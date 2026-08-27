Магнитные бури 27–29 августа: После вспышки M7 Земля попала под двойную атаку. Когда ждать бурю силой 6 Kp? Оглавление Что произошло на Солнце и когда была вспышка Прогноз магнитных бурь на 27, 28, 29 августа Когда ждать самого сильного удара? Вспышка M7.0 выбросила к Земле облако плазмы, а следом к атаке подключилась корональная дыра. Графики ИКИ РАН на 27–29 августа залило красным: вероятность бури взлетает до 75%, а шторм может растянуться на двое суток. Когда Земля почувствует первый удар? 27 августа, 08:57 13595 13595 Что говорит официальный прогноз магнитных бурь от ИКИ РАН на 3 дня. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Солнце слишком долго притворялось выгоревшим и безопасным. Активный центр, который учёные уже почти списали со счетов, внезапно ожил прямо напротив Земли и выдал серию мощных взрывов. После одного из них в космос вырвалось облако плазмы, и теперь оно пересекает пространство между планетами. Опасность приходит с задержкой. На самом Солнце взрывы уже стихли, но их последствия только подбираются к Земле. Пока магнитосфера сохраняет спокойствие, однако красные столбцы на прогнозе появляются сразу в двух соседних сутках. Шторм словно разбегается перед ударом.

Что произошло на Солнце и когда была вспышка

Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Одним плазменным облаком дело может не ограничиться. Воздействие способна усилить корональная дыра, которая добавит энергии солнечному ветру и не даст магнитосфере быстро прийти в себя. Поэтому первая атака может перейти в затяжную геомагнитную встряску. Неожиданный рост активности начался в крупном центре № 4513, расположенном в середине видимого солнечного диска. Такое положение особенно опасно для Земли: выбросам плазмы гораздо сложнее пройти мимо планеты. Сначала учёные зарегистрировали несколько вспышек класса M, а затем произошёл ещё более мощный взрыв. Вспышка уровня M7.0 достигла пика 25 августа в 13:02 по московскому времени и выбросила в космос заметное облако плазмы.

Первые расчёты допускали, что край облака ударит по Земле и вызовет магнитную бурю до уровня G3. Такое событие могло стать самым сильным за последние один-два месяца. Позднее модели показали более щадящий сценарий: основная часть фронта, вероятно, пройдёт ниже планеты, а геомагнитный шторм ограничится уровнями G1–G2. После вспышки M7.0 активность резко оборвалась, словно на Солнце выключили рубильник. Утром 27 августа звезда вновь начала подавать признаки жизни, однако пока ограничивается слабыми событиями. За первую половину дня произошло шесть вспышек класса C, самая сильная из них достигла уровня C5.2.

Прогноз магнитных бурь на 27, 28, 29 августа

Официальный график вероятности магнитной бури 27, 28 и 29 августа 2026 от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 27 августа 2026 года? Утром в четверг магнитосфера Земли оставалась спокойной, текущий индекс Kp находился около нулевой отметки. Однако в течение дня обстановка начнёт постепенно меняться. После полудня Kp может подняться до трёх баллов, вечером добраться примерно до 3,7, а ближе к полуночи войти в жёлтую зону со значением около 4,3. Формального порога магнитной бури, который начинается с Kp 5, показатель пока не достигнет. При этом вероятностный прогноз выглядит гораздо тревожнее: красный сектор 27 августа занимает 51%, на возбуждённую магнитосферу приходится 30%, а спокойный сценарий получил лишь 19%.

Будут ли магнитные бури 28 августа 2026 года? В пятницу плазменное облако должно встретиться с Землёй. Уже около полуночи индекс Kp может подняться до 4,7 балла, а примерно к 03:00 достигнуть 5,7. На графиках ИКИ РАН в этот момент появляется первый красный столбец. Прогнозное значение находится между уровнями слабой и средней магнитной бури. После ночного пика Kp немного снизится, но магнитосфера останется возбуждённой почти весь день. Показатель будет колебаться примерно от 3,7 до 4,7 балла. Вероятность магнитной бури 28 августа составляет 75%. Это самый большой красный сектор в трёхдневном прогнозе. Возбуждённое состояние магнитосферы ожидается с вероятностью 20%, а спокойный сценарий получил лишь 5%.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 27–29 августа 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 29 августа 2026 года? В субботу шторм может нанести повторный удар. Около полуночи индекс Kp вновь поднимется примерно до 4,7 балла, а к 03:00 достигнет 5,7. Таким образом, второй красный пик ожидается почти в то же время, что и первый. После рассвета геомагнитная активность начнёт ослабевать. Утром Kp опустится до четырёх баллов, днём снизится примерно до трёх, а вечером вернётся в зелёную зону. Вероятность магнитной бури 29 августа составляет 70%. На возбуждённую магнитосферу приходится 20%, на спокойную обстановку — всего 10%. Высокий риск объясняется продолжительностью воздействия. К энергии плазменного облака добавится влияние корональной дыры, поэтому геомагнитные возмущения могут сохраняться до двух суток.

Когда ждать самого сильного удара?

Наиболее опасный период начнётся поздним вечером 27 августа и продлится до первой половины субботы. Два расчётных пика ожидаются около 03:00 28 и 29 августа, когда индекс Kp может подняться примерно до 5,7 балла. Главным днём станет пятница: красный сектор захватывает 75% прогноза, а вероятность спокойной магнитосферы падает до 5%. В субботу риск бури останется высоким, но после утренней атаки геомагнитная обстановка начнёт постепенно улучшаться.

Сила шторма окончательно определится только при встрече плазменного облака с Землёй. Всё будет зависеть от скорости фронта и направления его магнитного поля. Если параметры окажутся благоприятными, буря ограничится уровнем G1. При менее удачном сценарии она приблизится к G2 и растянется почти на двое суток. Солнце уже прекратило главный обстрел, но выпущенный им заряд всё ещё летит через космос. Для звезды эта вспышка осталась в прошлом, а для Земли её последствия только начинаются. А ранее Life.ru рассказывал, что учёные зафиксировали аномалию в Средиземном море. Европу ждёт удар с небес?

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Авторы Карина Морозова