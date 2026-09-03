Их ненавидят всем офисом: кому не стоит доверять работу из-за даты рождения

Представьте, что в понедельник на работу выходит новый сотрудник. На собеседовании он обещал свернуть горы, придумал десяток идей и очаровал будущего руководителя. Но уже к пятнице новичок начинает опаздывать, косячит в отчётах и говорит, что ожидал он совершенно другого. Но как не попасть на такого соискателя? Вы знали, что астрологи связывают дату рождения с работоспособностью и характером человека? Кстати, ранее Life.ru рассказывал, как месяц рождения раскрывает вашу кармическую миссию! Так вот, специалисты выделяют 4 даты, с обладателями которых просто невозможно нормально работать. Поехали разбираться?

Каких сотрудников лучше не нанимать: что дата рождения говорит о работоспоссобности человека? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для того чтобы понять, насколько комфортно будет работать с человеком, сложных расчётов не понадобится. Смотреть нужно только на день месяца, в который родился кандидат. В список входят люди, родившиеся 3-го, 13-го, 19-го или 27-го числа. Для двузначных дат в астронумерологии складывают цифры: 1 + 3 = 4, 1 + 9 = 10, а 2 + 7 = 9. Затем получившееся число связывают с определённой планетой и чертами характера. Так объясняют, почему один сотрудник не любит ограничения, другой стремится руководить, а третий не терпит медленных согласований. Кстати, для более глубокого анализа можно дополнительно вычислить цифровой код по полной дате рождения. Life.ru уже показывал, как рассчитать число судьбы.

Какого числа родились любители пропустить дедлайн?

Какая работа подходит людям, родившимся 3-го числа: реклама, медиа, продажи и проекты? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Тройкой управляет планета Юпитер, которая традиционно отвечает за удачу и большие замыслы. Поэтому люди, родившиеся 3-го числа, редко мыслят скромно. Если запускать проект, то федеральный, если искать клиента, то самого крупного, если устраивать презентацию, то такую, о которой будет говорить весь рынок. Однако такие люди не могут приспособиться к рутинной работе. Тройке трудно приходить в одно и то же время, заполнять одинаковые таблицы и выполнять схожие задачи на ежедневной основе. Да, такой сотрудник может заряжать команду позитивом, однако он не способен на монотонную и чёткую работу. Зато в рекламе, медиа, продажах, организации мероприятий и проектной работе они способны принести компании возможности, которых более осторожные коллеги даже не заметят.

Какого числа родились бунтари?

Почему людям, родившимся 13-го числа, опасно поручать работу по строгим инструкциям? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Число 13 несёт энергию разрушения старого и рождения нового. После сложения оно превращается в четвёрку, которую в этой системе связывают с Ураном — планетой внезапных перемен, освобождения, новаторства и бунта. Рождённый 13-го обязательно спросит, кто установил правило, зачем оно нужно и почему его нельзя отменить. Если ответ покажется неубедительным, он может изменить процесс сам, не дожидаясь одобрения начальства. Такого кандидата опасно нанимать туда, где требуется беспрекословно выполнять инструкции, долго ходить по цепочке согласований и не проявлять инициативу. Под микроменеджментом он либо вступит в открытый конфликт, либо тихо выстроит собственную систему внутри общей. Зато в технологиях, науке, медиа, стартапах и антикризисных проектах человек, родившийся 13-го, может совершить тот самый прорыв, на который остальные не решались годами.

Кто хочет подсидеть начальника?

Нумерология работы: какие даты рождения должны насторожить работодателя? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В сумме 19 даёт единицу — число Солнца, личности и власти. Люди этой даты порой высокомерны, любят быть лучшими во всём и часто начинают соревноваться с начальством. Конечно, амбициозный человек сначала может показаться настоящим подарком, однако настойчивость и чрезмерно высокая самооценка могут стать препятствиями в выстраивании деловых отношений.

Людей, родившихся 19-го числа, не стоит нанимать на позицию без самостоятельности и перспектив роста. Им нужна личная зона ответственности, право принимать решения и понятный путь наверх. В роли руководителя направления, директора, продюсера или основателя бизнеса они раскрываются гораздо ярче, чем в качестве незаметного винтика системы.

Какая дата рождения заставляет человека вечно соревноваться?

Почему сотрудники, рождённые 27-го числа, не выдерживают ожидания и долгих согласований? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Две цифры этой даты складываются в девятку, которой покровительствует Марс — планета скорости, действия, смелости и борьбы. Рождённые 27-го воспринимают работу как соревнование. Им нужен соперник, измеримый результат и возможность доказать, что они способны быстрее, выше и больше остальных.

Рождённого 27-го опасно брать на размеренную административную работу, где важнее терпение, чем скорость, а любое действие требует нескольких согласований. Его место — в продажах, переговорах, спорте, оперативном управлении, конкурентных проектах и запуске новых направлений. Там марсианский напор не разрушит команду, а вытащит её из ситуации, в которой остальные уже готовы сдаться.

Поэтому, увидев одно из четырёх чисел в анкете, работодатель должен прежде всего проверить, совпадает ли энергия человека с будущей ролью. А тем, кто уже думает не о найме, а о собственной зарплате, пригодится финансовый гороскоп Life.ru на сентябрь 2026 года. Там мы рассказали, кому звёзды пророчат повышение, а кому лучше пока не рисковать доходом. А вы нашли в этом списке коллегу, который никогда не играет по правилам? Или одна из опасных дат стоит в вашем собственном паспорте?