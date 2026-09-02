Встать в седле на полном ходу: Россияне платят до 5 тысяч рублей за уроки джигитовки

Стоять ногами на седле движущейся лошади, ехать на коленях, владеть холодным оружием и при этом чувствовать каждое движение животного. Для человека со стороны джигитовка выглядит как набор трюков из исторического фильма или циркового шоу.

Но сегодня этому вполне можно прийти и научиться.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — сентябрьский цикл о необычных навыках, за которые россияне готовы платить деньги.

Герой третьего выпуска — 46-летний Дмитрий Кириллов, руководитель Центра конного наследия «Легенда» под Звенигородом. Он тренирует верховой езде и джигитовке, занимается подготовкой молодых лошадей к каскадёрской работе, а его воспитанники трижды занимали первые места на чемпионате России.

Стоимость занятия — от двух до пяти тысяч рублей.

Правда, быстрого курса «как эффектно встать на лошади для фотографии» здесь не получится.

В джигитовку — из кавалерийского полка

История Кириллова с лошадьми началась задолго до появления собственного центра.

Его воспитывал дед — кавалерист-разведчик, прошедший Вторую мировую войну. Внук с детства слушал его рассказы о службе и боевых лошадях.

Поэтому, когда в 1998 году Дмитрию предложили попасть в кавалерийский полк, долго думать не пришлось.

Перед службой он прошёл обязательную кавалерийскую подготовку. Занятия длились по четыре часа ежедневно и включали не только обычную верховую езду, но и преодоление препятствий, основы классической выездки, владение холодным оружием и джигитовку.

— Кавалерист — это абсолютно универсальный всадник, — объясняет Кириллов.

В полку Дмитрий попал в специальную джигитовочную команду, где вместе с другими всадниками отрабатывал элементы верховой езды и демонстрационную работу с оружием.

Первый преподавательский опыт появился у него в 2005 году, а постоянно тренировать учеников он начал около десяти лет назад.

Сначала идти рядом с лошадью, потом — вставать в седле

В джигитовке важно не только выполнить сложный элемент, но и научиться чувствовать движения лошади. Фото из личного архива Дмитрия Кириллова

Зритель чаще всего замечает финальную картинку: всадник висит сбоку от скачущей лошади, встаёт на седле или выполняет другой эффектный элемент.

Обучение начинается гораздо спокойнее.

По словам Кириллова, новичку прежде всего нужно научиться чувствовать темп движения лошади.

Поэтому одно из первых упражнений может вообще проходить не в седле: человек идёт рядом с животным, затем бежит вместе с ним рысью и постепенно учится подстраиваться под его движения.

Только после этого начинается работа верхом.

Одним из базовых упражнений тренер называет езду на коленях. Она помогает почувствовать ритм движения лошади и научить тело автоматически подстраиваться под него.

— Все упражнения делаются не на силе человека, а на импульсе, который лошадь передаёт во время движения. Если правильно поймать этот момент, упражнение получается благодаря лошади, — объясняет Кириллов.

Дальше элементы постепенно усложняются.

Например, всадник может научиться ехать стоя ногами на седле.

Но сам Кириллов просит не воспринимать джигитовку исключительно как набор экстремальных трюков.

«Джигит — это лихой всадник»

Джигитовка сочетает верховую езду, сложные трюки и элементы традиционной кавалерийской подготовки. Фото из личного архива Дмитрия Кириллова

В центр редко приходят люди с единственной целью один раз исполнить красивый элемент и поставить галочку.

Чаще джигитовкой начинают интересоваться те, кому обычных занятий верховой ездой уже недостаточно.

— Приходят те, кому хочется больше драйва, большей свободы взаимодействия с лошадью, а не просто передвигаться сидя в седле, — говорит Кириллов.

В его понимании джигитовка — это комплексная школа подготовки всадника. Она развивает ловкость, скорость реакции, координацию и способность принимать решения во время движения.

Сам тренер трактует слово «джигит» как «лихой всадник», а джигитовку — как мастерскую езду и взаимодействие человека с лошадью.

Поэтому даже эффектное упражнение вроде езды стоя для него имеет прежде всего тренировочный смысл.

— Человек, который научился ездить стоя в седле, намного крепче и естественнее ощущает себя верхом, — объясняет Дмитрий.

Первые результаты — через несколько месяцев

В отличие от героини предыдущего выпуска «Продлёнки», которая обещала первый наигрыш на гуслях через 10–15 минут, в джигитовке счёт идёт уже на месяцы.

И универсального срока здесь нет.

По наблюдениям Кириллова, быстрее прогрессируют люди, которые хорошо чувствуют собственное тело: спортсмены, массажисты и представители других профессий, где важны координация и понимание движений.

Многое зависит и от характера.

Среди качеств, которые помогают ученику, тренер называет бесстрашие, готовность регулярно заниматься и упорно работать.

— У спортивно развитого человека первые результаты начинают появляться уже в первые месяцы занятий, — говорит он.

Особенно быстро, по его словам, иногда учатся дети. Бывают ученики, которые практически сразу демонстрируют очень хорошее чувство лошади и координацию.

Три первых места на чемпионате России

Ученики Дмитрия Кириллова трижды занимали первые места на чемпионате России по джигитовке. Фото из личного архива героя публикации

Для части учеников джигитовка со временем превращается в спорт.

За пять поездок воспитанников Кириллова на соревнования его ученики трижды занимали первое место. Причём каждый раз победителями становились разные люди.

Но тренер считает поражения не менее важной частью обучения.

Он вспоминает ученика, который на первых соревнованиях не выигрывал, а первое место взял только с третьей или четвёртой попытки.

По мнению Кириллова, такой путь иногда даже полезнее мгновенного успеха.

— Тот, кто изначально не показал высоких результатов, может сильнее захотеть будущей победы и стремиться к ней, — рассуждает тренер.

Особенно осторожно, считает он, необходимо относиться к быстрым победам детей: успех не должен превращаться в ощущение собственного превосходства.

Да и сам спорт Кириллов не ставит во главу джигитовки.

Для него важнее, чтобы всадник не начал воспринимать лошадь просто как спортивный снаряд для получения медалей.

Больше всего на занятия приходит детей

Больше всего среди учеников центра детей: джигитовка привлекает их постоянной сменой упражнений и сложных элементов. Фото из личного архива героя публикации

Самая многочисленная аудитория джигитовки у Кириллова — дети.

Особенно много среди учеников мальчиков.

Тренер объясняет это просто: традиционные занятия верховой ездой некоторым детям со временем кажутся слишком однообразными, а джигитовка постоянно предлагает новые задачи.

Можно ехать в седле, на коленях, находиться на шее лошади или вставать ногами на седло.

— Это про драйв и эмоции, — говорит Кириллов.

При этом обучение возможно только очно.

Занятия проходят в разных форматах: часовые групповые, трёхчасовые тренировки или индивидуальная работа продолжительностью один-два часа.

Стоимость зависит от программы и составляет от двух до пяти тысяч рублей за занятие.

И есть условие, без которого, по словам тренера, никакая дистанционная «джигитовка по Zoom» работать не будет: для обучения необходима специально подготовленная лошадь.

Каскадёр, коваль и мастер по сёдлам

Работа с лошадьми со временем дала Кириллову ещё несколько профессий — или, как предпочитает говорить он сам, ремёсел.

Например, шорное дело.

Сначала всё начиналось с необходимости починить порванную уздечку. Потом появились более сложные работы, и в итоге Дмитрий научился самостоятельно изготавливать даже сёдла.

Так же появилось знакомство с ремеслом коваля: если постоянно работаешь с лошадью, иногда необходимо разобраться, что делать с подковой и как решить мелкую проблему самостоятельно.

— Конник — существо в большей степени независимое и автономное. Отремонтировать седло, прибить подкову, помочь, если что-нибудь с лошадью произошло, — эти навыки должны быть в багаже знаний конника, — считает он.

Ещё одним продолжением джигитовки стала работа конным каскадёром.

Умеющего выполнять сложные элементы всадника могут пригласить в кино или конное шоу — сначала для отдельной сцены, а затем такая работа постепенно превращается в ещё одну профессию.

Сегодня Кириллов также занимается подготовкой молодых лошадей к джигитовочной и каскадёрской работе и популяризацией отечественной терской породы.

Так что очередная дисциплина нашей «Продлёнки» оказалась совсем не тем коротким развлечением, которым выглядит со зрительской трибуны.

Можно прийти ради желания однажды встать ногами на седло.

А закончить — изучая кавалерийскую школу, ремонтируя собственную амуницию и готовя лошадей для кино.