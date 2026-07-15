ИИ оживил цифровых макак, а настоящие пришли в ужас: Обезьяны оказались подвержены эффекту «зловещей долины»

Учёные выяснили, что макаки-резусы способны испытывать реакцию, похожую на «зловещую долину» у людей. Обезьяны хуже воспринимали виртуальных сородичей, которые выглядели почти реалистично, но имели небольшие отличия в движениях или внешности. Ис следование опубликовали в журнале PLOS Biology.

Исследователи создали реалистичные цифровые модели макак и проверили, как животные будут реагировать на виртуальных персонажей разной степени сходства с настоящими обезьянами. В эксперименте участвовали восемь макак-резусов. Им показывали трёхмерные изображения: от простых компьютерных моделей до максимально реалистичных аватаров, созданных с помощью технологий захвата движений.

Животные спокойно воспринимали как условные цифровые объекты, так и изображения реальных сородичей. Однако наиболее необычная реакция наблюдалась при просмотре персонажей, которые выглядели почти живыми, но имели небольшие несоответствия в строении тела или движениях. Для создания виртуальных моделей специалисты разработали систему MacAction. Она позволяет переносить движения настоящих обезьян в цифровых персонажей без использования специальных датчиков на теле животных.

Учёные использовали многокамерную запись и алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы восстановить трёхмерные движения макак. Полученные данные затем применили для анимации детализированной цифровой модели с реалистичной шерстью, строением тела и поведением. Во время исследования специалисты отслеживали направление взгляда животных. Анализ показал, что макаки по-разному реагировали на изображения с разным уровнем реализма, а на промежуточные варианты часто смотрели меньше всего. Авторы работы считают, что обнаруженный эффект может помочь лучше понять, как приматы воспринимают тела других существ и каким образом мозг оценивает реалистичность движущихся объектов.

Эффект «зловещей долины» (Uncanny Valley) — это психологический феномен, описанный робототехником Масахиро Мори в 1970 году, при котором антропоморфный объект (робот, кукла или цифровой персонаж), выглядящий почти как человек, но с едва уловимыми неестественными чертами или движениями, вызывает у наблюдателя резкое отторжение и страх. Этот спад симпатии возникает из-за когнитивного диссонанса между ожиданием живого существа и восприятием неживого подобия, а нейробиологически объясняется конфликтом в работе зон мозга, отвечающих за распознавание лиц и оценку угрозы. На практике эффект представляет собой серьёзный вызов для создателей реалистичной 3D-графики, аниматроники и искусственного интеллекта, требуя либо намеренного ухода от фотореализма, либо достижения абсолютной достоверности.

Ранее международная группа исследователей изучила происхождение смеха у человека и человекообразных обезьян. Учёные сравнили вокальные реакции пяти видов: орангутанов, горилл, бонобо, шимпанзе и детей человека. Анализ показал, что основа смеха появилась ещё у общего предка современных людей и человекообразных обезьян.