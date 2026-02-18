Проклятие поздней любви: Как юные жёны погубили Барыкина, Джигарханяна и Козакова Оглавление Букет стал последним: трагедия Барыкина Козаков: измены и бегство от молодой жены Джигарханян: измена и крах надежд Краско: потерял интерес к 24-летней жене Пырьев: месть погубившей его девушке Бельмондо: развод и кража у легенды 18 февраля 1952 года родился советский певец и рок-музыкант Александр Барыкин. Он ушёл из жизни, не дожив до 60-летия. А причиной скоропостижной смерти стал стресс из-за молодой супруги. Кто ещё из артистов стал жертвой поздней любви — в материале Life.ru. Молодые до инфаркта доведут: как стресс и ревность убили Джигарханяна, Козакова и Барыкина. Обложка © Коллаж © Life.ru © ТАСС / Ольга Зиновская, Антон Тушин, Сергей Виноградов, © Shutterstock / FOTODOM / AtlasStudio

Мужчины в возрасте нередко обращают внимание на юных девушек — так им легче почувствовать себя полными сил. Но брак с молодой женой — испытание, которое кончилось трагически для некоторых знаменитостей. Life.ru рассказывает печальные истории мэтров, погнавшихся за молодостью.

Букет стал последним: трагедия Барыкина

Александр Барыкин в браке с молодой женой Нелли пережил гипертонический криз. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Исполнитель хитов «Букет», «Аэропорт» и «Спасательный круг» Александр Барыкин долгое время был женат на Галине Березовой, с которой познакомился ещё в школьные годы. Они прожили вместе около 30 лет, в браке родились двое детей: сын Георгий и дочь Кира. Но в конце 90-х пара разошлась.

Второй избранницей стала 19-летняя Нелли Власова — девушка из Брянска, желающая стать певицей, с которой Барыкин познакомился в начале 2000-х. Разница в возрасте между ними составляла около тридцати лет — Нелли было 19, артисту — 53. В 2005 году Барыкин и Власова поженились, а год спустя у супругов родилась дочь Евгения.

Внешне их отношения выглядели как союз опытного музыканта и юной вокалистки, Барыкин даже снял жене клип, писал песни, познакомил со звёздными друзьями. Однако внутри семьи было не всё так гладко. Певец ревновал свою молодую жену, даже видел её с другими мужчинами, и постоянно из-за этого испытывал стресс, что не могло не сказаться на его состоянии здоровья. Масла в огонь подлило фактическое расставание пары в 2010 году, когда Нелли ушла к новому избраннику, хотя юридически брак расторгнут не был. Тогда же Барыкин пережил гипертонический криз.

Александр Барыкин умер 26 марта 2011 года на 60-м году жизни во время гастролей в Оренбурге. Причиной его смерти стал обширный инфаркт. Коллеги и друзья Барыкина считали, что реальной причиной его кончины стал стресс, который он испытывал из-за расставания с Власовой. Очевидцы даже говорили, что на последнем вздохе музыкант повторял имя «Нелли».

Козаков: измены и бегство от молодой жены

Михаил Козаков в 72 женился на 25-летней и остался без квартиры. Фото © ТАСС / Александр Куров

Народный артист РСФСР Михаил Козаков, известный по ролям в картинах «Человек-амфибия»,«Безымянная звезда» и «Здравствуйте, я ваша тётя!», был женат пять раз, и, как утверждают, последний союз окончательно подкосил его здоровье.

В 2006 году 72-летний Козаков женился на 25-летней Надежде Седовой — историке и культурологе из Нижнего Новгорода. Брак сопровождался чередой скандалов, и в 2010 году актёр нанял известного адвоката Генриха Падву и подал на развод.

Юрист на всю страну заявил, что Седова — аферистка, так как Козаков дал ей 100 тыс. долларов за обещание, что она даст ему развод и покинет московскую квартиру. Надежда взяла деньги, но не съехала с жилплощади, и звезда театра и кино оказался по факту бездомным. Артист уехал в Израиль, где жили его четвёртая супруга Анна Ямпольская и двое младших детей. По словам Анны, до этого Михаил Михайлович звонил ей и умолял забрать к себе.

В своём дневнике Козаков писал, что в Израиле оказался на грани катастрофы. В Тель-Авиве ему диагностировали неоперабельную стадию рака лёгких. Актёр умер в израильском бесплатном хосписе 22 апреля 2011 года.

Джигарханян: измена и крах надежд

Армен Джигарханян обвинил молодую жену Виталину в воровстве. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Армен Джигарханян в 2016 году женился на пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской, которая была его давней поклонницей — и младше на 43 года. Они стали сближаться в середине 2000-х, когда Цымбалюк-Романовская пришла работать в московский театр, возглавляемый артистом, и стала директором.

Но официальный союз продлился недолго — спустя 1,5 года они решили развестись. Процесс привлёк внимание СМИ и общественности, поскольку сопровождался громкими заявлениями и взаимными претензиями сторон.

Так, в 2017 году Джигарханян заявил, что Цымбалюк-Романовская нанесла ему «много несправедливой боли», что «она повела себя гнусно, она — вор, а не человек». И, как выяснилось позднее, обвинения актёра не были безосновательными. В результате проведённой финансовой проверки в театре выяснилось, что Виталина, будучи директором учреждения, вывела в офшоры около 80 млн рублей. Сама она сбежала в Грузию и все обвинения в свой адрес отрицала.

В ноябре 2017 года брак мэтра и пианистки был расторгнут. Спустя два года Армен Борисович объявил о воссоединении со своей второй супругой Татьяной Власовой, которая специально ради этого приехала в Россию из США.

В ноябре 2020 года Джигарханян скончался в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная болезнью почек и отёком.

Краско: потерял интерес к 24-летней жене

Эпатажный брак Ивана Краско и молодой Натальи Шевель быстро распался. Фото © ТАСС / Руслан Шамуко

Народный артист России Иван Краско прожил достаточно долгую жизнь — 94 года. За это время он успел побывать в браке четырежды, и последний стал самым скандальным.

В 2015 году Иван Иванович женился на 24-летней Наталье Шевель — студентке младше его на 60 лет. Союз со столь внушительной разницей в возрасте привлёк внимание прессы, пара регулярно появлялась в телепрограммах, где обсуждались детали их совместной жизни и имущественные вопросы. Краско эпатировал общественность словами о желании, чтобы Наталья родила ему дочь, и утверждал, что отношения основаны на взаимной симпатии и профессиональном интересе: Наталья мечтала о карьере актрисы, а он готов был поддерживать её творческий путь.

Но очень скоро между супругами стали возникали конфликты, связанные с бытовыми и финансовыми вопросами. В 2018 году пара официально развелась. Одной из причин развода артист назвал отсутствие интима. «Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес», — открыто говорил актёр на телешоу.

Шевель призналась, что не хочет беременеть от Краско, поскольку не намерена воспитывать ребёнка одна после смерти супруга. После развода с Натальей Иван Иванович прожил ещё семь лет и скончался в августе прошлого года от осложнений, вызванных инсультом и онкологией.

Пырьев: месть погубившей его девушке

Иван Пырьев был одним из самых влиятельных советских кинорежиссёров и после войны возглавлял киностудию «Мосфильм». Его личная жизнь становилась предметом обсуждения — и было за что.

В 58 лет Пырьев влюбился в 19-летнюю Людмилу Марченко, причём для него это было не просто интрижкой. Своей возлюбленной режиссёр давал лучшие роли и даже выбил ей собственную квартиру. При этом актриса признавалась своим подругам, что ей не хочется засыпать рядом со стариком. Марченко влюбилась в женатого актёра Олега Стриженова и встречалась с ним в квартире, выбитой для неё Пырьевым. Для мэтра это стало настоящим ударом, окончательно подкосившим его здоровье.

Пырьев отомстил Людмиле так, что в 26 лет её кинокарьера оказалась фактически закончена, её перестали пускать на киностудию. Сам мэтр в 61 год женился на 24-летней актрисе Лионелле Скирде и стал снимать её в кино, даже доверив роль Грушеньки в «Братьях Карамазовых», несмотря на критику скептиков. Через пять лет Пырьев умер, оставив наследство Лионелле.

Бельмондо: развод и кража у легенды

Жан-Поль Бельмондо прогорел в отношениях с молодой моделью. Фото © ТАСС / Mary Evans / Allstar / David Gadd

Легенда французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо в 2002 году женился на балерине Натти Тардивель, которая была младше его более чем на 30 лет. В 2003 году у пары родилась дочь Стелла. Супруги прожили вместе шесть лет и официально развелись в 2008 году.

Сразу после развода Бельмондо закрутил роман с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая также была намного моложе. Но уже в 2009 году полиция Бельгии обнаружила подозрительную активность на счетах бывшего мужа Гандольфи. Началось расследование, в ходе которого было установлено, что модель намеренно развелась со своим мужем и втёрлась в доверие к Бельмондо, чтобы заполучить доступ к его деньгам, которые она передавала своему бывшему супругу. Подтверждением тому стали записи телефонных разговоров, на которых Гандольфи прямо говорит о том, что имеет виды на имущество актёра.

Но звезда фильма «Профессионал», узнав о случившемся, решил мирно разойтись с Барбарой и во время допросов в бельгийской полиции неоднократно утверждал, что претензий к своей экс-возлюбленной не имеет. Всего за время романа с Бельмондо Гандольфи удалось украсть у него порядка 200 тысяч евро.