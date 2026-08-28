Учёба в Беркли, скандальный брак и гуманитарная миссия: Что известно о новом короле Норвегии Хоконе

Норвежский престол после кончины Харальда V займёт его сын Хокон. Имя для правления он объявит позднее, передаёт телерадиокомпания NRK.

Монарх ушел из жизни в пятницу, ему было 89 лет. Согласно действующим правилам, трон переходит к наследнику автоматически, без дополнительных церемоний.

В скором времени соберется экстренное заседание правительства. На этой встрече новый глава государства впервые предстанет перед министрами в своём статусе.

Как поясняет NRK, на заседании кабинета Хокон официально уведомит чиновников о смерти отца и своём вступлении в права. Там же он раскроет выбранные королевское имя и девиз.

Церемония принесения присяги состоится позже в парламенте (Стортинге). По данным телерадиокомпании, это мероприятие может пройти спустя несколько дней после похорон.

С переходом титула к Хокону сменился и статус его дочери. Принцесса Ингрид теперь занимает положение кронпринцессы и является следующей в линии наследования.

Король Харальд V (родился 21 февраля 1937 года) — правил Норвегией с 17 января 1991 года. Он был первым норвежским принцем, родившимся на территории страны за более чем 600 лет. Харальд — троюродный брат короля Британии Карла III — принадлежал к династии Глюксбургов. В молодости монарх увлекался парусным спортом и представлял Норвегию на трёх Олимпийских играх (1964, 1968, 1972), добившись значительных успехов на международной арене. В 1968 году он женился на Соне Харальдсен, что стало первым морганатическим браком в современной истории норвежской монархии, вызвавшим общественные дебаты. Несмотря на преимущественно церемониальную роль, король Норвегии является верховным главнокомандующим вооружёнными силами и пользуется высоким авторитетом как символ национального единства, особенно в периоды кризисов.

Хокон получил разностороннее образование: окончил Военно-морскую школу в Бергене, изучал политологию и международные отношения в Калифорнийском университете в Беркли, а также право и общественные науки в Университете Осло. Он известен своей прогрессивной позицией и приверженностью современным ценностям, что особенно проявилось в его браке с Метте-Марит Тьессем Хёйби, женщиной незнатного происхождения, что вызвало широкий общественный резонанс, но в итоге укрепило популярность монархии. Хокон активно участвует в гуманитарной деятельности, занимается вопросами устойчивого развития, молодёжи и культуры.

Напомним, король Норвегии Харальд V скончался в госпитале Осло на 90-м году жизни. Монарх был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнения, вызванных гемолитической анемией.