Ратко Младич умер в тюрьме
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Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, отбывавший пожизненное заключение в Нидерландах, умер в тюрьме, сообщает Reuters со ссылкой на сербский телеканал Informer. Младичу было 84 года.
Буквально в мае этого года Младич перенёс инсульт. Тогда же семья и адвокаты просили просили временно отпустить 83-летнего бывшего командующего армии боснийских сербов для лечения на родине, однако судья Грасиела Гатти Сантана отклонила просьбу.
Ратко Младич родился в 1942 году, он был кадровым военным Югославской народной армии, а после распада Югославии возглавил Главный штаб армии Республики Сербской. Эту должность он занимал во время Боснийской войны 1992–1995 годов. Международный трибунал по бывшей Югославии впервые предъявил Младичу обвинения в 1995 году. После войны он много лет скрывался и был задержан в Сербии в мае 2011 года, после чего его передали в Гаагу. В 2017 году трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению, признав виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях.
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