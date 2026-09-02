100 лет Евгению Леонову: как токарь стал народным любимцем и голосом детства Оглавление Детство и путь к профессии Главные роли в кино Голос Винни-Пуха Личная жизнь: жена и сын «О пользе алкоголя» — легендарный монолог Смерть и память Евгению Леонову 2 сентября 2026 года исполнилось бы 100 лет. Биография, лучшие роли, личная жизнь и судьба сына актёра — в материале Life.ru Сто лет Евгению Леонову: жизнь, роли и философия любимого актёра. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Валерий Христофоров

Сегодня народному артисту СССР, актёру Евгению Леонову исполнилось бы 100 лет. Для миллионов зрителей он был не просто артистом, а казался своим — добрым, смешным, немного нелепым и при этом удивительно глубоким человеком.

Детство и путь к профессии

Евгений Леонов родился 2 сентября 1926 года в Москве. Его отец Павел Васильевич работал инженером на авиазаводе, мать Анна Ильинична занималась домом. Свою карьеру в кино Леонов мог начать ещё в начальной школе – его заметил режиссёр, который искал «смешного и пухлого мальчика». Будущего артиста пригласили на студию, но в последний момент Леонов отказался.

Детство актёра пришлось на непростое время. Сам Евгений ещё подростком начал работать на авиационном заводе: освоил профессию токаря. В 1941 году поступил в авиационный техникум имени Серго Орджоникидзе, а позднее именно там впервые серьёзно увлекся художественной самодеятельностью.

На третьем курсе Леонов бросил техникум и поступил на драматическое отделение Московской экспериментальной театральной студии при Московской областной филармонии. Студией руководил Ростислав Захаров — известный балетмейстер Большого театра.

В 1947 году Леонов окончил студию и начал работать в театре. Первой сценой стал Московский театр Дзержинского района. Уже через год он перешел в Московский драматический театр имени К. С. Станиславского, где оставался два десятилетия. В кино Леонов начал сниматься с конца 1940-х годов, а первой его ролью стал дворник в картине «Карандаш на льду». Затем он продолжал играть эпизодические роли, а всесоюзная слава пришла к нему только в начале 60-х.

Евгений Леонов в молодости. Фото © eugene-leonov

Главные роли в кино

Первой по-настоящему звёздной ролью для Леонова стала работа в фильме Владимира Фетина «Полосатый рейс» 1961 года, где он сыграл скромного буфетчика Шулейкина, который представляется укротителем тигров. Контраст между внешней беззащитностью героя и опасностью ситуации сделал образ незабываемым.

В «Полосатом рейсе» Леонов сыграл буфетчика, притворяющегося укротителем тигров. Фото © «Полосатый рейс», режиссёр Владимир Фетин, сценаристы Алексей Каплер, Виктор Конецкий

После этого предложения посыпались одно за другим. Леонов оказался востребован и в комедии, и в драме. Он снимался у Георгия Данелии, Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Виталия Мельникова, Марка Захарова и других известных режиссеров.

В «Тридцати трех» Леонов сыграл обычного человека, вокруг которого внезапно возникает совершенно невероятная история. В «Белорусском вокзале» его герой оказался частью ансамбля, где за бытовыми разговорами и шутками постепенно раскрывается память о войне. В «Старшем сыне» он создал один из самых тёплых своих образов — музыканта Андрея Григорьевича Сарафанова, человека доверчивого, мягкого и искреннего.

Роль Доцента-Трошкина сделала Леонова настоящей звездой. Фото © «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева

А затем появились роли, которые зрители уже не просто запомнили — они вошли в повседневную речь. В «Джентльменах удачи» Леонов сыграл сразу две роли: заведующего детским садом Евгения Ивановича Трошкина и преступника по прозвищу Доцент. Именно благодаря внешнему сходству персонажей герой оказывается втянут в невероятную историю. Фильм 1971 года стал одной из главных советских комедий, а образ Доцента — одним из самых узнаваемых в фильмографии актёра.

В «Афоне» Леонов сыграл соседа главного героя — штукатура Колю, в «Обыкновенном чуде» — короля, которому «то ли музыки и цветов хочется, то ли зарезать», в «Кин-дза-дзе!» — чатланина Уэфа. В «Осеннем марафоне» Георгия Данелии его игра была уже немного другой: за внешней комичностью героя чувствовались усталость и человеческая боль. Леонов умел заставить зрителя смеяться, а спустя несколько минут — сопереживать тому же персонажу.

Именно в этом, пожалуй, и заключается феномен Евгения Леонова. Он никогда не делил своих героев на «смешных» и «серьёзных». Даже в комедии у него оставалось место для грусти, а у драматического персонажа можно было разглядеть добрую улыбку.

Леонов мог сыграть и короля, и штукатура. Фото © «Обыкновенное чудо», режиссёр Марк Захаров, сценаристы Марк Захаров, Евгений Шварц

Голос Винни-Пуха

Ещё одной культовой работой Леонова стала озвучка Винни-Пуха в анимационной трилогии Федора Хитрука. Причём первоначальный вариант озвучки режиссеру не подошел: голос актера казался слишком низким и серьёзным. Тогда звукорежиссер предложил ускорить запись. В результате голос стал выше, энергичнее и идеально подошел характеру персонажа.

Так появился тот самый Винни-Пух, которого невозможно спутать ни с одним другим. В 1969 году вышел первый мультфильм, затем последовали «Винни-Пух идет в гости» и «Винни-Пух и день забот». Для многих зрителей Леонов стал не только актером любимых фильмов, но и голосом детства. Все происходило именно в голосе: интонации, паузы, смешки, внезапная серьёзность. Благодаря этому Винни-Пух получился одновременно забавным и очень живым.

Винни-Пух говорит голосом Евгения Леонова. Фото © «Винни Пух», режиссёр Фёдор Хитрук, сценаристы Борис Заходер, Фёдор Хитрук, © ТАСС / Вадим Ковригин

Личная жизнь: жена и сын

Как и многие советские актёры, Леонов не стремился превращать собственную жизнь в публичное шоу. В 1957 году во время гастролей в Свердловске он познакомился с Вандой Стойловой. Она училась в музыкально-педагогическом училище, позднее окончила театроведческое отделение ГИТИСа и работала в литературной части «Ленкома». В том же 1957 году Евгений и Ванда поженились.

В 1959 году у пары родился сын Андрей. В этот момент Леонов находился на съёмках «Полосатого рейса». По воспоминаниям самого актёра, известие о рождении сына он встретил настолько эмоционально, что отправился обнимать и целовать находившихся рядом тигров. Андрей Леонов пошел по стопам отца. Его кинодебют состоялся еще в подростковом возрасте: в 1972 году он сыграл вместе с Евгением в фильме «Гонщики». Позднее окончил Щукинское театральное училище и стал актером «Ленкома». Широкая публика знает Андрея Леонова по сериалу «Папины дочки», где он сыграл Сергея Васнецова — отца пяти дочерей. Но его основная профессиональная жизнь связана с театром. В «Ленкоме» он служит десятилетиями, продолжая семейную традицию.

Связь отца и сына особенно ярко проявилась в книге «Письма сыну», вышедшей в 1992 году. В ней собраны письма Евгения Леонова Андрею, написанные в поездках и во время длительных разлук. Это уже не знаменитый актёр и не народный любимец, а просто отец, которому важно, каким человеком вырастет его ребёнок.

«Вообще-то, я думаю, совсем неспособных к добру людей нет. Бывает, что человек ожесточился и ему кажется, что в его душе нет места для доброты, но это ошибка, это временно: не совершая добрых дел, человек чувствует себя неуютно в этом мире», — писал Леонов в «Письмах». И это в полной мере отражает его жизненную философию.

Евгений Леонов был женат на Ванде Стойловой, у пары родился сын Андрей. Фото © VK / Андрей Леонов, Евгений Леонов

«О пользе алкоголя» — легендарный монолог

У Леонова была ещё одна особенность: он умел делать запоминающимися даже короткие телевизионные появления. Один из таких случаев — сюжет «О пользе алкоголя» в сатирическом киножурнале «Фитиль». Выпуск «Трезвый подход» вышел в 1974 году. Актёр сыграл человека, который с совершенно серьезным видом пытается доказывать пользу спиртного, превращая абсурдную логику в комический монолог.

Спокойная интонация, невозмутимое лицо и уверенность героя постепенно превращают рассуждения о водке и коньяке в сатиру на привычку оправдывать собственные слабости. Именно поэтому эпизод запомнился надолго. Леонов не просто произносил смешные фразы — он создавал характер буквально за несколько минут. Его герой мог говорить полную чепуху, но делал это с такой убеждённостью, что зритель сначала смеялся над персонажем, а потом узнавал в нем знакомый человеческий тип.

Смерть и память

29 января 1994 года Евгений Леонов умер в Москве. Ему было 67 лет. В этот день актер собирался на спектакль «Поминальная молитва», в котором играл Тевье. За несколько лет до этого он пережил тяжёлый сердечный приступ во время гастролей в Германии. После лечения он вернулся к работе и продолжил играть в театре и сниматься в кино — поэтому его смерть была внезапной.

Евгений Леонов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Рядом позднее была похоронена и его жена Ванда, умершая в 2021 году. В день смерти Леонова произошло то, что сегодня кажется почти невероятным. Зрители, пришедшие на «Поминальную молитву», не стали расходиться. Представление было отменено, но люди оставались у театра. Для многих это был не просто уход известного артиста — а словно внезапно исчез человек, которого они считали частью собственной жизни.

Памятник Доценту — культовому герою Евгения Леонова — в Москве. Фото © РИА Новости / Владимир Федоренко

Евгений Леонов остаётся одним из самых любимых и узнаваемых актёров советского кино. Его уникальный талант позволял ему органично существовать как в гротесковой комедии, так и в глубокой психологической драме, а каждая роль — от буфетчика Шулейкина до философствующего короля и голоса Винни-Пуха — становилась событием для зрителя. За внешней мягкостью и комичностью в нём всегда чувствовалась огромная внутренняя сила, искренность и человеческая теплота, которые и сделали его «своим» для миллионов.

Но не менее важна и его человеческая сущность: преданность семье, скромность, глубокая рефлексия, отражённая в письмах сыну, и способность даже в коротком эпизоде создавать полноценный характер. Евгений Леонов ушёл внезапно, но его наследие не подвластно времени. Он продолжает жить в своих фильмах, в памяти зрителей и в голосе, который для целых поколений стал голосом детства. Столетие со дня его рождения — это не просто дата, а повод ещё раз осознать, насколько глубоким был дар этого удивительного артиста.

Авторы Альмир Хабибуллин