Умер король Норвегии Харальд V

Харальд V — король Норвегии, взошедший на престол 17 января 1991 года после смерти своего отца Улафа V. Он является первым королем страны, родившимся на её территории (в королевской усадьбе Скаугум) за последние более чем 500 лет. Харальд родился 21 февраля 1937 года в семье кронпринца Улафа и шведской принцессы Марты. В связи с оккупацией Норвегии нацистской Германией во время Второй мировой войны, пятилетний Харальд вместе с матерью и сестрами был вынужден бежать из страны. Семья нашла убежище сначала в Швеции, а затем в США, где жила в Вашингтоне до окончания войны в 1945 году. В 1968 году Харальд совершил беспрецедентный для норвежского монарха шаг, женившись не на особе королевских кровей, а на дочери торговца тканями Соне Харальдсен. Этот брак долго не одобрялся отцом короля, но впоследствии стал одним из самых крепких в европейских династиях. В браке родились двое детей.