Ладе Дэнс — 60! Как «девочка-ночь» вернулась на сцену и почему больше не хочет замуж Оглавление Кто такая Лада Дэнс: путь от «Женсовета» до сольной карьеры Главные хиты и пик популярности в 90-х Пауза в карьере и возвращение через сериал Личная жизнь Лады Дэнс: муж и дети Чем Лада Дэнс занимается сейчас 11 сентября Ладе Дэнс исполняется 60 лет. Как сложилась карьера певицы, сколько раз она была замужем и как выглядят её взрослые дети — в материале Life.ru. Лада Дэнс встречает юбилей: куда пропала звезда 90-х, кто муж и дети. Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Фото ИТАР-ТАСС, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

11 сентября 2026 года одна из самых ярких звёзд российской эстрады девяностых Лада Дэнс отмечает свой 60-летний юбилей. За плечами певицы — хиты, которые до сих пор звучат на ретро-вечеринках, роли в популярном сериале, тяжёлая автокатастрофа и долгий путь возвращения на сцену. К юбилею вспоминаем, как складывалась её карьера и жизнь.

Кто такая Лада Дэнс: путь от «Женсовета» до сольной карьеры

Лада Евгеньевна Волкова родилась 11 сентября 1966 года в Калининграде. Её отец работал инженером в конструкторском бюро, мать была переводчицей. Родители разошлись ещё до рождения дочери. Лада росла замкнутым ребёнком и много времени проводила одна у Балтийского моря, где писала стихи.

Девочка окончила музыкальную школу по классу клавишных и даже играла в школьной группе. Затем поступила в музыкальное училище на академический вокал, потом перевелась на джазово-эстрадное отделение. В студенческие годы подрабатывала певицей, и, по её словам, уже в 16 лет была местной знаменитостью.

Лада Дэнс начинала в группе «Женсовет». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

В 1988 году на фестивале в Юрмале Лада познакомилась с Алиной Витебской и Светланой Лазаревой. Девушки создали трио «Женсовет», а продюсером группы стал муж Алины Харитон Витебский, тексты писал супруг Лазаревой Симон Осиашвили. Коллектив пел остросоциальные песни, но к началу 1990-х такая тематика устарела, в результате группа распалась. Коллеги уехали в Калининград, а Лада осталась в Москве.

Ещё во время съёмок клипа «Женсовета» в Одессе Лада познакомилась с Филиппом Киркоровым и несколько лет работала у него бэк-вокалисткой. После распада трио она обратилась за помощью к клавишнику и композитору группы «Технология» Леониду Величковскому, который стал её продюсером.

Главные хиты и пик популярности в 90-х

В 1992 году с выходом песни «Девочка-ночь» (Baby tonight) началась сольная карьера Лады Дэнс. Следом вышла песня в стиле регги «Жить нужно в кайф». В 1993 году молодая певица выпустила свой дебютный «Ночной альбом», который разошёлся миллионным тиражом. Это был хороший показатель.

Позже Ладе предложили петь на разогреве у группы «Кар-Мэн» — с условием, что у неё будет своя тридцатиминутная программа. Песен не хватало, и, по воспоминаниям певицы, она позаимствовала фонограммы Лики Стар. Именно на тех гастролях родился сценический псевдоним. Лидер «Кар-Мэн» Сергей Лемох после выступления воскликнул: «Это была Лада! А всё, что сзади неё, — дэнс!» — имея в виду девушек на подтанцовке. Так и появилась Лада Дэнс.

В 1994 году певица записала успешный дуэт со Львом Лещенко на песню «Ни к чему, ни к чему». Через журналиста Михаила Сигалова наладилось сотрудничество с немецкими композиторами. В 1996 году вышел альбом «Вкус любви», ориентированный больше на европейского слушателя. Благодаря нему российскую певицу даже пригласили на международный фестиваль Popkomm-95 в Германии.

Лада Дэнс вернулась на сцену после серьёзного ДТП. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

В 1997 году вышел альбом «Фантазии», записанный вместе с оркестром Олега Лундстрема. Лада представила собственные версии джазовых и эстрадных шлягеров — в том числе I Wanna Be Loved by You Мэрилин Монро и Woman in Love Барбры Стрейзанд.

В середине 1990-х карьера достигла пика. Параллельно с музыкой Лада снималась для журналов. С 1993 по 2000 год певица выпустила семь альбомов и более двадцати клипов.

Пауза в карьере и возвращение через сериал

С начала 2000-х активность на эстраде снизилась. В 2001, 2002 и 2005 годах вышли ещё три пластинки, но ни одна не повторила успеха дебютных работ. Отчасти спад был связан с тем, что Лада поставила в приоритет семью. Певица вышла замуж за бизнесмена Павла Свирского и родила двоих детей.

Поворотным моментом стал 2002 год, когда режиссёр Дмитрий Фикс пригласил Ладу на одну из главных ролей в телесериал «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…». Проект имел большой успех, артистка получила широкую известность у новой аудитории. В 2013 году вышло продолжение. Кино стало для Лады новой творческой площадкой и способом вернуться в публичное поле после паузы.

Чем сейчас занимается Лада Дэнс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

Личная жизнь Лады Дэнс: муж и дети

Первые серьёзные отношения у Лады Дэнс были с композитором Леонидом Величковским. Они жили вместе в период с 1992 года, но спустя четыре года расстались. Официально их союз зарегистрирован не был.

В 1996-м певица на вечеринке в Риге познакомилась с предпринимателем Павлом Свирским, в том же году они расписались. В 1997-м у них родился сын Илья, который в дальнейшем окончил архитектурную школу, работал дизайнером и ушёл в бизнес.

В 1999-м Лада родила дочь Елизавету. Когда ей было 14, отец отправил её учиться в английский пансион, потом она поступила на факультет биоинженерии, но предпочла творческую сферу. Сейчас дочь звезды работает арт-продюсером и живёт на две страны — Англию и Грузию.

В 2002 году Дэнс и Свирский развелись. Как признавалась позже сама певица, причиной стали измены мужа и его попытки запретить ей выступать. Сразу после их расставания бизнесмен пытался заставить артистку подписать отказ от прав на сына, но у Лады получилось отстоять Илью.

В 2022 году СМИ писали о новом скандале с участием Павла Свирского — его пятая экс-супруга Людмила утверждала, что он похитил двух их общих дочерей и обманом вывез за рубеж, в ответ бизнесмен обвинил бывшую жену в алкоголизме и непристойном поведении.

После развода Дэнс больше не выходила замуж и не была замечена в новых романах, говоря, что больше не хочет этого, а главное для неё — дети, которыми она гордится. Наследники живут за рубежом, и певица признавалась, что очень скучает по ним и мечтает стать бабушкой.

Лада Дэнс с детьми от Павла Свирского Ильёй и Лизой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

Чем Лада Дэнс занимается сейчас

В 2020-х годах певица продолжила творческую деятельность. Участвовала в шоу «Точь-в-точь», где получила специальный приз жюри за образы Нани Брегвадзе, Сергея Пенкина и Дженнифер Лопес. В 2023 году в четвёртом сезоне шоу «Маска» выступала в костюме Пуделя и заняла третье место.

Параллельно выпускала синглы: в 2024 году вышли треки «Нефть» и «Але, Алеша», в 2024-м — «Сладкий». В 2025 году вместе с сыном Ильёй приняла участие в проекте «Две звезды. Семейный подряд», где они исполнили, среди прочего, трек Espresso Macchiato Томми Кэша, занявший третье место на «Евровидении-2025».

5 августа 2023 года Лада Дэнс попала в серьёзное ДТП на 52-м километре трассы М-2 «Крым» в Подмосковье. Такси, в котором ехала певица, врезалось в две машины, ранее столкнувшиеся и стоявшие на проезжей части. Лада получила черепно-мозговую травму, перелом бедра, а также множественные ушибы. Ей пришлось перенести две операции, связанные с лицевой хирургией. Несколько недель она провела в больнице, не могла самостоятельно передвигаться и разговаривать. После серьёзного ДТП певица восстанавливалась не сразу — подробнее о том, как ей удалось быстро прийти в форму, она рассказывала сама.

Первое время Лада боялась садиться в автомобиль, но позже преодолела страх и снова села за руль.

Лада Дэнс не собирается покидать шоу-бизнес. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lada_dance_official

Уже через две недели после аварии певица вышла на сцену на концерте в Нижнем Новгороде. Помощники вынесли её на сцену, она хромала, но выступление длилось 20 минут. В сентябре того же года появилась в студии шоу Андрея Малахова впервые на каблуках. «Тело ещё болит, а внутри меня полыхает такой огонь, такая сила», — говорила она тогда на программе.

К весне 2024 года Лада полностью вернулась к работе и спорту, и в марте выступила на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».

Сегодня Лада Дэнс даёт сольные концерты и участвует в сборных музыкальных мероприятиях, в частности, в «Супердискотеке 90-х» радио «Рекорд». В свободное время увлекается дизайном интерьеров. «Возможно, я не так популярна, как в девяностые, но тогда и возможностей было гораздо больше», — признаётся певица. И добавляет, что не собирается уходить со сцены.

Авторы Кира Громова