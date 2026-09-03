Магнитные бури 3–5 сентября: После вспышки M3 Солнце снова притихло. Земля избежала удара или он ещё впереди?

Последние дни августа показали, насколько быстро может меняться космическая погода. Сначала учёные ожидали лишь незначительные колебания, а затем к Земле направилось облако плазмы и прогнозные графики окрасились в красный. Сейчас картина выглядит гораздо спокойнее, но верить этому затишью безоговорочно не стоит. Солнцу достаточно нескольких часов, чтобы выдать новую мощную вспышку, а последствия выброса могут добраться до Земли уже через несколько суток. Поэтому даже полностью зелёный прогноз не гарантирует, что обстановка не изменится.

Что произошло на Солнце перед 3 сентября

Затишье прервалось вечером 2 сентября. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ, в 22:20 по московскому времени на Солнце произошла сильная вспышка класса M3.0. Её источником стала активная область № 4524. Утром 3 сентября звезда продолжила подавать признаки активности, хотя последующие вспышки оказались значительно слабее. Пока прогнозные модели не связывают произошедшее с серьёзным ударом по Земле, однако сама активизация Солнца заставляет внимательнее следить за обновлениями.

Более того, нынешнее затишье может быть обманчивым. Летом 2026 года учёные зарегистрировали 82 сильные вспышки уровня M и выше — на 30% больше, чем годом ранее. Среди них были три события высшего класса X. При этом количество дней с магнитными бурями, наоборот, сократилось вдвое. Это ещё раз показывает, насколько непредсказуемо ведёт себя звезда.

Прогноз магнитных бурь 3, 4 и 5 сентября

Официальный график вероятности магнитной бури 3, 4 и 5 сентября 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 3 сентября? На трёхдневном графике ИКИ РАН пока нет ни одного красного или жёлтого столбца. Индекс Kp в течение суток будет колебаться примерно от 0,3 до 2,3 балла. Наиболее заметный подъём ожидается в первой половине дня, после чего активность должна снизиться. Вероятность спокойной магнитосферы составляет 87%. На геомагнитные возмущения отводится 10%, а на полноценную магнитную бурю — только 3%.

Ждать ли магнитную бурю 4 сентября? В пятницу магнитосфера должна оставаться спокойной. Индекс Kp будет держаться примерно в пределах 1–1,7 балла. Небольшие колебания возможны утром, днём и ближе к полуночи, однако все столбцы на графике остаются зелёными. Прогноз вероятности полностью повторяет картину предыдущего дня: 87% приходится на спокойное состояние магнитного поля Земли, 10% — на возмущённое и 3% — на магнитную бурю. Впрочем, именно к 4 сентября могут появиться более точные расчёты последствий вспышки M3.0. Если вместе с ней в сторону Земли было выброшено облако плазмы, графики способны измениться. Поэтому нынешние значения нельзя воспринимать как окончательные.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 20–22 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 5 сентября? Суббота на текущем графике выглядит самым ровным днём. Большую часть суток индекс Kp будет находиться около отметки 1,3 балла и лишь временами подниматься примерно до 1,7. Вероятность бури вновь составляет 3%, геомагнитных возмущений — 10%, спокойной обстановки — 87%. Таким образом, сейчас все три дня окрашены зелёным, но расслабляться пока рано. Солнечная погода меняется гораздо быстрее земной: одна мощная вспышка или неожиданно направленный к нашей планете выброс плазмы могут заставить учёных пересчитать прогноз буквально за несколько часов.

Когда ждать самого сильного удара?

Земля избежала солнечного удара или он ещё впереди: прогноз бурь на 3–5 сентября. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По текущему прогнозу, наиболее заметное колебание ожидается в первой половине 3 сентября, когда индекс Kp может подняться примерно до 2,3 балла. Это максимальное значение за все трое суток, но до магнитной бури ему далеко: 4 и 5 сентября показатель не должен превышать 1,7 балла. Но главная опасность сейчас связана не с расчётным пиком, а с непредсказуемостью Солнца. Если вслед за вспышкой M3.0 произойдёт новый выброс плазмы в сторону Земли, тревожное окно может сместиться на 4–5 сентября, а зелёные графики изменятся буквально за несколько часов.

Пока магнитосфера сохраняет спокойствие, но Солнце уже показало, что окончательно засыпать не собирается. Устоит ли зелёный прогноз до выходных или звезда снова нанесёт неожиданный удар? Ответ будет зависеть от событий ближайших суток. А вы следите за графиками магнитных бурь? Чувствуете приближение геомагнитного шторма раньше, чем о нём сообщают учёные? А ранее метеоролог рассказал Life.ru будет ли бабье лето в Москве?