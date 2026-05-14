Председатель Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в Гааге судья Грасиела Гатти Сантана отклонила просьбу семьи и адвокатов генерала Ратко Младича. Родные и защитники просили временно отпустить 83-летнего бывшего командующего армии боснийских сербов для лечения на родине. Об этом рассказал сын заключённого Дарко.

«Председатель МОМУТ достигла нового уровня цинизма, когда сообщила, что не выпустит его, потому что он «недостаточно при смерти», — приводит комментарий сына РИА «Новости».

Дарко Младич добавил, что судья сослалась на «наилучший возможный медицинский уход». При этом врачи месяц не могли диагностировать у пациента инсульт и лечили его от инфекции мочевыводящих путей.

Сын генерала заявил, что трибунал продвигает нарратив о развале Югославии и перекладывает всю вину на сербов. Власти делают из его отца пример для других, кто попытается противостоять агрессивным намерениям Запада. Дарко Младич уверен, что решение не имеет отношения к справедливости и правовым стандартам. Он назвал это политической местью стран, которые воевали против сербского народа в 1990-х годах и теперь пытаются возложить на сербов вину за войну.