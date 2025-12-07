Они нашли своего ЗолушКа. Истории звёздных женщин, вышедших замуж за простых парней Оглавление Любовь с ремонта: как строитель стал мужем Макеевой Секрет Подкаминской: муж-строитель, которого нет в соцсетях 15 лет счастья с архитектором: тайна звезды «Ворониных» Не мышцами, а романтикой: как тренер завоевал сердце Шпицы Год перемен: Кузьмина вышла за гида и родила в Аргентине Все мужья принцессы Стефании: от телохранителя до дрессировщика Принцесса и тренер: брак, который не одобряла Швеция Life.ru рассказывает об известных женщинах, в том числе принцессах, которые построили крепкие отношения с тренерами, строителями и гидами. Они хоть и далеки от светской жизни и шоубиза, но подарили им настоящую любовь и счастье. 6 декабря, 22:05 Ольга Кузьмина, Катерина Шпица, Екатерина Волкова — кто из звёзд нашёл спутников не из шоу-бизнеса. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome, katerinashpitsa, kuzmummy

Одной из главных светских новостей уходящей осени стали перемены в личной жизни блогера Валерии Чекалиной. Лерчек беременна от тренера по танцам из Аргентины Луиса Сквиччиарини. Life.ru вспоминает и других звёзд, которые вышли замуж за простых мужчин — в их числе даже дочери монархов.

Любовь с ремонта: как строитель стал мужем Макеевой

Брак Анастасии Макеевой и Романа Малькова наделал много шума. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makeevan

История любви актрисы Анастасии Макеевой и строителя Романа Малькова — пример того, как неожиданные повороты судьбы могут привести к серьёзным переменам в жизни. Всё началось с ремонта. В 2020 году Мальков, строитель по профессии, получил заказ на работы в загородном доме актрисы. На тот момент мужчина жил в Словении, где его ждали жена Светлана и четверо детей.

Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, он не смог вернуться в Словению после очередной рабочей поездки. К тому же у него уже завязался роман с Макеевой. Пара не скрывала, что им пришлось столкнуться с непониманием со стороны близких и друзей, однако эти трудности, по словам актрисы, лишь укрепили их союз. Спустя время Роман развёлся с женой и официально оформил брак с актрисой.

После свадьбы супруги решились ещё и на венчание. Этот шаг ещё больше подогрел интерес публики к их отношениям, но для пары он имел глубокое личное значение.

Для Анастасии этот брак стал уже четвёртым. Ранее она была замужем за актёром Петром Кисловым, певцом Глебом Матвейчуком и адвокатом Александром Саковичем. Но ни с кем из них она не смогла обрести счастье. Выйдя замуж за Романа Малькова, актриса приняла двойную фамилию Макеева-Малькова, подчеркнув тем самым серьёзность своих намерений и готовность к новому жизненному этапу.

Секрет Подкаминской: муж-строитель, которого нет в соцсетях

Елена Подкаминская вышла замуж за мужчину из строительной фирмы. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / podkaminskaya_official

Зрители знают Елену Подкаминскую как харизматичную Викторию Гончарову из сериала «Кухня», но в реальной жизни актриса предпочитает держать личное подальше от камер. Её история любви началась с обычного ремонта. Строитель Денис Гущин, занимавшийся отделкой квартиры артистки, не смог устоять перед её обаянием и пригласил Елену на свидание. Звезда согласилась, и у них завязался роман.

В 2017 году пара связала себя узами брака, а позже стала родителями двоих детей. Для Елены это второй брак. Сегодня Денис руководит собственной строительной компанией и сознательно избегает публичности. Елена поддерживает его выбор. В её соцсетях нет совместных фото, да и в подписках супруга не найти — актриса тщательно оберегает семью от лишнего внимания.

15 лет счастья с архитектором: тайна звезды «Ворониных»

Екатерина Волкова замужем за танцором уже 15 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volkovihome

Многие помнят Екатерину Волкову по роли Веры в популярном сериале «Воронины». В отличие от многих звёзд, актриса нашла своё счастье с человеком, не связанным с миром кино. В 2010 году она связала судьбу с танцором и архитектором Андреем Карповым.

Будущих супругов познакомила в 2009-м актриса Дарья Сагалова из ситкома «Счастливы вместе». Екатерина и Андрей сразу понравились друг другу. Актриса пришла к новому знакомому на занятия танцами и окончательно влюбилась. Позже Карпов оставил танцы и посвятил себя архитектуре.

В этом году пара, которая воспитывает общую дочь, отметила 15 лет совместной жизни.

Не мышцами, а романтикой: как тренер завоевал сердце Шпицы

Катерина Шпица вышла замуж за фитнес-тренера. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / katerinashpitsa

В личной жизни актрисы Катерины Шпицы было немало ярких страниц. Первым её супругом стал коллега по актёрскому цеху Константин Адаев. Позже сердце звезды покорил кинорежиссёр Марюс Вайсберг, роман с которым продлился несколько лет. Однако оба союза так и не привели к долгожданному семейному благополучию.

Своё настоящее счастье она нашла вдали от киношных страстей. Её избранником стал фитнес-тренер Руслан Панов. Мужчина оказался настоящим романтиком. Предложение руки и сердца Руслан сделал на сцене Театра им. Михаила Булгакова после спектакля «Ромео и Джульетта», в котором играла Катерина. Он поднялся на подмостки и перед изумлёнными глазами коллег и зрителей опустился на одно колено и произнёс заветные слова.

В 2021 году влюблённые официально стали семьёй. Брак вдохновил Руслана на профессиональный рост. Сейчас он занял должность директора спортивного клуба.

Год перемен: Кузьмина вышла за гида и родила в Аргентине

Ольга Кузьмина нашла судьбу в лице гида. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuzmummy

В жизни актрисы Ольги Кузьминой 2023 год стал по-настоящему переломным. В июле она вышла замуж во второй раз, а уже в октябре впервые стала мамой. Избранником звезды оказался Евгений Апанасевич — ведущий мероприятий и экскурсовод, чья жизнь далека от киношных подмостков.

Они познакомились в 2021 году во время съёмок тревел-шоу «По секрету всему свету» в Минске. Евгений выступал в роли её гида, открывая красоты и тайны белорусского города. Между ними мгновенно вспыхнула искра, и, несмотря на семейный статус Евгения на тот момент, чувства оказались сильнее обстоятельств. Мужчина принял решение развестись, чтобы быть рядом с Ольгой.

Свадьба пары прошла без пафоса и излишней торжественности. 8 июля 2023 года в загсе Ольга появилась в ярко-красном платье, подчёркивающем её беременность, без сложного макияжа и причёски. Евгений выбрал для церемонии простую футболку.

После свадьбы молодожёны отправились в Турцию, чтобы провести романтические дни вдвоём. Но это было лишь начало их большого путешествия. Далее они отправились в Аргентину. 9 октября 2023 года в одной из клиник Буэнос-Айреса на свет появилась их дочь Мира-Мария.

Все мужья принцессы Стефании: от телохранителя до дрессировщика

Принцесса Монако Стефания Гримальди, дочь звезды Голливуда Грейс Келли и князя Ренье, младшая сестра нынешнего князя Монако Альбера, с детства была бунтаркой. В юности она занималась дизайном одежды, отрывалась на дискотеках, пробовала себя в качестве певицы и модели. В 1991 году, в 26 лет, она, несмотря на протесты отца, начала встречаться со своим бывшим телохранителем Дэниелом Дюкруэ. У них родилось двое детей: сын Луи и дочь Полин. Ренье смягчился и дал благословение на брак дочери с охранником, но через год произошёл не менее громкий развод — Стефания поймала мужа на измене.

Принцесса Монако Стефания шокировала общественность своими союзами с охранником и акробатом. Фото © ТАСС / ЕРА /SEBASTIEN NOGIER

В 1998 году принцесса родила третьего ребёнка, дочь Камиллу, от бойфренда Жана-Раймона Готлиба, другого своего телохранителя. А в 36 лет во время циркового фестиваля в Монте-Карло сошлась с дрессировщиком слонов Франко Кни и так влюбилась, что переехала с детьми к нему в трейлер. Но их отношения быстро распались. Позже Стефания вышла замуж за акробата той же труппы, португальца Аданса Лопеса Переса, который был младше её на десять лет. Брак продлился всего год. Эпатажная Гримальди после этого сосредоточилась на общественной жизни — она основала организацию «Женщины против СПИДа» и стала председателем оргкомитета Международного фестиваля цирка.

Принцесса и тренер: брак, который не одобряла Швеция

Ещё одна монаршая особа, нашедшая счастье с мужчиной из народа, — кронпринцесса Швеции Виктория, дочь короля Карла XVI Густава. В 2010 году она шокировала общественность своей свадьбой с тренером и совладельцем фитнес-клуба Даниэлем Вестлингом. Пара познакомилась в 2002 году, когда Виктория пришла на тренировку по совету сестры. Мнения шведов разделились — романтики поддерживали принцессу, другие же увидели демонстративную попытку одемократить монархию. Нашлись желающие даже устроить акцию протеста во время свадебной церемонии.

Кронпринцесса Швеции Виктория со своим мужем Даниэлем Вестлингом, 2010 год. Пара до сих пор вместе. Фото © Wikipedia / Holger Motzkau 2010

Но как бы то ни было, Виктория и Даниэль сыграли красивую свадьбу, бывший тренер принял титул «Его Королевское Высочество, принц, герцог Вестерготландский». У пары двое детей — дочь, принцесса Эстель, и сын, принц Оскар.