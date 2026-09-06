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Опубликовано 6 сентября, 08:00

Тест: За эти обычные слова на Руси можно было навлечь на себя беду — угадаете их?

Сегодня эти слова не вызывают смущения, но раньше произносить их порой считалось опасным. Попробуйте угадать семь совершенно обычных слов, которые наши предки предпочитали заменять иносказаниями.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Язык меняется вместе с обществом. То, что сегодня звучит совершенно безобидно, несколько веков назад могло считаться слишком грубым или даже опасным. Одни слова боялись произносить из-за суеверий, а другие почти не встречались в письменности. Life.ru собрал семь таких примеров. Попробуйте угадать их по старинным эвфемизмам и историческим подсказкам!

Продолжить проверку знаний можно с помощью 10 вопросов на эрудицию с ограничением по времени. Любителям советского кино предлагаем узнать фильмы по милиционерам и вспомнить картины с Евгением Леоновым.

Тест: Сможете узнать 7 хитов «Песняров», если от каждой песни оставить всего одну строчку?
Тест: Сможете узнать 7 хитов «Песняров», если от каждой песни оставить всего одну строчку?
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Анна Московко
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