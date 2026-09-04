Собрать кубик за минуту: Россияне платят от 4 тысяч рублей за уроки спидкубинга

Собрать кубик Рубика — для одних школьный вызов, который так и остался нерешённым, для других — способ занять руки в дороге. А для некоторых это полноценная спортивная дисциплина, где есть тренеры, соревнования, национальные рекорды и десятки способов сократить собственный результат ещё на несколько секунд.

И да, этому тоже учат за деньги.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — сентябрьский цикл о необычных навыках, которые россияне готовы осваивать с преподавателем.

Герой нового выпуска — 31-летний Андрей Жуков из Москвы. Спидкубингом он занимается с 2011 года, обучать других начал уже через год, а с 2022-го тренерство стало его основной профессией.

Жуков состоит в Федерации спидкубинга, входит в команду организаторов соревнований серии «Феникс» и участвовал в организации чемпионата России по спидкубингу 2024 года.

Стоимость его занятия начинается от 4000 рублей.

А чтобы впервые самостоятельно собрать классический кубик Рубика, большинству учеников, по его словам, достаточно от двух до шести уроков.

Несколько раз не смог собрать кубик — а потом сделал это профессией

История самого Андрея началась вполне типично.

В школьные годы он несколько раз пытался разобраться с кубиком Рубика — и несколько раз безуспешно.

Только в восьмом классе подошёл к головоломке серьёзнее и наконец научился её собирать. Затем увлёк друзей, обучил их, а некоторые вместе с ним даже добрались до соревнований.

В 2013 году интерес к спидкубингу угас почти на десятилетие.

Вернуться помогла младшая сестра.

Ещё до её рождения Андрей решил, что однажды научит девочку собирать кубик Рубика и попробует сделать её самым юным участником соревнований, которому удалось успешно справиться с головоломкой.

С первого раза план не сработал. Когда сестре исполнилось пять лет, Андрей научил её собирать часы Рубика, но дальше дело снова не пошло.

Полноценное возвращение случилось зимой 2022 года.

— После того как получилось научить сестру собирать кубик Рубика и она продолжила прогрессировать, я решил изучить спрос на услуги тренера по спидкубингу. Оказалось, что эта услуга востребована, — рассказывает Жуков.

Так школьное хобби спустя почти десять лет превратилось в работу.

Научиться собирать кубик можно за 2–6 занятий

Большинство учеников Андрея — дети и подростки. Самому младшему его ученику было четыре года. Фото предоставлено героем публикации

Для новичка главная цель обычно максимально простая: хотя бы один раз собрать кубик полностью.

По опыту Жукова, ребёнку старше шести лет или взрослому для этого обычно требуется от двух до шести занятий.

Многое зависит от того, занимается ли человек самостоятельно между встречами с тренером.

Первые успешные сборки у учеников Андрея в среднем занимают чуть меньше трёх минут.

А дальше прогресс может оказаться довольно быстрым.

— После одной-двух недель самостоятельной практики можно дойти примерно до результата около минуты. Для многих это первое большое достижение, — говорит тренер.

Трёхминутная отметка важна ещё и потому, что именно такой лимит, по словам Жукова, действует на большинстве соревнований.

Поэтому он предлагает ученикам не ждать выдающихся результатов, прежде чем попробовать себя в турнире.

Научился собирать — уже можно выходить на старт.

Самому младшему ученику было четыре года

Большинство клиентов Жукова — дети и подростки.

Самому младшему его ученику было всего четыре года, а самому младшему воспитаннику, который успешно собрал головоломку на соревнованиях, — пять.

Иногда инициаторами занятий становятся родители, которые рассматривают кубик Рубика просто как развивающее увлечение. Но нередко заниматься хочет сам ребёнок.

А вот взрослые обращаются реже.

Причём среди них заметная категория — родители детей, которых Андрей уже тренирует.

Есть и те, кто приносит на занятия собственный незакрытый гештальт из детства: когда-то кубик не поддался — теперь хочется наконец разобраться.

Жуков делит запросы учеников на три группы: одни приходят ради общего развития, вторые просто хотят научиться собирать классический кубик 3×3, третьи уже знают основы и хотят развиваться именно в спидкубинге.

При этом тренер признаётся: в начале карьеры он рассчитывал прежде всего на взрослых учеников.

Раньше Андрей тренировал взрослых в единоборствах и предполагал, что работать с ними проще — им можно подробнее объяснить механику действия.

Практика заставила изменить мнение.

— Способности к обучению в первую очередь связаны не с работой мозга у детей и взрослых, а в большей степени с психологическими барьерами, которых у детей гораздо меньше, — считает Жуков.

Восемь лет и сборка вслепую

Новичку обычно хватает 2–6 занятий, чтобы впервые самостоятельно собрать классический кубик Рубика. Фото предоставлено героем публикации

На вопрос о самом неожиданном результате ученика Андрей отвечает неожиданно: таких почти не было.

Не потому, что воспитанники не показывали выдающихся результатов, а потому что тренер старается заранее прогнозировать их развитие.

Зато есть достижения, которые особенно дорого ему дались.

Одно из них — восьмилетний ученик, который научился собирать кубик Рубика 3×3 вслепую.

— Несмотря на более чем достаточные способности, это далось нам обоим достаточно тяжело. Но я был очень рад, когда увидел, что всё получилось, — вспоминает Андрей.

Другая история связана с его сестрой.

Вместе они нашли дисциплину, которая подошла ей лучше всего, — мегаминкс. В ней девушка впоследствии показывала результаты на уровне женских национальных рекордов.

Для самого Андрея здесь главным оказалось даже не место в таблице.

— Главное достижение любого учителя — когда ученик превосходит его, — говорит он.

Бабушка после инсульта вышла на соревнования

Но самым сложным тренерским достижением Жуков называет совсем не рекордную скорость.

Он смог научить свою бабушку классическим пятнашкам после перенесённого ею инсульта.

По словам Андрея, из-за имевшихся ограничений обучение потребовало особенно много терпения и усилий.

В итоге она не только освоила головоломку, но и собрала пятнашки на соревнованиях.

— Наверное, это было самым сложным достижением, — признаётся тренер.

Спидкуберов тренируют почти как спортсменов — но есть нюанс

После одной-двух недель практики начинающий спидкубер может сократить время сборки примерно до минуты. Фото предоставлено героем публикации

Образование самого Жукова связано со спортом: он учился в РГУФКе по направлению «спорт высших достижений и система подготовки спортсмена».

Но ставить знак равенства между профессиональным спортсменом и российским спидкубером он пока не готов.

Главное различие — место увлечения в жизни человека.

Для спортсмена высокого уровня тренировки становятся центральной частью жизни, под которую приходится подстраивать всё остальное. Для большинства любителей скоростной сборки кубика это всё-таки хобби.

И часто далеко не единственное.

По мнению Андрея, результатам такая конкуренция интересов мешает. Но, поскольку большую часть спидкуберов составляют дети и подростки, он видит в этом и положительную сторону.

— Хорошо, что у них есть жизнь помимо их любимого занятия, — говорит тренер.

Совсем другую картину Жуков наблюдает в Китае, где, по его словам, подготовка сильнейших спидкуберов поставлена значительно серьёзнее и системнее.

Кубик 3×3 — только начало

Научиться собирать привычный всем цветной кубик — ещё не значит исчерпать спидкубинг.

По словам Жукова, в официальных соревнованиях существует 17 дисциплин.

Поэтому часть учеников постепенно уходит от классического 3×3 к другим головоломкам и форматам.

Тот же мегаминкс внешне уже гораздо меньше напоминает привычный кубик: это многогранная головоломка с большим количеством цветных граней.

Есть и сборка вслепую.

Так что первоначальная цель «хочу наконец научиться собирать кубик» иногда довольно быстро превращается в желание сокращать секунды и выходить на соревнования.

Почему тренер нужен, если в Интернете полно инструкций

Спидкубинг не ограничивается кубиком 3×3: на официальных соревнованиях представлены 17 дисциплин. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Научиться собирать кубик сегодня можно и самостоятельно: инструкций и алгоритмов хватает.

Но Жуков принципиально не строит занятия вокруг одной универсальной схемы.

По его словам, среди его учеников не было двух человек, которые прошли обучение совершенно одинаково.

Вместо единственной «авторской методики» тренер использует разные варианты действий на каждом этапе и подбирает их под конкретного ученика.

Особенно важным это становится при работе с детьми.

Жуков предпочитает очные индивидуальные занятия: так проще следить за движениями рук и корректировать мелкую моторику.

Онлайн он считает более подходящим для уже опытных спидкуберов, которым требуется не столько объяснять отдельные движения и алгоритмы, сколько выстраивать стратегию дальнейшего развития.

Групповые занятия Андрей тоже проводит, но индивидуальный формат считает эффективнее.

Чаще всего тренер приезжает непосредственно к ученику.

Стоимость занятия сегодня начинается от четырёх тысяч рублей и зависит в том числе от локации.

Получается довольно современная версия «Продлёнки».

Когда-то школьник Андрей Жуков раз за разом не мог победить кубик Рубика. Потом всё-таки научился, забросил его почти на десять лет — и в итоге сделал скоростную сборку своей профессией.

А его нынешнему ученику для первого серьёзного результата может понадобиться всего пара недель.