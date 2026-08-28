Король умер, да здравствует скандал: Почему смерть Харальда может обрушить норвежский дворец Оглавление Король и продавщица: история Золушки Сони Как принцесса Норвегии сбежала к «потомку инопланетян» Принц и официантка: почему сказка Хокона и Метте-Марит стала кошмаром 28 августа 2026 года стало известно о смерти короля Норвегии Харальда V. Монарх скончался в Осло в возрасте 89 лет. Он был любим в народе, но дворец Глюксбургов уже давно тонет в громких историях. Подробнее — в материале Life.ru. 28 августа, 10:51 Король Харальд умер, но его дети погрязли в скандалах: что творится в норвежском дворце. Коллаж © Life.ru. Обложка © Gettyimages / Mark Cuthbert, Per Ole Hagen, © ТАСС / Heiko Junge / АР

Скончавшийся 28 августа 2026 года на 90-м году жизни король Норвегии Харальд V вступил на престол в 1991 году после смерти своего отца Улафа V. Его в стране любили, ласково называя «дедушка нации», уровень поддержки монархии в первой четверти XXI века варьировался между 60% и 80%. Но на протяжении последних нескольких лет правящий дом сотрясают скандалы, бросающие тень на верхушку.

Король и продавщица: история Золушки Сони

Сам Харальд потерял мать, когда ему было 13, — принцесса Марта умерла от рака, король Улаф V (датский принц по отцу, внук британского Эдуарда VII по матери) остался вдовцом. В 1959 году монарх заговорил о том, что нашёл сыну невесту королевской крови — принцессу Ирину Греческую. Но наследный принц на вечеринке общих друзей встретил Соню Харальдсен, которая сразу покорила его сердце.

Соня, как и Харальд, родилась в 1937 году, её отец торговал одеждой. Она окончила училище, где освоила мастерство кройки и шитья, потом отправилась в Лозанну, где прослушала курсы по бухгалтерскому учету, общественным наукам и дизайну одежды. Далее окончила Университет Осло, где специализировалась на изучении французского и английского языков, а также истории искусств. На момент знакомства с принцем работала в магазине одежды.

Харальд заявил отцу, что помолвки с принцессой не будет и он сам выберет себе жену. Тайный роман длился около девяти лет, пока о нём не написали британские газеты. Кронпринц решился на серьёзный разговор с отцом и поставил ему ультиматум со словами, что никогда не женится ни на ком, кроме Сони.

Улаф V обратился к правительству и парламенту, и те дали добро на неравный брак, решив, что такой жест поможет популяризации монархии и будет уместен в «новом веке», тем более люди хотели бы видеть новую королеву. Свадьба Харальда и Сони состоялась 29 августа 1968 года, и девушка «из народа» стала наследной принцессой, а в 1991-м — королевой-консорт. Чета прожила в браке 58 лет, до смерти короля, и долго была очень популярна среди населения. Соня занималась благотворительностью и покровительствовала искусствам, а Харальда часто можно было видеть на лыжных трассах или яхтах — рядом с народом.

Король Харальд и королева Соня поженились в 1968 году. Фото © Gettyimages / Keystone, Fox Photos

Как принцесса Норвегии сбежала к «потомку инопланетян»

Дочь Харальда и Сони, принцесса Марта-Луиза, родилась в 1971 году. С самого детства она была бунтаркой, а когда выросла, проблем не убавилось. Грандиозный скандал случился, когда она решила развестись с драматургом Ари Беном, с которым прожила 14 лет, родила трёх девочек и ради которого в своё время отказалась от претензии на трон и миллиона долларов на своё содержание. Их развод стал первым за современную историю королевской семьи Норвегии. Но норвежцы поначалу простили ей это и даже закрыли глаза на то, что бывший муж принцессы вскоре покончил жизнь самоубийством — стало жалко мать-одиночку.

Но скоро Марта-Луиза выкинула новые фортели. Пока занималась воспитанием дочерей, ещё как-то держалась в стороне от эзотерики, но стоило детям подрасти, как принцессу понесло. Она стала заявлять о своих сверхспособностях, о том, что умеет уходить в астрал, настаивала, что обладает даром ясновидения и считывает биополя людей. В 2007 году даже открыла школу, где учила «подключаться к миру ангелов». Принцесса тратила огромные деньги на хиллинг-медитации, ездила по миру на ретриты, на одном из которых ей и повстречался Дурек Верретт родом из Калифорнии, называющий себя шаманом и целителем в шестом поколении.

Верретт утверждал, что является гибридом космической рептилии и существ из созвездия Андромеды, также настаивал, что миром правят иллюминаты. Свои сверхъестественные способности он связывает с прабабушкой — она, по его словам, была знахаркой из Ганы. Он предлагал своим клиентам избавление от болезней, очищение от токсинов и изгнание злых духов. Его услугами пользовались некоторые голливудские знаменитости — в частности, даже Гвинет Пэлтроу.

Норвежцы встретили экстравагантного жениха Марты-Луизы в штыки. Проведённый в сентябре 2022 года опрос показал, что после известия о её помолвке у 17 процентов жителей страны ухудшилось отношение к королевской семье. Кроме того, несколько общественных и благотворительных организаций отказались от её покровительства.

Но эпатажная принцесса всё же вышла замуж за Дурека в августе 2024 года. Королевская семья стиснула зубы и почтила свадьбу на берегу фьорда своим присутствием. Хотя она сохранила титул, но больше не сможет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, а её избранник не сможет называться принцем.

Принцесса Норвегии Марта-Луиза замужем за скандальным шаманом. Фото © ТАСС / HEIKO JUNGE / ЕРА

Принц и официантка: почему сказка Хокона и Метте-Марит стала кошмаром

Кронпринц Норвегии Хокон (уже взявший себе имя Хокон VIII) родился в 1973 году — и почти повторил историю отца, женившегося на простолюдинке. Настоящий скандал прогремел, когда стало известно о его романе с Метте-Марит — официанткой, которая в юности была далеко не паинькой. Отец девушки был алкоголиком, она рано начала ходить на вечеринки с запрещёнными веществами, а в 1997 году родила сына Мариуса от бойфренда — бывшего диджея, осуждённого за хранение наркотиков.

Хокон и Метте-Марит познакомились в 1999 году на музыкальном фестивале Quart и уже спустя два месяца стали жить вместе. Скоро норвежские газеты раскопали всё грязное бельё будущей королевы, пошли разговоры о возможном упразднении монархии, и Метте-Марит сбежала к подруге в маленький город Рерус. Но принц выступил с обращением к нации, заявив, что любит только её и что женится, даже если ему придётся отречься от престола.

Перед свадьбой король Харальд и королева Соня предложили будущей невестке выступить перед прессой и откровенно рассказать о своём прошлом. Девушка так и поступила, раскаялась в поступках юности и выразила надежду, что народ примет её. Это впечатлило норвежцев, желающих вновь увидеть сказку о Золушке.

Кронпринц Хокон женился на официантке и матери-одиночке Метте-Марит в 2001 году. Фото © ТАСС / Martin Athenstädt

Хокон и Метте-Марит поженились 25 августа 2001 года в кафедральном соборе Осло. В 2004 году у них родилась дочь Ингрид Александра, спустя год сын Сверре Магнус. Бывшая официантка и тусовщица стала носить элегантные платья и традиционные костюмы, занялась соцпроектами и благотворительностью, нация смирилась, что она когда-нибудь станет королевой-консорт. Но незадолго до серебряной свадьбы идиллия рухнула.

В 2024 году сына Метте-Марит Мариуса Хёйби несколько раз задерживали по обвинениям в разных правонарушениях. Осенью того же года он признался в совершении нападения на свою девушку, подчеркнув, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

В 2025 году Мариусу предъявили обвинения сразу в 32 преступлениях, среди которых изнасилование, домашнее насилие, избиения и порча имущества. До этого судачили о его времяпрепровождении в компании членов банд и даже албанской мафии, отчислении из колледжа в Санта-Монике и грубом поведении с девушками. Дворец на всё это ответил кратко: «Хёйби не является официальным членом королевской семьи».

В 2026 году суд признал пасынка теперь уже короля Норвегии виновным в изнасиловании двух женщин в 2018-м и в 2024 году. Он также был осуждён за жестокое обращение с бывшей девушкой. Его приговорили к четырём годам тюремного заключения и выплате пострадавшим компенсации в размере 640 000 норвежских крон. Мариус подал апелляцию, а его адвокат настаивал о необходимости освобождения подзащитного, обосновав это тем, что Метте-Марит с 2018 года страдает фиброзом лёгких, ждёт очереди на пересадку и сыну необходимо побыть с матерью. Хотя некоторые скептики утверждают — мол, кронпринцесса симулирует болезнь.

Пасынка кронпринца Норвегии Мариуса осудили за изнасилования. Фото © ТАСС / Lise Aserud / АР

Недавно влипла и сама Метте-Марит — её уличили в тесном общении со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном. Так, в переписке с ним она интересовалась, не будет ли «неуместным» предложить её 15-летнему сыну ознакомиться с изображениями обнажённых женщин, а тон их общения носил совсем не деловой, а скорее интимный характер. Всего имя Метте-Марит упоминалось в файлах Эпштейна более тысячи раз, но она утверждала, что видела его всего пару раз в 2011–2013 годах.

Ныне покойный Харальд назвал эту ситуацию катастрофой. В марте 2026 года кронпринцесса сделала заявление, где отметила, что финансист манипулировал ею.

«Для меня невероятно важно взять на себя ответственность за то, что я недостаточно тщательно проверила информацию о нём. И взять ответственность за то, что я позволила так манипулировать собой и обманывать себя», — сказала Метте-Марит.

Дворец сократил продолжительность интервью до 20 минут, сославшись на состояние здоровья кронпринцессы. В беседе она не стала раскрывать имя друга, познакомившего её с Эпштейном, и ушла от некоторых вопросов, в частности сказав, что не помнит, какую информацию нашла о нём в Интернете после знакомства. Около половины норвежцев заявили, что не хотели бы видеть такую королеву. Эксперты полагают, что после вступления на престол мужа Метте-Марит может не получить титул королевы-консорт, а остаться принцессой, дабы не навлекать гнев народа на правящий дом, уже погрязший в скандалах один громче другого.

Авторы Екатерина Субботина