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Опубликовано 9 января, 22:15

От Шаинского до Бельмондо: Знаменитые «некрасавцы», сводившие с ума женщин

Оглавление
Шаинский: «Дюже люб был до бабского полу»
Караченцов: тайная любовь на двадцать лет
Золотухин: тетрадь любовных побед
Кассель: хулиган, покоривший Беллуччи
Генсбур: Квазимодо для Бардо и Биркин
Бельмондо: над ним смеялись, его боготворили
Депардье: двадцать детей от десяти женщин

История шоу-бизнеса знает немало примеров, когда известные мужчины с заурядной или нестандартной внешностью становились настоящими ловеласами. Их секрет — в уникальном сочетании таланта, уверенности и особого магнетизма. Подробнее — в материале Life.ru.

Венсан Кассель, Валерий Золотухин, Жерар Депардье — кого ещё из известных «некрасавцев» обожали женщины. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / Sketchepedia, © ТАСС / Zuma / Alberto Terenghi, © ТАСС / Ольга Зиновская, Юрий Самолыго

Венсан Кассель, Валерий Золотухин, Жерар Депардье — кого ещё из известных «некрасавцев» обожали женщины. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik / Sketchepedia, © ТАСС / Zuma / Alberto Terenghi, © ТАСС / Ольга Зиновская, Юрий Самолыго

Шаинский: «Дюже люб был до бабского полу»

12 декабря 2025 года исполнилось бы 100 лет Владимиру Шаинскому — автору любимых детских песен «Пусть бегут неуклюже...», «Голубой вагон», «Улыбка» и многих других. За обаятельным образом композитора скрывалась натура страстная и влюбчивая.

Владимир Шаинский очень нравился дамам, несмотря на небольшой рост. Фото © РИА «Новости» / Виталий Белоусов

Владимир Шаинский очень нравился дамам, несмотря на небольшой рост. Фото © РИА «Новости» / Виталий Белоусов

Шаинский не раз признавался, что никогда не оставался равнодушен к женской красоте. Он говорил, что не прочь был в любом возрасте приударить за понравившейся девушкой.

— Дюже люб был до бабского полу, — так сам о себе говорил Шаинский в одном из своих интервью.

При этом первый брак заключил лишь в 46 лет. Союз оказался недолговечным, и после развода композитор даже поклялся больше не жениться. Судьба распорядилась иначе, и уже в 58 лет Шаинский встретил 17-летнюю Светлану. Их роман завершился браком, а вскоре семья пополнилась двумя детьми — сыном Вячеславом и дочерью Анной.

Владимир Шаинский — 100 лет: яркая жизнь короля детских песен, весельчака и ловеласа
Владимир Шаинский — 100 лет: яркая жизнь короля детских песен, весельчака и ловеласа

Караченцов: тайная любовь на двадцать лет

Актёр Николай Караченцов сводил с ума женщин, не будучи красавцем. Фото © РИА «Новости» / Галина Кмит

Актёр Николай Караченцов сводил с ума женщин, не будучи красавцем. Фото © РИА «Новости» / Галина Кмит

Легенда советского кино Николай Караченцов всю жизнь был окружён женским вниманием, и хотя не отличался канонической красотой, но привлекал дам артистизмом и фирменным обаянием.

На протяжении 20 лет у актёра была тайная связь с солисткой Мариинского театра Еленой Дмитриевой. После смерти Караченцова его жена Людмила Поргина и любовница Елена Дмитриева встретились в телеэфире, но так и не смогли найти общего языка.

Поргина категорически отрицала серьёзность отношений мужа с Дмитриевой. Также она жаловалась, что поклонницы актёра годами осаждали её звонками и угрозами, надеясь спровоцировать развод.

Золотухин: тетрадь любовных побед

Валерий Золотухин никогда не был равнодушен к женщинам. Фото © РИА «Новости» / Сергей Пятаков

Валерий Золотухин никогда не был равнодушен к женщинам. Фото © РИА «Новости» / Сергей Пятаков

Валерий Золотухин был женат дважды. Первый брак, с актрисой Ниной Шацкой, подарил ему сына Дениса. Во втором союзе, со скрипачкой Тамарой Гусевой, родился мальчик Сергей, чья жизнь трагически оборвалась в 2007 году.

Золотухин не скрывал своей любвеобильности от семьи. У него в квартире даже хранилась тетрадь, куда он записывал свои романтические похождения. Супруги терпели измены и платили за это душевными страданиями.

Они нашли своего ЗолушКа. Истории звёздных женщин, вышедших замуж за простых парней
Они нашли своего ЗолушКа. Истории звёздных женщин, вышедших замуж за простых парней

Когда Золотухину было 55 лет, он встретил молодую актрису Ирину Линдт, которая была младше его на 33 года. Разница в возрасте не стала препятствием для отношений, они стали встречаться, и в 2004 году Ирина родила сына Ивана. Валерию Золотухину тогда было 63 года, и он так и не ушёл от официальной супруги Тамары. Когда артист тяжело заболел, ему пытались помочь обе любимые женщины. Умер актёр 30 марта 2013 года.

Кассель: хулиган, покоривший Беллуччи

Венсана Касселя называют «самым обаятельным уродцем». Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Венсана Касселя называют «самым обаятельным уродцем». Фото © РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Венсан Кассель — живое опровержение стереотипов о мужской красоте. Его 14-летний брак с одной из главных красавиц мирового кино Моникой Беллуччи стал доказательством того, что харизма способна затмить любые внешние «несовершенства». У них родилось две дочки — Дева и Леони. Пара рассталась в 2013 году, заявив, что не перестанет поддерживать тёплые отношения.

Второй женой Венсана была манекенщица Тина Кунаки, моложе его на 30 лет. В 2019 году у них родилась дочь Амазони, но семья через четыре года распалась, по слухам, из-за неверности Тины. Сейчас он встречается с бразильской моделью Нарой Баптистой, и она уже родила актёру сына Каэтано — мальчик появился на свет 7 января 2025 года.

Генсбур: Квазимодо для Бардо и Биркин

Серж Генсбур покорил почти всех красавиц 60-х годов. Фото © ТАСС / AP / Jean Jacques Levy

Серж Генсбур покорил почти всех красавиц 60-х годов. Фото © ТАСС / AP / Jean Jacques Levy

Известный французский шансонье Серж Генсбур, родившийся в семье переехавших из России евреев, не был писаным красавцем — его даже прозвали Квазимодо. Но его харизма и обаяние кружили головы настоящим звёздам, в том числе Брижит Бардо. Мало кто знает, но первоначально скандальная песня Генсбура Je t`aime, moi non plus была написана именно для исполнения с Бардо.

На протяжении 12 лет Серж жил с актрисой и певицей Джейн Биркин, переехавшей во Францию из Лондона. Их роман был ярким и по-настоящему богемным, хотя на первый взгляд оба совершенно не понравились друг другу. В 1971 году у пары родилась дочь Шарлотта, а спустя девять лет они расстались. Джейн встретила нового мужчину, родила ещё дочь — и её крёстным стал именно Серж. Они поддерживали связь до смерти Генсбура в 1991 году.

Бельмондо: над ним смеялись, его боготворили

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо и актриса Катрин Денёв. Фото © ТАСС / DPA / PHOTO

Французский актёр Жан-Поль Бельмондо и актриса Катрин Денёв. Фото © ТАСС / DPA / PHOTO

Один из самых харизматичных французских актёров Жан-Поль Бельмондо тоже не вписывался в каноны красоты. Когда он только начинал свой творческий путь, его внешность даже вызывала смешки, режиссёры злословили: мол, как Квазимодо будет играть любовные сцены, все ж умрут со смеху. Но это не помешало Бельмондо стать звездой и покорителем женских сердец.

Первый раз Жан-Поль женился на танцовщице Элоди Константен, ему тогда было всего 19. Влюблённые узаконили отношения в 1953 году и были вместе 13 лет, у них появилось трое детей. Брак распался из-за романа Бельмондо с Урсулой Андресс — они играли влюблённых в фильме «Злоключения китайца в Китае» и стали встречаться. Но Бельмондо был очень ревнив, и Урсула сама ушла от него.

Следующей пассией актёра стала итальянская актриса Лаура Антонелли. Но пара редко проводила время вместе: Жан-Поль жил в Париже, Лаура — в Риме. В итоге их отношения сошли на нет. К тому же Бельмондо увлёкся бразильской певицей Марией Карлос Сотто Майор, когда ей было 19 лет, а ему — 47. Чувства вспыхнули мгновенно, и Сотто Майор переехала к актёру в Париж. Через семь лет они расстались, но поддерживали тёплое общение на протяжении всей жизни, а в 2019 году даже возобновили роман.

Второй официальной супругой Бельмондо стала Натали Тардивель. Когда они познакомились, ей было 24, а артисту 56. Вместе они прожили десять лет, а потом узаконили отношения. У них родилась дочь Стелла, а потом Бельмондо разбил инсульт — именно Натали выходила его. Но актёр подал на развод, так как не захотел обременять женщину и мешать её увлечению другим мужчиной.

Вскоре после развода Бельмондо встретил бывшую модель Playboy Барбару Гандольфи, которая была на 43 года моложе его. Но близкие предупреждали, что женщина преследует корыстные цели, и эти слова оправдались — Гандольфи действительно оказалась аферисткой и отмывала средства от бизнеса бывшего мужа через счета пожилого актёра.

Депардье: двадцать детей от десяти женщин

Жерар Депардье признавался в отцовстве 20 детей от разных женщин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Жерар Депардье признавался в отцовстве 20 детей от разных женщин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Французский актёр Жерар Депардье не входит в списки классических красавцев — недаром он сыграл Сирано де Бержерака. Но его типаж оказался выигрышным не только для кино, но и для женщин.

В 1968 году Жерар, к тому времени недавно переехавший в Париж и начавший занятия актёрством, познакомился с Элизабет Гийо — девушкой из знатной и богатой семьи. Хулиган очаровал барышню, и через два года они поженились. У Жерара и Элизабет родились сын Гийом и дочь Жюли. В 1992 году супруги разъехались, а в 1996 году развелись.

В 1992 году манекенщица сенегальского происхождения Карин Силла родила от Жерара Депардье дочь Роксану, названную в честь героини драмы «Сирано де Бержерак». Следующей большой любовью Депардье после Элизабет Гийо стала актриса Кароль Буке. Но он утверждал: чувства хоть и были сильными, в случае что с Элизабет, что с Кароль всё разрушила ревность.

Летом 2006-го актриса камбоджийского происхождения Элен Бизо — дочь антрополога, почётного профессора Французского института Дальнего Востока Франсуа Бизо — родила от Депардье сына Жана. К тому моменту актёр уже встречался с выпускницей Гарварда Клементин Игу — они были вместе до 2023 года. Также ему приписывали связи с Вупи Голдберг и Фанни Ардан. Артист признавался, что всего у него 20 детей от десяти женщин. В 2024 году художница-постановщица и ассистентка режиссёра обвинили Депардье в сексуальных домогательствах во время съёмок фильма «Зелёные ставни» в 2021 году. Актёра признали виновным.

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Екатерина Субботина
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