Сын кронпринцессы Норвегии осуждён на 4 года за изнасилования

В окружном суде Осло завершилось громкое разбирательство по делу Мариуса Борга Хейби. Наследник кронпринцессы Норвегии Метте-Марит признан виновным и приговорен к четырём годам лишения свободы.

Судебные заседания длились с февраля по март текущего года. Обвинение было серьезным: прокурор настаивал на семи годах и семи месяцах заключения, основываясь на 32 пунктах, среди которых значилось четыре эпизода изнасилования.

Однако вердикт оказался мягче ожидаемого. Как сообщает телерадиокомпания NRK, по двум обвинениям в сексуальном насилии подсудимого полностью оправдали.

«Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюремного заключения», — официально заявили в суде.

С февраля фигурант дела уже находился под стражей. Теперь, после оглашения приговора, он продолжит отбывать наказание в исправительном учреждении.

Напомним, расследование началось ещё в августе 2024. Хёйби оказывал содействие полиции во время допросов. Позже он угодил под арест. По словам адвоката, предъявленные обвинения охватывают эпизоды изнасилования — как с проникновением, так и без него, а также случаи сексуального насилия и нанесения телесных повреждений.