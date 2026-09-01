Mortal Kombat на гуслях: Россияне платят за уроки игры на инструменте из былин

Гусли для многих до сих пор существуют где-то между былиной про Садко, школьным учебником истории и заставкой старой русской сказки. Но в 2026 году на них играют Майкла Джексона, музыку из компьютерных игр и даже саундтрек Mortal Kombat. А учиться древнему инструменту приходят не только дети, но и взрослые, впервые взявшие музыкальный инструмент в руки в 40, 50 и даже после 60 лет.

Life.ru продолжает «Продлёнку» — сентябрьский цикл о том, чему взрослые россияне готовы учиться за деньги.

Героиня второго выпуска — 34-летняя Елена Королёва из подмосковной Черноголовки. Она концертный музыкант и преподаватель, больше 14 лет учит людей играть на гуслях. Среди её учеников — дети, профессиональные музыканты, люди среднего возраста и пенсионеры.

Цена одного занятия — около двух тысяч рублей.

А первый результат, утверждает преподаватель, можно получить быстрее, чем заканчивается обычный школьный урок.

Услышала гусли — и сменила музыкальную судьбу

Музыкой Королёва занимается с 12 лет, но первым её инструментом были вовсе не гусли, а классическая гитара.

После музыкальной школы она поступила в Московский областной колледж искусств. Именно в 2009 году там открылся класс гуслей.

— Когда я их услышала, поняла, что очень хочу на них играть. Их звук меня действительно заворожил, — вспоминает Елена.

Ей разрешили учиться сразу на двух специальностях — классической гитаре и звончатых гуслях. Сложность была в том, что остальные студенты обычно приходили в училище уже с музыкальной базой по своему основному инструменту, а гусли Королёвой пришлось осваивать с нуля.

За четыре года необходимо было пройти путь от новичка до выпускного уровня.

В некоторые периоды она занималась музыкой больше четырёх часов в день, а на выпуске сдавала экзамены сразу по двум специальностям.

После колледжа выбор был уже сделан.

— Я поняла, что хочу связать свою жизнь именно с гуслями. Видела перспективы в этом инструменте прежде всего потому, что он очень редкий, — рассказывает музыкант.

Хотя за карьеру Елена успела поиграть на балалайках, домрах, контрабасе, фортепиано и разных видах гитар и даже выступала в кавер-группе как вокалистка, главным инструментом для неё остались гусли.

В 60 лет впервые взять инструмент — нормально

Учиться игре на гуслях можно в любом возрасте: среди учеников Елены Королёвой есть люди старше 60 лет. Фото предоставлено героиней публикации

Самая неожиданная часть современного мира гуслей — аудитория.

Среди учеников Королёвой есть дети пяти-шести лет и школьники, но немало и взрослых. Одной из заметных групп она называет людей 60–65 лет и старше.

Причём некоторые из них до первого занятия никогда не играли вообще ни на одном музыкальном инструменте.

В таких случаях обучение начинается буквально с азов: ученик знакомится с нотами, постановкой рук и постепенно осваивает первые произведения.

— Люди часто боятся начинать заниматься музыкой во взрослом возрасте. Считается: уже поздно, надо было в детстве. Я считаю, что время для занятия любимым делом — сейчас, — говорит Королёва.

Есть и совершенно другая категория учеников — профессиональные музыканты.

Среди тех, кого учила Елена, был член Союза композиторов, профессиональные вокалисты и авторы собственных песен. Некоторые осваивают гусли, чтобы использовать их как аккомпанирующий инструмент уже на сцене.

Первый наигрыш — через 10 минут

Научиться профессионально играть за пару вечеров, конечно, не получится. Но Королёва считает гусли довольно благодарным инструментом для новичка.

По её словам, самый простой наигрыш человек способен освоить уже через 10–15 минут после первого знакомства с инструментом.

Чтобы разобраться с базовыми приёмами, научиться читать простые ноты и самостоятельно разбирать произведения, требуется уже несколько уроков.

Свой курс для начинающих преподаватель рассчитала на восемь занятий.

— Музыке можно учиться всю жизнь, оттачивать навыки и становиться профессиональнее. Но первые результаты можно увидеть уже на первом уроке, — объясняет она.

Заниматься можно как очно, так и онлайн.

У Королёвой есть ученики в разных регионах России — от Москвы до Владивостока. Некоторые настолько увлекаются, что берут инструмент даже в рабочие командировки и продолжают заниматься из-за границы.

Средняя стоимость урока составляет около 2000 рублей. Более сложные задачи — например, подготовка индивидуальной нотной аранжировки — обсуждаются отдельно.

На гуслях можно сыграть Mortal Kombat

На современных гуслях исполняют не только народную музыку, но и рок, поп-хиты и саундтреки из игр. Фото предоставлено Еленой Королёвой

Один из главных стереотипов, с которым сталкивается преподаватель, — убеждение, что гусли предназначены исключительно для народной музыки.

Сказки, былины и традиционные наигрыши действительно остаются важной частью культуры инструмента. Но его возможности этим не заканчиваются.

— На гуслях можно играть классическую музыку, современную, сочинять свою, играть медитативную музыку и рок, — рассказывает Королёва.

Проблема в другом: готовых нот для современных композиций именно для гуслей крайне мало. Поэтому преподавателям и исполнителям приходится самостоятельно перекладывать понравившиеся произведения.

Один из самых запоминающихся заказов Елены появился благодаря её ученику — выпускнику музыкальной школы.

Для него она переложила на гусли саундтрек Mortal Kombat.

И это далеко не единственный эксперимент.

В собственном репертуаре Королёвой были композиции Майкла Джексона, Children Роберта Майлза, Barbie Girl и другие современные произведения.

— Мне нравится ломать стереотипы и играть что-то неожиданное, — признаётся она.

Чтобы под гусли пели у костра

Есть у преподавателя и куда более амбициозная цель: сделать гусли обычным домашним музыкальным инструментом.

Королёва вспоминает, что во время её работы в музыкальной школе самым популярным инструментом была гитара. На неё хотело поступить столько детей, что мест иногда не хватало.

С гуслями ситуация пока противоположная.

— Моя мечта — чтобы дети так же хотели идти на гусли. Чтобы под гусли играли песни у костра, как под гитару. Чтобы это был универсальный домашний инструмент, — говорит музыкант.

Когда-то, напоминает она, во многих семьях можно было встретить баян. Теперь Королёва мечтает увидеть похожую судьбу у гуслей — чтобы инструмент доставали на семейных встречах, праздниках и вечеринках.

Некоторые ученики сами становятся преподавателями

Для кого-то «Продлёнка» в итоге превращается в настоящую профессиональную переподготовку.

Две ученицы Королёвой настолько увлеклись инструментом, что решили связать с ним карьеру. Елена помогла им подготовиться к поступлению в музыкальное училище.

Сегодня обе уже получили профессиональное образование и сами стали преподавателями игры на гуслях.

— Мы шутим, что сработал эффект матрёшки: научился играть сам — научи другого, — говорит Королёва.

Для увлечения гуслями она даже придумала своё определение — «вирус гуслизма».

На гуслях можно не только играть, но и зарабатывать

ервые наигрыши на гуслях ученики могут освоить уже на первом занятии. Фото предоставлено Еленой Королёвой

Редкий инструмент стал для семьи Королёвых ещё и небольшим бизнесом.

Вместе с мужем — тоже музыкантом — Елена открыла мастерскую по изготовлению гуслей. Проекту пока меньше года, но первые инструменты уже нашли покупателей.

Казалось бы, бизнес на настолько нишевом продукте должен упираться в отсутствие аудитории. Но работает и обратная логика: покупателей немного — зато и мастеров, способных создавать профессиональные гусли, тоже мало.

— Когда инструмент редкий, спрос меньше, но и специалистов по производству и обучению тоже мало. Здесь получается баланс спроса и предложения, — объясняет Королёва.

Впрочем, быстрым и простым такой бизнес она не называет. Нужны оборудование мастерской, дерево и другие материалы, разработка моделей, тестирование инструментов, продвижение и работа с индивидуальными заказами.

Пока основным источником заработка самой Елены остаётся преподавание. Дополнительно она выступает на концертах.

Но на вопрос, можно ли сегодня действительно зарабатывать на гуслях, отвечает однозначно: да.

Получается, что один из древнейших образов русской музыкальной культуры вполне освоился в XXI веке.

Теперь урок гуслей можно провести по видеосвязи между Москвой и Владивостоком, ученик может впервые взять инструмент после 60, а вместо былины попросить преподавателя разобрать Mortal Kombat.