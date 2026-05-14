«Недостаточно при смерти»: В Гааге не выпустили лидера боснийских сербов на свободу
Гаагский трибунал отказал генералу Младичу в освобождении для лечения в Сербии
Ратко Младич. Обложка © Flickr / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia
Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана отклонила просьбу семьи и адвокатов генерала Ратко Младича. Родные и защитники просили временно отпустить 83-летнего бывшего командующего армии боснийских сербов для лечения на родине. Об этом рассказал сын заключённого Дарко.
«Председатель МОМУТ достигла нового уровня цинизма, когда сообщила, что не выпустит его, потому что он «недостаточно при смерти», — приводит комментарий сына РИА «Новости».
Дарко Младич добавил, что судья сослалась на «наилучший возможный медицинский уход». При этом врачи месяц не могли диагностировать у пациента инсульт и лечили его от инфекции мочевыводящих путей.
Сын генерала заявил, что трибунал продвигает нарратив о развале Югославии и перекладывает всю вину на сербов. Власти делают из его отца пример для других, кто попытается противостоять агрессивным намерениям Запада. Дарко Младич уверен, что решение не имеет отношения к справедливости и правовым стандартам. Он назвал это политической местью стран, которые воевали против сербского народа в 1990-х годах и теперь пытаются возложить на сербов вину за войну.
Напомним, в начале мая отбывающий пожизненное заключение экс-генерал перенёс инсульт. Его доставили в городскую гражданскую больницу в Гааге. Перед этим семья требовала провести обследование.
