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17 июня, 19:28

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит перенесла трансплантацию лёгких

Обложка © The Royal House of Norway

Обложка © The Royal House of Norway

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит успешно перенесла операцию по пересадке лёгких в Университетской больнице Осло «Рикшоспиталет». Как сообщили в пресс-службе королевского дома, вмешательство прошло успешно.

Профессор медицины Ослоского университета, кардиоторакальный хирург и руководитель программы трансплантации сердца и лёгких в клинике Арнт Фиане отметил, что операция завершилась успешно и состояние пациентки стабильно.

«Мы рады, что на данный момент всё проходит благополучно. В соответствии со стандартной практикой, применяемой ко всем пациентам, недавно перенесшим трансплантацию, Её Королевское Высочество кронпринцесса останется в Университетской больнице Осло «Рикшопиталет» ещё на несколько недель», — сказал профессор Аре Хольм.

По его словам, это рутинная процедура, которая необходима для устранения осложнений, реабилитации и корректировки лечения

В связи с ситуацией наследный принц Хаакон скорректирует официальный график, чтобы находиться рядом с супругой во время её лечения и реабилитации. Следующее объявление о состоянии здоровья кронпринцессы будет опубликовано после её выписки из больницы.

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Ранее Life.ru писал, что в Осло завершилось громкое разбирательство по делу Мариуса Борга Хейби. Наследник кронпринцессы Норвегии Метте-Марит признан виновным и приговорён к четырем годам лишения свободы. Обвинение было серьёзным: прокурор требовал семь лет и семь месяцев, основываясь на 32 пунктах, включая четыре эпизода изнасилования. Однако суд вынес более мягкий приговор. По двум обвинениям в сексуальном насилии подсудимый был полностью оправдан.

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Тимур Хингеев
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