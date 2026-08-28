Умер король Норвегии Харальд V
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Король Норвегии Харальд V скончался в госпитале Осло на 90-м году жизни. Информацию о смерти монарха официально подтвердила пресс-служба королевского дома.
«Король Харальд V скончался. С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался», — сказано в официальном заявлении.
Монарх был госпитализирован 17 августа текущего года. Причиной обращения за медицинской помощью стали инфекция и осложнения, вызванные гемолитической анемией. С момента госпитализации король находился под постоянным наблюдением врачей. Накануне королевская канцелярия сообщала об ухудшении состояния здоровья монарха, которое оценивалось как «очень тяжёлое».
Харальд V, представитель династии Глюксбургов, занимал норвежский престол с 1991 года. Согласно закону о престолонаследии, новым монархом Норвегии станет его сын — 53-летний кронпринц Хокон.
Харальд V — король Норвегии, взошедший на престол 17 января 1991 года после смерти своего отца Улафа V. Он является первым королем страны, родившимся на её территории (в королевской усадьбе Скаугум) за последние более чем 500 лет. Харальд родился 21 февраля 1937 года в семье кронпринца Улафа и шведской принцессы Марты. В связи с оккупацией Норвегии нацистской Германией во время Второй мировой войны, пятилетний Харальд вместе с матерью и сестрами был вынужден бежать из страны. Семья нашла убежище сначала в Швеции, а затем в США, где жила в Вашингтоне до окончания войны в 1945 году. В 1968 году Харальд совершил беспрецедентный для норвежского монарха шаг, женившись не на особе королевских кровей, а на дочери торговца тканями Соне Харальдсен. Этот брак долго не одобрялся отцом короля, но впоследствии стал одним из самых крепких в европейских династиях. В браке родились двое детей.
В феврале король Норвегии Харальд V был экстренно госпитализирован в больницу на Тенерифе. Причиной стали инфекция и обезвоживание, сообщили представители Королевского дома.
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