Тест: Эти строчки невозможно забыть! Узнаете 5 главных песен Ларисы Долиной по отрывку?

Стоит услышать несколько нот — и память сама подсказывает продолжение. Однако без музыки даже знакомые песни могут превратиться в настоящую головоломку. В день рождения Ларисы Долиной Life.ru предлагает вспомнить её главные хиты и угадать каждую композицию по небольшой подсказке.