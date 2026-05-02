Отбывающего пожизненное генерала Младича увезли с инсультом в больницу из тюрьмы

Бывший командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич, отбывающий пожизненное заключение в тюрьме Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Нидерландах, перенёс инсульт. Об этом РИА «Новости» сообщил его сын Дарко Младич.

«Сегодня мы разговаривали с ним (с отцом) очень кратко по телефону около 10:00 (11:00 мск), а после полудня мне сообщили из МОМУТ, что он с симптомами инсульта доставлен в городскую гражданскую больницу в Гааге», — рассказал Младич-младший.

Напомним, 16 апреля сербские власти, а также семья Ратко Младича направили в Гаагу обращение с требованием провести срочное медицинское обследование 83-летнего генерала, потому что его здоровье резко покатилось под откос. Причиной резкого ухудшения состояния бывшего командующего боснийскими сербами Ратко Младича, по всей вероятности, стал инсульт.