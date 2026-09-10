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Опубликовано 10 сентября, 13:00

Тест: Эти строчки невозможно забыть! Узнаете 5 главных песен Ларисы Долиной по отрывку?

10 сентября Лариса Долина отмечает день рождения. Её песни звучат уже несколько десятилетий, а знакомые строчки давно разошлись на цитаты. Life.ru предлагает проверить, сможете ли вы узнать пять главных хитов певицы по фрагментам, образам и зашифрованным названиям.

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Егор Алеев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Егор Алеев, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Стоит услышать несколько нот — и память сама подсказывает продолжение. Однако без музыки даже знакомые песни могут превратиться в настоящую головоломку. В день рождения Ларисы Долиной Life.ru предлагает вспомнить её главные хиты и угадать каждую композицию по небольшой подсказке.

Если песни Ларисы Долиной вы узнали с первых строчек, продолжайте проверять свою память вместе с Life.ru! Попробуйте определить семь красавиц советского кино по взгляду и губам, угадать шесть фильмов СССР по журналисту в кадре и написать без ошибок 15 сложных русских слов.

Тест: Стыд и позор тем, кто не сможет вспомнить 7 фильмов СССР по второстепенным героям!
Тест: Стыд и позор тем, кто не сможет вспомнить 7 фильмов СССР по второстепенным героям!
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Анна Московко
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