте протёртые помидоры, положите сладкую и острую паприку.

Добавьте сахар и соль. Тушите под крышкой 15 минут.

В конце положите чеснок и влейте яблочный уксус.

Переложите закуску в чистую ёмкость, остудите и уберите в холодильник.

Подавать овощи можно холодными или тёплыми. Закуска подходит к картофелю, мясу, птице и поджаренному хлебу.

Закуска из огурцов на зиму

Вкусная закуска из огурцов на зиму — рецерт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для длительного хранения огурцов без морозильной камеры подходит молочнокислое брожение. Огурцы ферментируются несколько недель, после чего их держат в холодильнике.

Время подготовки: 25 минут

Время брожения: три-четыре недели

Общее время: около месяца (25 минут подготовки + 3–4 недели брожения)

Выход: около 1,8 кг огурцов

Хранение: четыре-шесть месяцев в холодильнике после завершения брожения

Ингредиенты

небольшие огурцы — 1,8 кг;

вода — 1,9 л;

соль без йода — 110 г;

свежий или сушёный укроп — 4–5 веточек или зонтиков;

чеснок — 2 зубчика;

острый перец — по желанию.

Как приготовить

Огурцы тщательно вымойте. Срежьте тонкий слой со стороны цветка, хвостик можно оставить. Половину укропа и специй положите на дно чистой ёмкости. Плотно уложите огурцы, добавьте оставшийся укроп и чеснок. Полностью растворите соль в воде. Залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом. Установите чистый гнёт: овощи не должны подниматься над жидкостью. Оставьте ёмкость при температуре около 21–24 °C на три-четыре недели. Несколько раз в неделю проверяйте поверхность и удаляйте появившуюся пену. После завершения брожения переставьте огурцы в холодильник.

Мягкие, скользкие огурцы или продукт с неприятным запахом нужно выбросить. При соблюдении технологии полностью ферментированные огурцы могут храниться в холодильнике четыре-шесть месяцев. Если хочется попробовать и другие способы заготовки огурцов на зиму — от горячей засолки до маринования, — Life.ru собрал восемь проверенных вариантов.

Хреновая закуска

Хреновина — рецепт вкусной и простой закуски к столу. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Хреновину обычно подают к мясу, холодцу, картофелю и пельменям. Здесь не нужна варка: свежий хрен сохраняет резкость, а помидоры смягчают его вкус.

Время подготовки: 25 минут

Общее время: 25 минут

Выход: около 1,2 кг, 10–12 порций

Хранение: три-четыре дня в холодильнике

Ингредиенты

спелые помидоры — 1 кг;

корень хрена — 100 г;

чеснок — 60 г;

соль — 1 столовая ложка без горки;

сахар — 1 чайная ложка;

столовый уксус 9% — 1 столовая ложка.

Как приготовить

Помидоры вымойте, удалите плодоножки и нарежьте крупными кусочками.

Корень хрена очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Измельчите хрен в закрытой чаше блендера или мясорубке с надетым на выход пакетом: запах получается очень резким.

Отдельно измельчите помидоры и чеснок.

Соедините все ингредиенты, добавьте соль, сахар и уксус.

Перемешайте и оставьте в холодильнике на два-три часа.

Такую закуску не стоит закатывать герметично без проверенной технологии консервирования — храните хреновину только в холодильнике.

Тем, кто ищет другую острую овощную заготовку, пригодится рецепт фаршированных зелёных помидоров с хреном и чесноком.

Рулетики из лаваша с начинкой

Рулетики из лаваша с начинкой — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Рулет из лаваша можно приготовить утром перед праздником, а вечером только нарезать. Начинка с курицей и огурцом получается сытной, но не слишком тяжёлой.

Время подготовки: 20 минут

Время охлаждения: 1 час

Общее время: 1 час 20 минут

Выход: 24 кусочка, 6–8 порций

Хранение: не более суток в холодильнике

Ингредиенты

тонкий армянский лаваш — 2 больших листа;

готовое куриное филе — 300 г;

творожный сыр — 250 г;

свежий огурец — 1 штука;

сладкий перец — 1 штука;

укроп — небольшой пучок;

чеснок — 1 зубчик по желанию;

соль и перец — по вкусу.

Как приготовить

Куриное филе, огурец и сладкий перец нарежьте мелким кубиком.

Творожный сыр смешайте с рубленым укропом и чесноком.

Разложите первый лист лаваша и нанесите половину сырной смеси.

Распределите половину курицы и овощей.

Накройте вторым листом, повторите слои.

Плотно сверните лаваш рулетом.

Заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник на один час.

Нарежьте острым ножом на кусочки шириной около двух сантиметров.

Не кладите слишком много огурца: он выделит сок, и лаваш быстро размокнет. Для фуршета каждый кусочек можно закрепить небольшой шпажкой.

Закуски на шпажках и канапе

Канапе — рецепт. Фото ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Канапе — самый удобный вариант, если гости будут общаться стоя или перемещаться между столом и гостиной. Здесь не нужны приборы, а приготовить три разных вкуса можно из небольшого набора продуктов.

Время подготовки: 25 минут

Общее время: 25 минут

Выход: 24 канапе, 6–8 порций

Хранение: до четырёх часов в холодильнике под плёнкой

Ингредиенты для варианта с сыром

твёрдый сыр — 120 г;

виноград без косточек — 8 ягод;

грецкие орехи — 4 половинки.

Ингредиенты для варианта с рыбой

слабосолёная красная рыба — 100 г;

свежий огурец — половина;

творожный сыр — 80 г.

Ингредиенты для варианта с моцареллой

мини-моцарелла — 8 шариков;

помидоры черри — 8 штук;

листья базилика — 8 штук.

Как приготовить

Сыр нарежьте кубиками. На каждую шпажку наденьте сыр, половинку ореха и виноградину.

Огурец нарежьте толстыми кружочками. Добавьте творожный сыр и свёрнутый ломтик красной рыбы.

Для третьего варианта соедините на шпажке помидор черри, лист базилика и шарик моцареллы.

Разложите канапе группами на большом блюде.

Собирайте канапе не раньше чем за несколько часов до подачи. Огурец и помидоры выделяют сок, а сыр и рыба не должны долго находиться при комнатной температуре.

FAQ — частые вопросы

Какие закуски лучше подойдут на праздничный стол?

Для праздничного стола удобны рулетики из лаваша, канапе, овощные рулетики и небольшие порционные закуски. Лучше сочетать разные вкусы: острый, свежий, сырный и мясной или рыбный.

Как приготовить тёщин язык из баклажанов на зиму?

Безопаснее всего приготовить баклажанные рулетики по обычному рецепту, полностью остудить и заморозить порциями. Для хранения герметичных овощных консервов при комнатной температуре нужна проверенная технология с рассчитанной кислотностью и тепловой обработкой.

Сколько хранится закуска из баклажанов «как грибы»?

В закрытом контейнере при температуре не выше 4 °C она хранится три-четыре дня. Если появился неприятный запах, слизь или признаки брожения, закуску нужно выбросить.

Какие закуски приготовить быстро, если гости уже на пороге?

Быстрее всего собрать канапе с сыром и виноградом, моцареллой и помидорами или красной рыбой и огурцом. На три варианта потребуется около 25 минут.

Что приготовить на фуршетный стол из простых продуктов?

Подойдут рулетики из лаваша, сырные кубики с виноградом, овощные канапе и небольшие бутерброды. Еду лучше делать порционной, чтобы её можно было взять одной рукой без ножа и вилки.

Семь рецептов закрывают разные ситуации: огурцы можно подготовить на зиму, овощные закуски — поставить к семейному обеду, а рулетики и канапе — подать на праздник. Главное — учитывать срок хранения и не превращать обычное блюдо для холодильника в герметичную заготовку без проверенной технологии.

Авторы Кирилл Золотарев