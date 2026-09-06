Старые кони или верные рыцари: 9 звёздных пар, где муж старше жены на 20-40 лет Оглавление Елизавета Арзамасова и Илья Авербух: разница 22 года Вячеслав Шалевич и Татьяна Виноградова: разница 35 лет Владимир и Светлана Шаинские: разница 41 год Анатолий и Юлия Ромашины: разница 40 лет Ренат и Светлана Ибрагимовы: разница 40 лет Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая: разница 36 лет А что на Западе Светская тусовка обсуждает возможную беременность молодой жены 52-летнего фигуриста и продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха. Life.ru собрал истории российских и западных звёздных пар с большой разницей в возрасте супругов. Как они живут? Илья Авербух и Лиза Арзамасова, Владимир и Светлана Шаинские: когда годы не помеха любви. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Анна Салынская, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Обычно к неравным бракам в звёздной среде принято относиться скептически — некоторые мэтры, женившиеся на молодых, заплатили за это слишком дорого. Но есть и счастливые примеры — пары, которые не просто не обращают внимания на разницу в годах, а делают из неё часть своей легенды. Их истории — про то, как чувства стирают любые цифры в паспорте.

Елизавета Арзамасова и Илья Авербух: разница 22 года

Для Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой разница в 22 года — просто деталь биографии, которую оба не воспринимают как проблему. Илья признаётся, что вообще не ощущает этой разницы, а Лиза честно говорит, что не чувствует себя намного моложе мужа.

Они познакомились в 2010 году на шоу Авербуха «Лёд и пламень». Участвующей в проекте Лизе тогда было 15 лет, Илье 36. На тот момент он уже развёлся с Ириной Лобачёвой, в паре с которой взял серебро Олимпиады-2002. В 2012 году Авербух пригласил 17-летнюю Лизу участвовать в ледовом шоу «Винкс» — она стала первой не профессиональной фигуристкой, исполнившей главную роль.

Тогда молодая актриса скрывала личную жизнь, а на слухи о романах с Филиппом Бледным и Родионом Газмановым отвечала, что они просто друзья.

В 2020 году Арзамасова и Авербух рассекретили роман и в декабре того же года поженились. В 2021 году Лиза родила сына Льва, в 2024 — дочь Лию.

Сейчас пара, судя по всему, только набирает обороты в семейном счастье. В конце августа 2026 года они переехали в новый загородный дом на берегу Истринского водохранилища. Новоселье отметили без пафоса, просто собрали семью и сделали несколько тёплых кадров в домашней обстановке. В подписи к фото Лиза написала: «Лето постепенно подходит к концу, а у нас начинается новая глава — в новом доме!». Возможно, слухи о третьей беременности актрисы не беспочвенны.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова воспитывают уже двоих детей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / liza_arzamasova

Вячеслав Шалевич и Татьяна Виноградова: разница 35 лет

Татьяна Виноградова, по профессии врач-гинеколог, и актёр Вячеслав Шалевич встретились в буфете театра, когда артист уже пережил два развода, потерю третьей жены Галины и старшего сына Владимира. Разница в возрасте в 30 лет и наличие у Татьяны двоих детей не помешали им построить семью. Режиссёр Валентина Пиманова, снимавшая тогда программу о них, делилась, что больше нигде не видела такой атмосферы любви, как в их доме.

Они поженились в 1998 году, а в 2001‑м, когда артисту было 67 лет, у них родилась дочь Анна. В поздние годы именно Татьяна помогла Шалевичу обрести покой. Она поддерживала, решала бытовые и личные вопросы, устроила его сына от другого брака Ивана в клинику. Они жили душа в душу, пока в 2016 году актёр не умер от пневмонии.

Через год после смерти Шалевича объявился мужчина по имени Дмитрий Федотов, который назвал себя его внебрачным сыном. Он рассказал, что его мать работала костюмером в театре Вахтангова и что он виделся с предполагаемым отцом, но Татьяна впоследствии запретила им общаться. Но ДНК-экспертиза опровергла это, а в 2024-м Федотов попал в психоневрологический центр.

В 64 года Вячеслав Шалевич женился на враче Татьяне моложе его на 30 лет. Фото © Rutube / Пусть говорят

Владимир и Светлана Шаинские: разница 41 год

Владимир Шаинский и его третья жена Светлана встретились в 1983 году — 17-летняя девушка подрабатывала в Союзе композиторов, туда пришёл по делам Владимир Яковлевич и проявил настойчивость. Светлана согласилась встретиться, а на втором свидании Шаинский сел за рояль — и окончательно покорил её музыкой.

Любопытная деталь, что незадолго до этого Светлана побывала у цыганки, которая предсказала ей знакомство с мужчиной значительно старше, чьё имя начинается на «В». Для девушки это стало почти знаком, и она с интересом приняла ухаживания, хотя ранее думала, что не будет встречаться с мужчиной ниже её ростом (а Владимир Яковлевич был невысоким). Вскоре они стали жить вместе, а потом и поженились, в браке родились двое детей: в 1987 году Вячеслав, который сейчас преподаёт теорию музыки в Москве и пишет электронную музыку, в 1991 — Анна, живущая в США и работающая в сфере цифрового дизайна.

Владимир Яковлевич ушёл из жизни 15 декабря 2017 года после долгой борьбы с раком, после его смерти Светлана больше не выходила замуж. Она живёт в Сан-Диего вдали от внимания прессы.

Известно, что Шаинский долго был очень увлекающимся — он и сам в этом признавался, а потом отмечал «я люблю женщин, но всех их нашёл в моей жене Светлане».

Жена Владимира Шаинского Светлана была моложе его на 41 год. Фото © ТАСС / Виталий Белоусов

Анатолий и Юлия Ромашины: разница 40 лет

Анатолий и Юлия встретились в Черновцах на съёмках фильма «Этюды о Врубеле» в 1989 году Он — опытный 58-летний актёр с тремя браками за плечами, она — 18‑летняя выпускница школы, только начинавшая свой путь. Ромашин вспоминал, что она «подкупила» его гречневой кашей — он приехал на площадку, не успев перекусить, и Юлия накормила его.

Какое-то время, опасаясь пересудов, пара скрывала свои отношения. Но через два года после начала романа поженились и обвенчались. В 1997 году Юлия родила сына Диму. Анатолий всё время помнил о разнице в возрасте и понимал, что их семейное счастье не может длиться вечно. Так и вышло. В 2000 году в 69 лет Ромашин погиб на даче из‑за несчастного случая — на него упала сосна. В браке с Юлией он прожил 10 лет, а их сыну тогда было всего три года.

После смерти супруга Юлия нашла утешение в вере, встретила нового мужчину и родила сына Даниила, продолжает работать в театре и сниматься в кино. В её фильмографии российская версия «Менталиста», «Отель Элеон», комедия «Старушки в бегах» и другие проекты.

В 58 лет Анатолий Ромашин встретил 18-летнюю Юлию. Фото © kulturologia

Ренат и Светлана Ибрагимовы: разница 40 лет

Народный артист РСФСР певец Ренат Ибрагимов по прозвищу «советский Паваротти», известный по хитам «Наш город», «В краю магнолий» и по татарской песне, был женат трижды. С первой супругой, бухгалтером Тамарой, они сошлись ещё в молодости, у них появились дочери Вера и Надежда, но после 14 лет семейной жизни они расстались. Во второй раз артист женился на уроженке Казани Альбине, в семье появились дочь Айя и сын Султан. Их брак распался в 2009 году, экс-супруги даже судились за имущество.

Третьей женой певца стала Светлана Миннеханова. Их разница в возрасте составила сорок лет. Пара познакомилась в ресторане, где девушка работала официанткой, вскоре она уволилась и стала секретарём Ибрагимова. Ренат и Светлана поженились в 2009 году, когда ему было 62 года, ей — 22. Светлана родила четверых детей: дочерей Асылбику, которую назвали в честь матери Ибрагимова, Аишу, Марьям и сына Атиллу. Младшая наследница появилась в 2017 году, когда музыканту было 70 лет.

Семья у пары сложилась гармоничная. Поведение Светланы шло вразрез со сплетнями о её корысти, а Ренат Исламович говорил о своём хорошем здоровье и мечтал увидеть детей выросшими. Но в 2020 году артист перенёс коронавирус, а в мае 2022 года скоропостижно умер на 75-м году жизни. Молодая вдова сейчас полностью ушла в воспитание дочерей и сына и призналась на телешоу, что ей трудновато, но она старается держаться.

Светлана Миннеханова была младше звёздного мужа, певца Рената Ибрагимова, на 40 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ renatibragimov_official

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая: разница 36 лет

Режиссёр Андрей Кончаловский встретил Юлию Высоцкую в 1996 году на «Кинотавре», когда ей было 22, а ему 58. Мэтр, не мешкая, пригласил девушку на ужин, а потом и на съёмки. Роман развивался быстро, в 1998 году пара поженилась, на следующий год у них родилась дочь Мария, в 2003 году — сын Пётр.

Юлия появилась в картине мужа «Дом дураков» в главной роли, далее последовали «Лев зимой», «Глянец», «Рай», «Дорогие товарищи». Пара работала вместе, несмотря на разговоры, что Андрей Сергеевич продвигает жену, а в 2013 году они пережили горе — дочь Маша впала в кому после серьёзного ДТП.

Пара сохраняет брак, хотя время от времени возникают слухи о разладе, а актриса повторяет: муж, которого она знает полжизни, продолжает удивлять и вдохновлять её.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая вместе уже 28 лет. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

А что на Западе

Есть и голливудские пары, которые остаются вместе несмотря на большую разницу в годах. Так, Майкл Дуглас старше своей супруги Кэтрин Зеты-Джонс ровно на 25 лет — он родился 25 сентября 1944 года, она в тот же день, но в 1969 году. Поженились актёры в 2000 году, у них родилось двое детей: сын Дилан и дочь Кэрис. В 2013 году пара хотела развестись, но воссоединилась и вместе и по сей день.

Ещё пример — Алек Болдуин и преподаватель йоги Хиллари Томас. Они познакомились в 2011 году, когда Болдуину было 53, а Хиллари 27, а через год поженились. Разница в 26 лет, по их словам, совершенно не смущает. За 14 лет брака в их семье появилось семь детей, шесть своих и один за счет суррогатного материнства.

В 2023 году актёр Дольф Лундгрен женился на фитнес-инструкторе норвежского происхождения Эмме Крокдал. Девушке тогда было 27 — она младше на 39 лет и ровесница старшей дочери «Ивана Драго». Пара познакомилась в тренажерном зале, по словам супруги артиста, она тогда не знала о популярности Лундгрена и не пыталась «познакомиться с ним поближе». Пара регулярно выходит в свет и делится совместными снимками.