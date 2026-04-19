Сын генерала Младича рассказал об ухудшении состояния здоровья отца

Состояние бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича, осуждённого на пожизненный срок в Гааге, стремительно ухудшается. 22 апреля его осмотрят два сербских врача — кардиолог и невролог. Об этом РИА «Новости» сообщил сын Младича Дарко.

«Доктора, кардиолог и невролог, отправляются во вторник и смогут его осмотреть только в среду. Состояние, судя по краткому телефонному разговору, ухудшилось», — рассказал Младич. Сам сын прибудет в Гаагу 20 апреля, в тот же день бывшего генерала посетит министр юстиции Ненад Вуйич.

Ратко, как утверждает его сын, находится в крайне ослабленном состоянии: ему трудно говорить, он не может самостоятельно менять положение в постели и нуждается в постоянной помощи.

Напомним, 16 апреля сербские власти, а также семья Ратко Младича направили в Гаагу обращение с требованием провести срочное медицинское обследование 83-летнего генерала, потому что его здоровье резко покатилось под откос. Инсульт, предположительно перенесённый Ратко Младичем, стал причиной резкого ухудшения его состояния.