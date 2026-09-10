Тест: Эти строчки невозможно забыть! Узнаете 5 главных песен Ларисы Долиной по отрывку?
10 сентября Лариса Долина отмечает день рождения. Её песни звучат уже несколько десятилетий, а знакомые строчки давно разошлись на цитаты. Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать пять главных хитов певицы по фрагментам, образам и зашифрованным названиям.
Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Егор Алеев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Стоит услышать несколько нот — и память сама подсказывает продолжение. Однако без музыки даже знакомые песни могут превратиться в настоящую головоломку. В день рождения Ларисы Долиной Life.ru предлагает вспомнить её главные хиты и угадать каждую композицию по небольшой подсказке.
Если песни Ларисы Долиной вы узнали с первых строчек, продолжайте проверять свою память вместе с Life.ru! Попробуйте определить семь красавиц советского кино по взгляду и губам, угадать шесть фильмов СССР по журналисту в кадре и написать без ошибок 15 сложных русских слов.