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16 июля, 11:50

Лошади узнают волка по одному взгляду, но скрывают страх за покерфейсом — новое открытие учёных

PLOS One: Домашние лошади распознают незнакомого хищника по видео без звука

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LisaDreesmann

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LisaDreesmann

Домашние лошади способны отличить незнакомого хищника от безобидного зверя, глядя только на изображение и не слыша ни звука. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Огайо, чья работа опубликована в журнале PLOS One.

В эксперименте участвовали 18 лошадей разного возраста и пола, средний возраст — семь лет. Животным на проекторе показывали два видео без всякого звукового сопровождения. На одном стая волков — незнакомого для лошадей хищника, на другом — мирно пасущиеся вомбаты, зверь, который лошадям тоже не знаком, но угрозы не представляет. Реакции фиксировали с помощью камеры и специального монитора сердечного ритма.

Результаты показали, что лошади ясно различали хищника и безобидное животное только по картинке. При просмотре роликов с волками сердцебиение у них заметно ускорялось по сравнению как с исходным состоянием, так и с реакцией на вомбатов. А вот при виде вомбатов ритм сердца от спокойного уровня почти не менялся.

При этом лошадям было неважно, что именно делали волки на экране. Пульс одинаково поднимался и когда хищники дрались, и когда мирно вылизывали друг друга. Это значит, что животные реагируют на сам образ волка, а не на его поведение.

Исследователи также заметили различия между отдельными представителями вида. Так, жеребцы отзывались на волков сильнее кобыл — их сердце билось чаще.

Любопытно, что явных внешних признаков стресса — размахивания хвостом, движения ушей, раздувания ноздрей — учёные почти не зафиксировали. Тревога проявлялась в основном на уровне физиологии. При взгляде на волков лошади почти не использовали левый глаз и рассматривали хищника то одним правым глазом, то обоими сразу. А вот вомбатов они чаще изучали двумя глазами, что говорит скорее о любопытстве, чем о страхе.

Авторы отмечают, что такие выводы важны для безопасности. Например, встретив собаку во время прогулки или перевозки, лошадь может испугаться и травмировать себя, всадника или окружающих. Если люди будут учитывать пол, возраст и характер животного, риск подобных ситуаций удастся снизить.

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Вероника Бакумченко
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