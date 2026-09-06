Тест: За эти обычные слова на Руси можно было навлечь на себя беду — угадаете их?

Язык меняется вместе с обществом. То, что сегодня звучит совершенно безобидно, несколько веков назад могло считаться слишком грубым или даже опасным. Одни слова боялись произносить из-за суеверий, а другие почти не встречались в письменности. Life.ru собрал семь таких примеров. Попробуйте угадать их по старинным эвфемизмам и историческим подсказкам!