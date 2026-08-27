Ратко Младич умер в тюрьме

Ратко Младич родился в 1942 году, он был кадровым военным Югославской народной армии, а после распада Югославии возглавил Главный штаб армии Республики Сербской. Эту должность он занимал во время Боснийской войны 1992–1995 годов. Международный трибунал по бывшей Югославии впервые предъявил Младичу обвинения в 1995 году. После войны он много лет скрывался и был задержан в Сербии в мае 2011 года, после чего его передали в Гаагу. В 2017 году трибунал приговорил Младича к пожизненному заключению, признав виновным в преступлениях против человечности и военных преступлениях.